Оккупанты вплотную приблизились к позициям азовцев на Торецком направлении: россиян ликвидировали в стрелковом бою. ВИДЕО

Оккупанты вплотную приблизились к передовым позициям азовцев на Торецком направлении. Завязался стрелковый бой, во время которого пехотинцы 20-й бригады оперативного назначения "Любарт" Национальной гвардии.

К боевой работе также присоединились ударные дроны. Они уничтожили вражеский личный состав, который разбежался по окрестностям после неудачной атаки, передает Цензор.НЕТ.

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