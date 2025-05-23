Підробляла інвалідність для ухилянтів: засуджено помічницю Крупи Кабарчук
Хмельницький суд визнав винною 53-річну підприємицю Раїсу Кабарчук у спробі незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон шляхом фальсифікації інвалідності.
Про це йдеться у вироку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Жінка отримала покарання у вигляді штрафу в 540 тисяч гривень та два роки іспитового терміну. Крім того, вона має перерахувати 100 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.
Згідно з вироком, Кабарчук, яка раніше була помічницею депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи, запропонувала жителю Нетішина допомогу в оформленні другої групи інвалідності через Хмельницьку обласну МСЕК. У липні 2024 року чоловік звернувся до неї, маючи діагноз хронічний калькульозний холецистит.
У серпні жінка отримала перший транш - 35 тисяч гривень. 20 вересня її затримали під час передачі 12 тисяч доларів.
Суд урахував обставини: Кабарчук має інвалідність другої групи та виховує трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких також мають інвалідність.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Микола, лізь у буса!
.