Підробляла шлюби для ухилення від мобілізації: на Харківщині викрито жінку, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Харківщині правоохоронці затримали 47-річну мешканку Чернігівської області, яка організовувала фіктивні шлюби, щоб допомогти чоловікам призовного віку виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, жінка знаходила "клієнтів" через соціальні мережі та пропонувала послуги оформлення фіктивного шлюбу за 6 тисяч доларів.

Зловмисниця використовувала уразливий стан своєї знайомої з інвалідністю, пропонуючи її як наречену для фіктивних шлюбів. Половину суми клієнти сплачували після реєстрації шлюбу в РАЦСі, а решту - після перетину державного кордону України.

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Після одного з таких укладених шлюбів правоохоронці провели обшук автомобіля жінки, вилучивши мобільний телефон, 3 тисячі доларів США та свідоцтво про шлюб.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину осіб та "клієнтів" організаторки.

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