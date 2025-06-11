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Окупанти впритул наблизилися до позицій азовців на Торецькому напрямку: росіян ліквідували у стрілецькому бою. ВIДЕО

Окупанти впритул наблизилися до передових позицій азовців на Торецькому напрямку. Зав'язався стрілецький бій, під час якого піхотинці 20-ї бригади оперативного призначення "Любарт" Національної гвардії ліквідували росіян.

До бойової роботи також приєдналися ударні дрони. Вони знищили ворожий особовий склад, який розбігся по околицях після невдалої атаки, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони знищили ворожу гармату БС-3, польовий склад БК, укриття з росіянами та 2 транспортних засоби. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) ліквідація (4096) Національна гвардія (1576)


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Кожен каzапський засранець який прийшов в Україну зі зброєю в руках - має здохнути в муках.
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11.06.2025 20:42 Відповісти
Ти з ТРО Чикаго?
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11.06.2025 20:53 Відповісти
Не пересмикуй. Щоб побажати кацапам смерті, достатньо бути просто доброю порядною людиною. Ти теж не соромся.
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11.06.2025 21:12 Відповісти
Жило московське лайно грішно, і здохло, за гроші ******, смішно!
Дякуємо Захисникам України!!!
Слава Україні!
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11.06.2025 20:52 Відповісти
В окопі розрахованому на 10-50 чоловік несе чергування у кращому випадку 2-4. Ну хоч цього разу пояснили москалям що то не для них копають, бо вони вже йшли як до себе додому.
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11.06.2025 21:31 Відповісти
Ах*єнні укріплення. Видно що нарито екскаваторами і все забетоновано. Дякуємо Зеленському за лінію Єрмака! Я радий що бюджетні мільярди витрачаються як треба!
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11.06.2025 21:42 Відповісти
Гарна робота.
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11.06.2025 21:56 Відповісти
 
 