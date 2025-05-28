Подделывала браки для уклонения от мобилизации: в Харьковской области разоблачена женщина, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине правоохранители задержали 47-летнюю жительницу Черниговской области, которая организовывала фиктивные браки, чтобы помочь мужчинам призывного возраста выехать за границу и избежать мобилизации.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, женщина находила "клиентов" через социальные сети и предлагала услуги оформления фиктивного брака за 6 тысяч долларов.

Злоумышленница использовала уязвимое состояние своей знакомой с инвалидностью, предлагая ее как невесту для фиктивных браков. Половину суммы клиенты платили после регистрации брака в ЗАГСе, а остальные - после пересечения государственной границы Украины.

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После одного из таких заключенных браков правоохранители провели обыск автомобиля женщины, изъяв мобильный телефон, 3 тысячи долларов США и свидетельство о браке.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению лиц и "клиентов" организатора.

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