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Уничтожены 2 танка, 3 ББМ, среди которых -"Тигр", 3 БМП, бронетранспортер, 2 гаубицы и пушка МТ-12 "Рапира". ВИДЕО
Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" бригады "Помста" нанесли серии точных ударов по технике и логистике оккупантов на Харьковщине.
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
В течение недели на Купянском направлении уничтожено два танка, три боевые бронированные машины, среди них - и ББМ "Тигр", три боевые машины пехоты, бронетранспортер, две гаубицы и пушка МТ-12 "Рапира". Также поражены шесть грузовиков, военный автомобиль, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов.
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Грицько Злий
показать весь комментарий11.06.2025 16:46 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Макар #591193
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Грицько Злий
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Ігор Смотренко #536351
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