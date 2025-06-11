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Уничтожены 2 танка, 3 ББМ, среди которых -"Тигр", 3 БМП, бронетранспортер, 2 гаубицы и пушка МТ-12 "Рапира". ВИДЕО

Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" бригады "Помста" нанесли серии точных ударов по технике и логистике оккупантов на Харьковщине.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

В течение недели на Купянском направлении уничтожено два танка, три боевые бронированные машины, среди них - и ББМ "Тигр", три боевые машины пехоты, бронетранспортер, две гаубицы и пушка МТ-12 "Рапира". Также поражены шесть грузовиков, военный автомобиль, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов.

Также смотрите: Пограничники уничтожили мотоциклы, грузовики, склады россиян, а также ликвидировали живую силу противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19715) Госпогранслужба (6587) уничтожение (7280)


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А ***** навіть назви танків у гітлера переймає
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11.06.2025 16:46 Ответить
Ви впевнені?
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11.06.2025 16:48 Ответить
Ну назва танка у гітлера така була.
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11.06.2025 17:00 Ответить
В чому?
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11.06.2025 17:05 Ответить
+
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11.06.2025 17:58 Ответить
 
 