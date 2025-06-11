Военно-Морские силы точными бросками боеприпасов уничтожили российский БТР и мотоциклы. ВИДЕО
Бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного уничтожили российский БТР и мотоциклы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий11.06.2025 18:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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