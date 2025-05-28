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Ворог накопичив 50 тис. військових на Сумському напрямку. Армія РФ робитиме все, щоб перетнути адмінкордон Дніпропетровщини, - Зеленський

Володимир Зеленський

Ворог наразі накопичує війська на Сумському напрямку та не припиняє спроб вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

"Накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії. Як то на Покровському напрямку, на Костянтинівці, у нас були проблеми, але були успішні бої. За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 кілометри на Костянтинівці. Тобто вони не можуть повністю зняти всі свої війська з Покровського напрямку. Так само як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ. Ми робили на Курщині відповідні кроки", - зазначив президент на зустрічі з журналістами.

"Так само зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи", - додав він.

За словами президента України, "найбільші і найсильніші" російські війська перебувають зараз на Курському напрямку.

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"Для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей. Зараз це так", - зазначив Зеленський.

В цілому, за словами президента, росіяни "роблять постійні наступальні дії". Говорячи про інші напрямки потенційного російського наступу, Володимир Зеленський зазначив, що цілі росіян загалом незмінні.

"Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Дніпропетровська область (3829)


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Топ коментарі
+11
А твої які дії, бовдуре?
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28.05.2025 10:32
+11
«Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпровської області.» - а ми не Банковій будемо спостерігати за цим як за футбольним матчем і будемо думати як ще можна общипати гусей.
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28.05.2025 10:44
+11
А що "сирсько-курська інтифада" дала позитивний результат?!
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28.05.2025 10:46
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А твої які дії, бовдуре?
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28.05.2025 10:32 Відповісти
Курський напрямок, потихеньку став Сумським...
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28.05.2025 10:49 Відповісти
ще потужніші відоси!
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28.05.2025 11:07 Відповісти
Де Суми,а де Дніпро ? Сідай -два
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28.05.2025 10:39 Відповісти
«Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпровської області.» - а ми не Банковій будемо спостерігати за цим як за футбольним матчем і будемо думати як ще можна общипати гусей.
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28.05.2025 10:44 Відповісти
А що "сирсько-курська інтифада" дала позитивний результат?!
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28.05.2025 10:46 Відповісти
Баб Ванг,козаНострадамус та Кашпирівський в одном флаконє...)
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28.05.2025 10:56 Відповісти
Ось до чого привело бажання ЗЄльоного обміняти ЗАЕС на курську земельку...
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28.05.2025 10:57 Відповісти
Та тищо ?! Невже? Хто б міг подумати! А я навіть скажу більше - і перетне. Не зробить цього при такому твоєму керівництві було б позором для путіна.
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28.05.2025 11:00 Відповісти
а до курської операції нічого Сумській області не загрожувало
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28.05.2025 11:00 Відповісти
Зеленський - мерзотник, здає Україну та ще й на цьому піариться.
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28.05.2025 11:20 Відповісти
Російського шпигура зєлю геть. Вибори
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28.05.2025 12:29 Відповісти
 
 