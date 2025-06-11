Окупанти впритул наблизилися до позицій азовців на Торецькому напрямку: росіян ліквідували у стрілецькому бою. ВIДЕО

Окупанти впритул наблизилися до передових позицій азовців на Торецькому напрямку. Зав'язався стрілецький бій, під час якого піхотинці 20-ї бригади оперативного призначення "Любарт" Національної гвардії ліквідували росіян.

До бойової роботи також приєдналися ударні дрони. Вони знищили ворожий особовий склад, який розбігся по околицях після невдалої атаки, передає Цензор.НЕТ.

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