Демченко про скупчення окупантів біля Сумщини: Руху колон техніки в бік кордону не фіксуємо
Наразі прикордонники не фіксують рух колон ворожої техніки до кордону з Сумщиною.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Треба пам'ятати, що свого часу Росія нарощувала свої сили на цьому відтинку, особливо намагаючись вибити Сили оборони, які вели свою операцію в межах Курської області. Власне ці сили зараз і застосовують по лінії нашого кордону", - сказав речник.
Як наголосив Демченко, прикордонники не фіксують, щоб "рухалися колони до нашого кордону".
"Можливо, або ж ворог не має техніки у достатній кількості, або зберігає її для якихось подальших дій. Виключно піші групи, інколи на квадроциклах чи мотоциклах намагаються заходити на нашу територію для того, щоб зона боїв була вже по території України", - додав він.
За словами речника ДПСУ, серед полонених російських військових з числа малих штурмових груп, які заходять на територію України, є колишні засуджені.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ворог накопичив 50 тис. військових на Сумському напрямку.
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Дежавю 22го, і дежавю 23го на Харьківщині, де бойові бригади дивом і кров'ю закрили всі ПРОЙОБИ "ставки"
Але влупити можна і дронами. Таке саме було при прориві на Харківщині вже.
Теж чекали знаку з неба.
«Ударних групп нє наблюдаєм, полєвиє госпіталі нє развьорнути, запаси консєрвірованой крові нє пополняются....».....
Ваня Б.
То, что Украина отсрочила это наступление - логично и правильно, к сожалению, не смогли удержать позиции на территории врага.