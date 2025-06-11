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Наши бойцы атаковали 2 российские РСЗО "Град", пункт управления БПЛА, орудие, 4 грузовика и 5 автомобилей. ВИДЕО

На Краматорском направлении дроны подразделения "Феникс" пограничной бригады "Помста" уничтожили технику и логистику оккупанта: две РСЗО "Град", вражеский пункт управления БПЛА, орудие, склад боеприпасов, четыре грузовика и пять автомобилей.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19725) Госпогранслужба (6587) уничтожение (7288)


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То ось хто гради вистежує. Молодці хлопці, наснаги і удачі вам!
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11.06.2025 21:30 Ответить
Ипашить кацапню по всему миру надо!
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11.06.2025 21:39 Ответить
Дуже гарно!!!
Честь Воїнам!
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11.06.2025 21:45 Ответить
 
 