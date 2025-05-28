Демченко о скоплении оккупантов возле Сумщины: Движения колонн техники в сторону границы не фиксируем
Сейчас пограничники не фиксируют движение колонн вражеской техники к границе с Сумской областью.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Надо помнить, что в свое время Россия наращивала свои силы на этом отрезке, особенно пытаясь выбить Силы обороны, которые вели свою операцию в пределах Курской области. Собственно эти силы сейчас и применяют по линии нашей границы", - сказал спикер.
Как отметил Демченко, пограничники не фиксируют, чтобы "двигались колонны к нашей границе".
"Возможно, или же враг не имеет техники в достаточном количестве, или сохраняет ее для каких-то дальнейших действий. Исключительно пешие группы, иногда на квадроциклах или мотоциклах пытаются заходить на нашу территорию для того, чтобы зона боев была уже по территории Украины", - добавил он.
По словам представителя ГПСУ, среди пленных российских военных из числа малых штурмовых групп, которые заходят на территорию Украины, есть бывшие осужденные.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что враг накопил 50 тыс. военных на Сумском направлении
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Дежавю 22го, і дежавю 23го на Харьківщині, де бойові бригади дивом і кров'ю закрили всі ПРОЙОБИ "ставки"
Але влупити можна і дронами. Таке саме було при прориві на Харківщині вже.
Теж чекали знаку з неба.
«Ударних групп нє наблюдаєм, полєвиє госпіталі нє развьорнути, запаси консєрвірованой крові нє пополняются....».....
Ваня Б.
То, что Украина отсрочила это наступление - логично и правильно, к сожалению, не смогли удержать позиции на территории врага.