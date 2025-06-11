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Наші бійці атакували 2 російські РСЗВ "Град", пункт управління БПЛА, гармату, 4 вантажівки та 5 автівок. ВIДЕО

На Краматорському напрямку дрони підрозділу "Фенікс" прикордонної бригади "Помста" знищили техніку та логістику окупанта: дві РСЗВ "Град", ворожий пункт управління БПЛА, гармату, склад боєприпасів, чотири вантажівки та п’ять автівок.

Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупанти впритул наблизилися до позицій азовців на Торецькому напрямку: росіян ліквідували у стрілецькому бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) Держприкордонслужба ДПСУ (6152) знищення (7600)


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То ось хто гради вистежує. Молодці хлопці, наснаги і удачі вам!
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11.06.2025 21:30 Відповісти
Ипашить кацапню по всему миру надо!
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11.06.2025 21:39 Відповісти
Дуже гарно!!!
Честь Воїнам!
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11.06.2025 21:45 Відповісти
 
 