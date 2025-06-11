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Військово-Морські сили влучними скидами боєприпасів знищили російський БТР та мотоцикли. ВIДЕО

Бійці 38-ої окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного знищили російський БТР та мотоцикли. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17866) ВМС (1400) знищення (7593) 38 окрема бригада морської піхоти (31)


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Дуже гарна робота операторів дронів, пулять без обмежень по моцікам а де кідари що ними керували, де наші війска, які не ховаються і дивляться на моніторах влучні скиди а контратакують, й зачищають нашу землю від кідарів рухаючись уперед до кордону кідарасії? Не повторіть 2014-2021 роки.
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11.06.2025 18:12 Відповісти
Профі навчив дилетантів, як запхати всю війну у випадкове півхвилинне відео - лікарі у захваті. ))
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11.06.2025 18:33 Відповісти
 
 