Наши бойцы атаковали 2 российские РСЗО "Град", пункт управления БПЛА, орудие, 4 грузовика и 5 автомобилей. ВИДЕО
На Краматорском направлении дроны подразделения "Феникс" пограничной бригады "Помста" уничтожили технику и логистику оккупанта: две РСЗО "Град", вражеский пункт управления БПЛА, орудие, склад боеприпасов, четыре грузовика и пять автомобилей.
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
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