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Новини Стрілянина на Вінниччині
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Стрілянина сталася в Агрономічному на Вінниччині. Поранено чоловіка, підозрюваний втік

Стрілянина в Агрономічному на Вінниччині. Що відомо

В Агрономічному на Вінниччині сталася стрілянина, внаслідок чого поранено чоловіка. Підозрюваний втік з місця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця обласної поліції Заріна Маєвська.

Інцидент стався 10 червня близько 15:30. Чоловік дістав поранення - куля влучила йому в район ключиці. Потерпілого не госпіталізували, він перебуває дома.

Чоловік, якого підозрюють у нападі, втік з місця події, його розшукують.

"Особу фігуранта встановили, встановлюємо його місцезнаходження. На місці події вилучено предмети, схожі на зброю, їх направлено на експертизу", - розповіли правоохоронці.

Розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • хуліганство, частина 4 статті 296;
  • незаконне поводження зі зброєю, стаття 263;
  • погроза вбивством, стаття 129;
  • погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, стаття 345.

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Автор: 

Вінницька область (1025) Нацполіція (15282) стрілянина (1794) Вінницький район (20) Агрономічне (1)


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агрономи не дійшли згоди у вирощуванні пшениці?
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11.06.2025 14:54 Відповісти
Земельні війни, агроном проти правоохоронця, тепер його земля перейде законно без здирництва у руки потерпілого.
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11.06.2025 15:16 Відповісти
І чому першою версією, що спадає на думку, це - бусифікація?
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11.06.2025 15:02 Відповісти
погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, стаття 345. Джерело: https://censor.net/ua/n3557310
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Щось незходиться, неуточнили мусора підстрелили чи бугая тцкашного?
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11.06.2025 15:05 Відповісти
 
 