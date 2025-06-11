УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10122 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 120 5

Знищено 2 танки, 3 ББМ, серед яких "Тигр", 3 БМП, бронетранспортер, 2 гаубиці та гармата МТ-12 "Рапіра". ВIДЕО

Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдали серії точних ударів по техніці й логістиці окупантів на Харківщині.

Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Протягом тижня на Куп’янському напрямку знищено два танки, три бойові броньовані машини, серед них і ББМ "Тигр", три бойові машини піхоти, бронетранспортер, дві гаубиці та гармату МТ-12 "Рапіра". Також уражено шість вантажівок, військовий автомобіль, склад пально-мастильних матеріалів і склад боєприпасів.

Також дивіться: Прикордонники знищили мотоцикли, вантажівки, склади росіян, а також ліквідували живу силу противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17866) Держприкордонслужба ДПСУ (6146) знищення (7593)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ***** навіть назви танків у гітлера переймає
показати весь коментар
11.06.2025 16:46 Відповісти
Ви впевнені?
показати весь коментар
11.06.2025 16:48 Відповісти
Ну назва танка у гітлера така була.
показати весь коментар
11.06.2025 17:00 Відповісти
В чому?
показати весь коментар
11.06.2025 17:05 Відповісти
+
показати весь коментар
11.06.2025 17:58 Відповісти
 
 