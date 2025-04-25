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Новини
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Частка працюючих українців зросла до максимуму за час повномасштабної війни, – Нацбанк

Трудова книжка

Завдяки високому попиту на робочу силу в Україні зросла частка зайнятих – до найвищого рівня за час повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за квітень.

Зазначається, що у першому кварталі 2025 року попит та пропозиція робочої сили на ринку праці зростали: збільшилася як кількість вакансій, так і резюме порівняно з першим кварталом 2024 року.

Підприємства також активізували зусилля із залучення до ринку праці тих, хто раніше був менш представленими на ньому: студентів, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів.

"У результаті пом'якшилася проблема браку працівників, яка насамперед пов'язана з наслідками війни (міграція, мобілізація, посилення диспропорцій на ринку праці)", – йдеться у звіті.

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Водночас проблема дефіциту робочої сили залишалася значною, зокрема на тлі подальшого міграційного відпливу, та стримувала діяльність підприємств і зростання випуску.

При цьому збереження значного браку кадрів підживлювало зростання зарплат, доходи населення та відповідно сукупний попит.

Раніше повідомлялося з посиланням на дані Державнох служби статистики, що середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року збільшилася на 23% порівняно з показником попереднього року й становила 21 473 грн.

Перед тим директорка Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк розповіла, що на сьогодні в Україні найбільші заробітні плати – у військових. Водночас серед підприємств невійськового сектору найбільше продовжують заробляти в IT-галузі.

Автор: 

НБУ (9287) робота (872) зарплата (1121)


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Який максимум?
Максимум - закордоном та мобілізовані,частина залишила роботу,тк як доступ до роботи через тцк.
Нехватка кадрів-оце більш підходить визначення.
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25.04.2025 13:09 Відповісти
Голова Нацбанку, соромиться виголосити суму грошей, яку виведено з України «невідомими особами» за КОРДОН, з 2019 року, а особливо з 2021 року!!
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25.04.2025 13:17 Відповісти
Частка, це що? Зросла частка працюючих серед тих, хто ще залишається? Потужна перемога Зельоних!
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25.04.2025 15:46 Відповісти
А мені цікаво - а чи вважає Набанк працюючими поліціянтів та ТЦКунів ? Вони ж начеб то теж зайняті важливою роботою - ловлять мирних чоловіків . щоб відправити їх на фронт замість себе - заприсяжених та заброньованих.
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25.04.2025 17:07 Відповісти
Так що в "звіті аж самого Нацбанку"взагалі цифр немає?, все у вигляді описів?
Який рівень безробіття? У 2121, 22 23, 24, 25, напишить,юлюди самі розберуться.
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25.04.2025 17:42 Відповісти
Ну іотнахіба там пи..ти? Просто через нехватку чоловіків збільшилась кількість вакансій, та зменшилась кількість не зайнятих, бо в армії всі. Вот і вся алгебра
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26.04.2025 08:19 Відповісти

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