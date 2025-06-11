Військово-Морські сили влучними скидами боєприпасів знищили російський БТР та мотоцикли. ВIДЕО
Бійці 38-ої окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного знищили російський БТР та мотоцикли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар11.06.2025 18:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Luka Lukich #363772
показати весь коментар11.06.2025 18:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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