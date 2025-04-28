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Новини
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Український працівник щороку "старішає" на 4-5 місяців, – дослідження

безробіття,робота,трудова

Щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців. 

Про це свідчать результати дослідження ринку праці Forbes Ukraine.

У межах цього дослідження було проаналізовано дані понад 270 компаній, працівники яких надіслали майже 48 тисяч анкет для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року.

Зазначається, що середній вік респондента за цією великою вибіркою становить 37 років 7 місяців.

У 2024 році аналогічне дослідження зафіксувало середній вік респондента 37 років 3 місяці, а в 2023 році – 36 років 10 місяців.

Так, можна дійти висновку, що в Україні відбувається старішання персоналу: нових молодих працівників приступає до роботи значно менше, ніж вибуває людей більш зрілого віку.

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За словами директора відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексія Блінова, в умовах наявних демографічних тенденцій бізнесу треба готуватися до кращого врахування потребностей більш дорослих співробітників.

Як повідомлялося, великий український бізнес у 2024 році в середньому збільшив заробітну плату штатних працівників на 23%.

Автор: 

безробіття (344) бізнес (1170) робота (872)


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28.04.2025 12:43 Відповісти
бабло пилят гандоны....
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28.04.2025 12:47 Відповісти
Скоро пенси будуть виясняти, хто кому більше винен
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28.04.2025 12:55 Відповісти

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