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Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини
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Демченко про скупчення окупантів біля Сумщини: Руху колон техніки в бік кордону не фіксуємо

андрій,демченко

Наразі прикордонники не фіксують рух колон ворожої техніки до кордону з Сумщиною.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Треба пам'ятати, що свого часу Росія нарощувала свої сили на цьому відтинку, особливо намагаючись вибити Сили оборони, які вели свою операцію в межах Курської області. Власне ці сили зараз і застосовують по лінії нашого кордону", - сказав речник.

Як наголосив Демченко, прикордонники не фіксують, щоб "рухалися колони до нашого кордону".

"Можливо, або ж ворог не має техніки у достатній кількості, або зберігає її для якихось подальших дій. Виключно піші групи, інколи на квадроциклах чи мотоциклах намагаються заходити на нашу територію для того, щоб зона боїв була вже по території України", - додав він.

Також читайте: Росія активізувала заходи ДРГ у Сумській області, - ДПСУ

За словами речника ДПСУ, серед полонених російських військових з числа малих штурмових груп, які заходять на територію України, є колишні засуджені.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ворог накопичив 50 тис. військових на Сумському напрямку.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6109) Сумська область (3811) Демченко Андрій (357)


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Топ коментарі
+12
А віпати по скупченню заздалегідь вам що заважає?
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28.05.2025 17:27
+9
Фіксікі мля!
Дежавю 22го, і дежавю 23го на Харьківщині, де бойові бригади дивом і кров'ю закрили всі ПРОЙОБИ "ставки"
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28.05.2025 17:21
+6
шашлики???
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28.05.2025 17:16
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Ну, що ж... Готуємося.
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28.05.2025 17:13 Відповісти
до чого готуватися, панікер? слухай перестань колотити людьми, ти шо, не віриш владі зеленського???
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28.05.2025 18:36 Відповісти
шашлики???
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28.05.2025 17:16 Відповісти
Фіксікі мля!
Дежавю 22го, і дежавю 23го на Харьківщині, де бойові бригади дивом і кров'ю закрили всі ПРОЙОБИ "ставки"
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28.05.2025 17:21 Відповісти
А віпати по скупченню заздалегідь вам що заважає?
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28.05.2025 17:27 Відповісти
Религия четырехкратного чемпиона....
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28.05.2025 17:40 Відповісти
відсутність засобів ураження. почекай пару-трійку років поки зробимо пару-трійку примірників розпіарених "Вільха"; "Нептуп"; " Сапсан"; "Гром2" . Але це не точно. Поки що грошей немає навіть на "паляницю". а ти вір в потужного лідора, ворог сильно відстає в технічному плані, адже в нас є технологічна ставка при зеленському та пес патрон. Все інше - дрібниці
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28.05.2025 18:42 Відповісти
Я не вірю Зеленському вже давно.
Але влупити можна і дронами. Таке саме було при прориві на Харківщині вже.
Теж чекали знаку з неба.
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28.05.2025 20:00 Відповісти
війна вже геть зовсім інша ніж у 2022р. І дронами без наказано вже не вдариш, це не 2023р. і не Кринки і суперрезультативні птахи мадяра. 2025р. є відповідні технічні рішення, вони добре ворогу відомі, втратиш дуже багато екіпажів бпла.
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28.05.2025 20:29 Відповісти
Можна йти на шашлики? як завжди, коли зафіксуєте, буде вже пізно!
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28.05.2025 17:39 Відповісти
Ну да...
«Ударних групп нє наблюдаєм, полєвиє госпіталі нє развьорнути, запаси консєрвірованой крові нє пополняются....».....
Ваня Б.
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28.05.2025 17:41 Відповісти
"Скупчення не рахується. Версія 2025".
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28.05.2025 17:50 Відповісти
Зато у нас є кулеметний головнокомандуючий і герой усього світу.Чомусь ворога немає,але він постійно займає наші села.
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28.05.2025 17:53 Відповісти
Вполне логично что силы врага, которые он сконцентрировал на этом направлении будут вести наступательные действия. Ещё логичнее, что будет несколько фронтов на Сумщине. Географически она расположена так по отношению к врагу, что он будет вести по флангам наступление. Первый фланг уже нарисовался, второй фланг - Краснополье либо ещё Южнее.
То, что Украина отсрочила это наступление - логично и правильно, к сожалению, не смогли удержать позиции на территории врага.
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28.05.2025 17:57 Відповісти
В 24 році зеля казав що є скупчення на кордоні Сумщини і ця сволото дало наказ наступати на курщіну. Наші брали в полон десятками не обстріляних призивників і не було там військ. Суми обстрілювали, але не так як зараз-ми постійно в червоній зоні тривог. Мені 74 років і то мені вже тоді було зрозуміло, до це буде капець... І він наступив. За рік стерті з лиця землі містечка, села і продовжуються знищуваться далі...😢 Скільки переселенців, горя, сліз... Зеля все вірно зробив?! 😡
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28.05.2025 23:13 Відповісти
Вот это "пробуют заходить" на сегодня уже 67км2 оккупировано в Сумской области.
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28.05.2025 19:33 Відповісти
Правильно. Можна розслабитися. Будете фіксувати коли рушать.
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28.05.2025 20:18 Відповісти
Для чого оркам техніка як вони пішки села беруть.
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28.05.2025 20:33 Відповісти
Скупчення військ противника,чому не працюєте???Сирського в сізо.
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28.05.2025 21:13 Відповісти
вас чекають
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28.05.2025 23:43 Відповісти
 
 