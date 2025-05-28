УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7529 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
1 010 7

Підробляла шлюби для ухилення від мобілізації: на Харківщині викрито жінку, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Харківщині правоохоронці затримали 47-річну мешканку Чернігівської області, яка організовувала фіктивні шлюби, щоб допомогти чоловікам призовного віку виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На Харківщині викрили організаторку фіктивних шлюбів
На Харківщині викрили організаторку фіктивних шлюбів

Як зазначається, жінка знаходила "клієнтів" через соціальні мережі та пропонувала послуги оформлення фіктивного шлюбу за 6 тисяч доларів.

Зловмисниця використовувала уразливий стан своєї знайомої з інвалідністю, пропонуючи її як наречену для фіктивних шлюбів. Половину суми клієнти сплачували після реєстрації шлюбу в РАЦСі, а решту - після перетину державного кордону України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Курському напрямку прикордонники знищили укриття, артпозиції, вантажівку, телекомвежі, злітну позицію дрона. ВIДЕО

На Харківщині викрили організаторку фіктивних шлюбів
На Харківщині викрили організаторку фіктивних шлюбів

Після одного з таких укладених шлюбів правоохоронці провели обшук автомобіля жінки, вилучивши мобільний телефон, 3 тисячі доларів США та свідоцтво про шлюб.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину осіб та "клієнтів" організаторки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Демченко про скупчення окупантів біля Сумщини: Руху колон техніки в бік кордону не фіксуємо

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6109) ухилянти (983) Харківська область (1036)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ******** Україні жінки з інвалідністю не мають права на здорових чоловіків - держава пильно за цим стежить. Свахою теж бути не дозволяється.
показати весь коментар
28.05.2025 17:21 Відповісти
Хто Вам інформацію підкидає, Крістіно? Зевладу до відповідальності!
Так? Дякую!
показати весь коментар
28.05.2025 17:26 Відповісти
сами написали тупые законы с потолка, без логики и обоснования, наверное, под конкретные пару знакомых физиономий (ну, за 35 лет привыкли, что проканает все - и проканывает, только народ мрет и жопа везде), теперь сами же эти законы нарушают как самим захочется.
показати весь коментар
28.05.2025 18:02 Відповісти
Нема складу злочину.
показати весь коментар
28.05.2025 18:13 Відповісти
булиб ухилянти а склад злочину завжди знайдеться
показати весь коментар
28.05.2025 23:28 Відповісти
 
 