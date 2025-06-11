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Оккупанты вплотную приблизились к позициям азовцев на Торецком направлении: россиян ликвидировали в стрелковом бою. ВИДЕО

Оккупанты вплотную приблизились к передовым позициям азовцев на Торецком направлении. Завязался стрелковый бой, во время которого пехотинцы 20-й бригады оперативного назначения "Любарт" Национальной гвардии.

К боевой работе также присоединились ударные дроны. Они уничтожили вражеский личный состав, который разбежался по окрестностям после неудачной атаки, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19725) ликвидация (3711) Национальная гвардия (2165)


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Кожен каzапський засранець який прийшов в Україну зі зброєю в руках - має здохнути в муках.
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11.06.2025 20:42 Ответить
Ти з ТРО Чикаго?
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11.06.2025 20:53 Ответить
Не пересмикуй. Щоб побажати кацапам смерті, достатньо бути просто доброю порядною людиною. Ти теж не соромся.
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11.06.2025 21:12 Ответить
Жило московське лайно грішно, і здохло, за гроші ******, смішно!
Дякуємо Захисникам України!!!
Слава Україні!
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11.06.2025 20:52 Ответить
В окопі розрахованому на 10-50 чоловік несе чергування у кращому випадку 2-4. Ну хоч цього разу пояснили москалям що то не для них копають, бо вони вже йшли як до себе додому.
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11.06.2025 21:31 Ответить
 
 