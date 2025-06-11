Наші бійці атакували 2 російські РСЗВ "Град", пункт управління БПЛА, гармату, 4 вантажівки та 5 автівок. ВIДЕО
На Краматорському напрямку дрони підрозділу "Фенікс" прикордонної бригади "Помста" знищили техніку та логістику окупанта: дві РСЗВ "Град", ворожий пункт управління БПЛА, гармату, склад боєприпасів, чотири вантажівки та п’ять автівок.
Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
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