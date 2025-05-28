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Новости Штурм РФ на границе Сумщины
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Демченко о скоплении оккупантов возле Сумщины: Движения колонн техники в сторону границы не фиксируем

андрей,демченко

Сейчас пограничники не фиксируют движение колонн вражеской техники к границе с Сумской областью.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Надо помнить, что в свое время Россия наращивала свои силы на этом отрезке, особенно пытаясь выбить Силы обороны, которые вели свою операцию в пределах Курской области. Собственно эти силы сейчас и применяют по линии нашей границы", - сказал спикер.

Как отметил Демченко, пограничники не фиксируют, чтобы "двигались колонны к нашей границе".

"Возможно, или же враг не имеет техники в достаточном количестве, или сохраняет ее для каких-то дальнейших действий. Исключительно пешие группы, иногда на квадроциклах или мотоциклах пытаются заходить на нашу территорию для того, чтобы зона боев была уже по территории Украины", - добавил он.

Также читайте: Россия активизировала мероприятия ДРГ в Сумской области, - ГПСУ

По словам представителя ГПСУ, среди пленных российских военных из числа малых штурмовых групп, которые заходят на территорию Украины, есть бывшие осужденные.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что враг накопил 50 тыс. военных на Сумском направлении

Автор: 

Госпогранслужба (6551) Сумская область (3262) Демченко Андрей (295)


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Топ комментарии
+12
А віпати по скупченню заздалегідь вам що заважає?
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28.05.2025 17:27
+9
Фіксікі мля!
Дежавю 22го, і дежавю 23го на Харьківщині, де бойові бригади дивом і кров'ю закрили всі ПРОЙОБИ "ставки"
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28.05.2025 17:21
+6
шашлики???
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28.05.2025 17:16
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Ну, що ж... Готуємося.
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28.05.2025 17:13 Ответить
до чого готуватися, панікер? слухай перестань колотити людьми, ти шо, не віриш владі зеленського???
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28.05.2025 18:36 Ответить
шашлики???
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28.05.2025 17:16 Ответить
Фіксікі мля!
Дежавю 22го, і дежавю 23го на Харьківщині, де бойові бригади дивом і кров'ю закрили всі ПРОЙОБИ "ставки"
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28.05.2025 17:21 Ответить
А віпати по скупченню заздалегідь вам що заважає?
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28.05.2025 17:27 Ответить
Религия четырехкратного чемпиона....
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28.05.2025 17:40 Ответить
відсутність засобів ураження. почекай пару-трійку років поки зробимо пару-трійку примірників розпіарених "Вільха"; "Нептуп"; " Сапсан"; "Гром2" . Але це не точно. Поки що грошей немає навіть на "паляницю". а ти вір в потужного лідора, ворог сильно відстає в технічному плані, адже в нас є технологічна ставка при зеленському та пес патрон. Все інше - дрібниці
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28.05.2025 18:42 Ответить
Я не вірю Зеленському вже давно.
Але влупити можна і дронами. Таке саме було при прориві на Харківщині вже.
Теж чекали знаку з неба.
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28.05.2025 20:00 Ответить
війна вже геть зовсім інша ніж у 2022р. І дронами без наказано вже не вдариш, це не 2023р. і не Кринки і суперрезультативні птахи мадяра. 2025р. є відповідні технічні рішення, вони добре ворогу відомі, втратиш дуже багато екіпажів бпла.
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28.05.2025 20:29 Ответить
Можна йти на шашлики? як завжди, коли зафіксуєте, буде вже пізно!
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28.05.2025 17:39 Ответить
Ну да...
«Ударних групп нє наблюдаєм, полєвиє госпіталі нє развьорнути, запаси консєрвірованой крові нє пополняются....».....
Ваня Б.
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28.05.2025 17:41 Ответить
"Скупчення не рахується. Версія 2025".
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28.05.2025 17:50 Ответить
Зато у нас є кулеметний головнокомандуючий і герой усього світу.Чомусь ворога немає,але він постійно займає наші села.
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28.05.2025 17:53 Ответить
Вполне логично что силы врага, которые он сконцентрировал на этом направлении будут вести наступательные действия. Ещё логичнее, что будет несколько фронтов на Сумщине. Географически она расположена так по отношению к врагу, что он будет вести по флангам наступление. Первый фланг уже нарисовался, второй фланг - Краснополье либо ещё Южнее.
То, что Украина отсрочила это наступление - логично и правильно, к сожалению, не смогли удержать позиции на территории врага.
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28.05.2025 17:57 Ответить
В 24 році зеля казав що є скупчення на кордоні Сумщини і ця сволото дало наказ наступати на курщіну. Наші брали в полон десятками не обстріляних призивників і не було там військ. Суми обстрілювали, але не так як зараз-ми постійно в червоній зоні тривог. Мені 74 років і то мені вже тоді було зрозуміло, до це буде капець... І він наступив. За рік стерті з лиця землі містечка, села і продовжуються знищуваться далі...😢 Скільки переселенців, горя, сліз... Зеля все вірно зробив?! 😡
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28.05.2025 23:13 Ответить
Вот это "пробуют заходить" на сегодня уже 67км2 оккупировано в Сумской области.
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28.05.2025 19:33 Ответить
Правильно. Можна розслабитися. Будете фіксувати коли рушать.
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28.05.2025 20:18 Ответить
Для чого оркам техніка як вони пішки села беруть.
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28.05.2025 20:33 Ответить
Скупчення військ противника,чому не працюєте???Сирського в сізо.
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28.05.2025 21:13 Ответить
вас чекають
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28.05.2025 23:43 Ответить
 
 