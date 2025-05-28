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Подделывала браки для уклонения от мобилизации: в Харьковской области разоблачена женщина, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине правоохранители задержали 47-летнюю жительницу Черниговской области, которая организовывала фиктивные браки, чтобы помочь мужчинам призывного возраста выехать за границу и избежать мобилизации.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

В Харьковской области разоблачили организаторшу фиктивных браков
В Харьковской области разоблачили организаторшу фиктивных браков

Как отмечается, женщина находила "клиентов" через социальные сети и предлагала услуги оформления фиктивного брака за 6 тысяч долларов.

Злоумышленница использовала уязвимое состояние своей знакомой с инвалидностью, предлагая ее как невесту для фиктивных браков. Половину суммы клиенты платили после регистрации брака в ЗАГСе, а остальные - после пересечения государственной границы Украины.

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В Харьковской области разоблачили организаторшу фиктивных браков
В Харьковской области разоблачили организаторшу фиктивных браков

После одного из таких заключенных браков правоохранители провели обыск автомобиля женщины, изъяв мобильный телефон, 3 тысячи долларов США и свидетельство о браке.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению лиц и "клиентов" организатора.

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Автор: 

Госпогранслужба (6551) уклонисты (915) Харьковская область (1026)


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В ******** Україні жінки з інвалідністю не мають права на здорових чоловіків - держава пильно за цим стежить. Свахою теж бути не дозволяється.
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28.05.2025 17:21 Ответить
Хто Вам інформацію підкидає, Крістіно? Зевладу до відповідальності!
Так? Дякую!
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28.05.2025 17:26 Ответить
сами написали тупые законы с потолка, без логики и обоснования, наверное, под конкретные пару знакомых физиономий (ну, за 35 лет привыкли, что проканает все - и проканывает, только народ мрет и жопа везде), теперь сами же эти законы нарушают как самим захочется.
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28.05.2025 18:02 Ответить
Нема складу злочину.
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28.05.2025 18:13 Ответить
булиб ухилянти а склад злочину завжди знайдеться
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28.05.2025 23:28 Ответить
 
 