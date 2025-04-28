Великий бізнес України торік збільшив зарплати на 23%, – дослідження Forbes

Великий український бізнес у 2024 році в середньому збільшив заробітну плату штатних працівників на 23%.

Про це свідчать результати дослідження ринку праці Forbes Ukraine.

У межах цього дослідження було проаналізовано звітність всіх компаній із виторгом понад 1 млрд грн у 2024 році, а саме майже 2000 підприємств великого та великого середнього бізнесу. На підприємствах цієї вибірки загалом зайнято 1,6 млн працівників.

Зростання заробітних плат серед великого бізнесу практично збігається із офіційним показником Державної служби статистики, яка зафіксувала приріст середньої зарплати на 23% у 2024 році.

Водночас абсолютний рівень середніх зарплат відрізняється на 36%: для великого бізнесу це 29 153 грн, а у Держстату загальний показник для України становить 21 473 грн (обидва показника наведено до утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору).

Читайте також: Зарплати українських міністрів торік зросли на 25%. Хто задекларував найбільші доходи в уряді Шмигаля?

Також Forbes оцінив зростання зарплат серед майже 150 компаній, HR яких надіслали анкети для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року. Ці компанії наростили середній рівень зарплат трохи повільніше, на 19%. Разом з тим топ-50 компаній рейтингу мали ще менший темп приросту оплати праці, який становив в середньому 16%.

За словами директора відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексія Блінова, в умовах боротьби компаній за обмежені трудові ресурси бізнеси із кращими нематеріальними пропозиціями мають можливість меншого підняття рівня оплати праці, аніж їхні конкуренти.

Як повідомлялося, за даними НБУ, завдяки високому попиту на робочу силу в Україні зросла частка зайнятих – до найвищого рівня за час повномасштабного вторгнення.