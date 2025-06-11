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Сили оборони знищили ворожу гармату БС-3, польовий склад БК, укриття з росіянами та 2 транспортних засоби. ВIДЕО

Розвідувально-ударні групи БпЛА та мінометні розрахунки бригади "Гарт" завдали уражень по місцях зосередження противника та його вогневих позиціях під Вовчанськом

Дронарі підрозділу "Falcon" виявили у лісосмузі ворожу гармату БС-3 – її ствол після бойової роботи ще не встиг охолонути, і його тепловий слід потрапив у поле зору бомбера "Vampire". Після чого по ньому відразу було зроблено скид. Також захисники уразили польовий склад БК, укриття з живою силою та два транспортних засоби противника, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17876) Держприкордонслужба ДПСУ (6146) знищення (7593)


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"Анало-говнєтна" техніка - 100мм польова гармата зразка 1944 року...
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11.06.2025 20:06 Відповісти
 
 