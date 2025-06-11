Сили оборони знищили ворожу гармату БС-3, польовий склад БК, укриття з росіянами та 2 транспортних засоби. ВIДЕО
Розвідувально-ударні групи БпЛА та мінометні розрахунки бригади "Гарт" завдали уражень по місцях зосередження противника та його вогневих позиціях під Вовчанськом
Дронарі підрозділу "Falcon" виявили у лісосмузі ворожу гармату БС-3 – її ствол після бойової роботи ще не встиг охолонути, і його тепловий слід потрапив у поле зору бомбера "Vampire". Після чого по ньому відразу було зроблено скид. Також захисники уразили польовий склад БК, укриття з живою силою та два транспортних засоби противника, передає Цензор.НЕТ.
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показати весь коментар11.06.2025 20:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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