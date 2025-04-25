Частка працюючих українців зросла до максимуму за час повномасштабної війни, – Нацбанк

Завдяки високому попиту на робочу силу в Україні зросла частка зайнятих – до найвищого рівня за час повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за квітень.

Зазначається, що у першому кварталі 2025 року попит та пропозиція робочої сили на ринку праці зростали: збільшилася як кількість вакансій, так і резюме порівняно з першим кварталом 2024 року.

Підприємства також активізували зусилля із залучення до ринку праці тих, хто раніше був менш представленими на ньому: студентів, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів.

"У результаті пом'якшилася проблема браку працівників, яка насамперед пов'язана з наслідками війни (міграція, мобілізація, посилення диспропорцій на ринку праці)", – йдеться у звіті.

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Водночас проблема дефіциту робочої сили залишалася значною, зокрема на тлі подальшого міграційного відпливу, та стримувала діяльність підприємств і зростання випуску.

При цьому збереження значного браку кадрів підживлювало зростання зарплат, доходи населення та відповідно сукупний попит.

Раніше повідомлялося з посиланням на дані Державнох служби статистики, що середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року збільшилася на 23% порівняно з показником попереднього року й становила 21 473 грн.

Перед тим директорка Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк розповіла, що на сьогодні в Україні найбільші заробітні плати – у військових. Водночас серед підприємств невійськового сектору найбільше продовжують заробляти в IT-галузі.