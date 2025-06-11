Стрілянина сталася в Агрономічному на Вінниччині. Поранено чоловіка, підозрюваний втік

В Агрономічному на Вінниччині сталася стрілянина, внаслідок чого поранено чоловіка. Підозрюваний втік з місця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця обласної поліції Заріна Маєвська.

Інцидент стався 10 червня близько 15:30. Чоловік дістав поранення - куля влучила йому в район ключиці. Потерпілого не госпіталізували, він перебуває дома.

Чоловік, якого підозрюють у нападі, втік з місця події, його розшукують.

"Особу фігуранта встановили, встановлюємо його місцезнаходження. На місці події вилучено предмети, схожі на зброю, їх направлено на експертизу", - розповіли правоохоронці.

Розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

хуліганство, частина 4 статті 296;

незаконне поводження зі зброєю, стаття 263;

погроза вбивством, стаття 129;

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, стаття 345.

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