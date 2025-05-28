Враг накопил 50 тыс. военных на Сумском направлении. Армия РФ будет делать все, чтобы пересечь админграницу Днепропетровщины, - Зеленский

Враг сейчас накапливает войска на Сумском направлении и не прекращает попыток выйти на административную границу Днепропетровской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Накопление войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших соответствующих действий. Как на Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять все свои войска с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск. Мы делали на Курщине соответствующие шаги", - отметил президент на встрече с журналистами.

"Так же сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи", - добавил он.

По словам президента Украины, "самые большие и сильные" российские войска находятся сейчас на Курском направлении.

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"Для выталкивания наших войск с Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия на Сумщину. Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Сейчас это так", - отметил Зеленский.

В целом, по словам президента, россияне "делают постоянные наступательные действия". Говоря о других направлениях потенциального российского наступления, Владимир Зеленский отметил, что цели россиян в целом неизменны.

"Они будут делать все, чтобы пересечь административную границу Днепровской области. Они этого хотят. Пока что им это не удается. Они хотят захватить Покровск. Луганская, Донецкая область остаются именно теми стратегическими целями, которые поставлены у них еще с 2014 года", - добавил президент.