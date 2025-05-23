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Новини Ухилення від мобілізації Фіктивна інвалідність
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Підробляла інвалідність для ухилянтів: засуджено помічницю Крупи Кабарчук

Кабарчук засудили за організацію фіктивної інвалідності для виїзду за кордон

Хмельницький суд визнав винною 53-річну підприємицю Раїсу Кабарчук у спробі незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон шляхом фальсифікації інвалідності.

Про це йдеться у вироку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

Жінка отримала покарання у вигляді штрафу в 540 тисяч гривень та два роки іспитового терміну. Крім того, вона має перерахувати 100 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Згідно з вироком, Кабарчук, яка раніше була помічницею депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи, запропонувала жителю Нетішина допомогу в оформленні другої групи інвалідності через Хмельницьку обласну МСЕК. У липні 2024 року чоловік звернувся до неї, маючи діагноз хронічний калькульозний холецистит.

У серпні жінка отримала перший транш - 35 тисяч гривень. 20 вересня її затримали під час передачі 12 тисяч доларів.

Суд урахував обставини: Кабарчук має інвалідність другої групи та виховує трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких також мають інвалідність.

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Автор: 

суд (11731) інвалідність (273) ухилянти (978) Крупа Тетяна (39)


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Топ коментарі
+7
боюсь спитати: інвалідності усіх не варто повторно перевірити?? Кабарчук має інвалідність другої групи та виховує трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких також мають інвалідність Джерело: https://censor.net/ua/n3553943 я не здивуюсь, якщо кіт і собака цих діячів теж мають інвалідіність
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23.05.2025 15:58
+6
Офіс генерального прокурора України не звільнив жодного з 74 прокурорів, в яких Міністерство охорони здоров'я скасувало статус інваліда.
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23.05.2025 16:04
+3
Прокурор-інвалід не був надто суворий до інваліда, яка підробляла довідки про інвалідність, оскільки вона є інвалідом.

Микола, лізь у буса!
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23.05.2025 15:58
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Прокурор-інвалід не був надто суворий до інваліда, яка підробляла довідки про інвалідність, оскільки вона є інвалідом.

Микола, лізь у буса!
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23.05.2025 15:58 Відповісти
Саме так. Ось ще історія.
.
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23.05.2025 16:01 Відповісти
Та в мене самого схоже) Ще перед війною сказали, шо за продовження треба дати, а я не дав і в результаті зустрів війну здоровеньким. Звісно якби знав шо війна буде, то вже б постарався й заплатив, а тепер нереально, розцінки зависокі) Хто ж знав, хто ж знав.
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23.05.2025 16:08 Відповісти
боюсь спитати: інвалідності усіх не варто повторно перевірити?? Кабарчук має інвалідність другої групи та виховує трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких також мають інвалідність Джерело: https://censor.net/ua/n3553943 я не здивуюсь, якщо кіт і собака цих діячів теж мають інвалідіність
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23.05.2025 15:58 Відповісти
Хмельницькі прокурВори так і лишилися інвалідами. Правасудіє таржествуєт!
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23.05.2025 16:53 Відповісти
"Кабарчук має інвалідність другої групи та виховує трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких також мають інвалідність." Бути коло води і не напитися!
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23.05.2025 16:01 Відповісти
Офіс генерального прокурора України не звільнив жодного з 74 прокурорів, в яких Міністерство охорони здоров'я скасувало статус інваліда.
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23.05.2025 16:04 Відповісти
ІПСО! Кацапи!
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23.05.2025 16:10 Відповісти
прокурори-шахраї на цю роботу по іншому й не портапити. Їх ще в ВНЗ цьому навчають
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23.05.2025 16:11 Відповісти
А Кпупа НЕДОТОРКАНА. П з дец ь.
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23.05.2025 17:41 Відповісти
 
 