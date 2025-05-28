Ворог накопичив 50 тис. військових на Сумському напрямку. Армія РФ робитиме все, щоб перетнути адмінкордон Дніпропетровщини, - Зеленський

Ворог наразі накопичує війська на Сумському напрямку та не припиняє спроб вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії. Як то на Покровському напрямку, на Костянтинівці, у нас були проблеми, але були успішні бої. За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 кілометри на Костянтинівці. Тобто вони не можуть повністю зняти всі свої війська з Покровського напрямку. Так само як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ. Ми робили на Курщині відповідні кроки", - зазначив президент на зустрічі з журналістами.

"Так само зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи", - додав він.

За словами президента України, "найбільші і найсильніші" російські війська перебувають зараз на Курському напрямку.

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"Для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей. Зараз це так", - зазначив Зеленський.

В цілому, за словами президента, росіяни "роблять постійні наступальні дії". Говорячи про інші напрямки потенційного російського наступу, Володимир Зеленський зазначив, що цілі росіян загалом незмінні.

"Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року", - додав президент.