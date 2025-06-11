Силы обороны уничтожили вражеское орудие БС-3, полевой склад БК, укрытие с россиянами и 2 транспортных средства. ВИДЕО

Разведывательно-ударные группы БпЛА и минометные расчеты бригады "Гарт" нанесли поражения по местам сосредоточения противника и его огневым позициям под Волчанском

Дронари подразделения "Falcon" обнаружили в лесополосе вражеское орудие БС-3 - его ствол после боевой работы еще не успел остыть, и его тепловой след попал в поле зрения бомбера "Vampire". После чего по нему сразу был произведен сброс. Также защитники поразили полевой склад БК, укрытие с живой силой и два транспортных средства противника, передает Цензор.НЕТ.

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