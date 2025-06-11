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Знищено 2 танки, 3 ББМ, серед яких "Тигр", 3 БМП, бронетранспортер, 2 гаубиці та гармата МТ-12 "Рапіра". ВIДЕО
Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдали серії точних ударів по техніці й логістиці окупантів на Харківщині.
Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
Протягом тижня на Куп’янському напрямку знищено два танки, три бойові броньовані машини, серед них і ББМ "Тигр", три бойові машини піхоти, бронетранспортер, дві гаубиці та гармату МТ-12 "Рапіра". Також уражено шість вантажівок, військовий автомобіль, склад пально-мастильних матеріалів і склад боєприпасів.
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Грицько Злий
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