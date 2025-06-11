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Военно-Морские силы точными бросками боеприпасов уничтожили российский БТР и мотоциклы. ВИДЕО

Бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного уничтожили российский БТР и мотоциклы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19715) ВМС (1482) уничтожение (7280) 38 отдельная бригада морской пехоты (31)


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Дуже гарна робота операторів дронів, пулять без обмежень по моцікам а де кідари що ними керували, де наші війска, які не ховаються і дивляться на моніторах влучні скиди а контратакують, й зачищають нашу землю від кідарів рухаючись уперед до кордону кідарасії? Не повторіть 2014-2021 роки.
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11.06.2025 18:12 Ответить
 
 