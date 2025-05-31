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Новини Фото Стрілянина в Харкові
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Невідомий у військовій формі відкрив стрілянину в житловому масиві в Харкові, його затримали

31 травня невідомий у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова — на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області.

Зазначається, що після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися.

У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї.

Дивіться: Жінка відкрила стрілянину по багатоповерхівці у Дніпровському районі Києва: поліція розшукує порушницю. ВІДЕО+ФОТО

За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї.

Пост про стрілянину в Харкові

Автор: 

стрілянина (1793) Харків (5668) Харківська область (1049) Харківський район (320)


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Топ коментарі
+7
И кто ж это в военной форме с оружием по жилым кварталам шарится? Я думаю что не ЗСУ. У кого какие варианты?
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31.05.2025 20:14
+7
Подивіться статистику в скільки разів зросла кількість навмисних вбивств в СРСР після другої світової, в Штатах після Вєтнаму. Ця хвиля накриє й Україну. На жаль.
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31.05.2025 20:17
+7
у нас в місті з архівних джерел з 1945 по 1955 майже не було жодного мента у якого протягом кожного року не було поранень,на пенсію виходили з новими дірками,так що дай боже кінець війни а потім буде ще довго весело,особливо коли в країні майже вмерла економіка і повне беззаконня
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31.05.2025 20:33
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Мабуть, готувався до другої зустрічі у Стамбулі???
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31.05.2025 20:07 Відповісти
проводив заходи оповіщення
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31.05.2025 20:47 Відповісти
Психічнохворий кацап вирішив заробити трохи бабла
на наркоту і водяру !!
Повісити виродка !!
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31.05.2025 20:11 Відповісти
И кто ж это в военной форме с оружием по жилым кварталам шарится? Я думаю что не ЗСУ. У кого какие варианты?
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31.05.2025 20:14 Відповісти
Подивіться статистику в скільки разів зросла кількість навмисних вбивств в СРСР після другої світової, в Штатах після Вєтнаму. Ця хвиля накриє й Україну. На жаль.
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31.05.2025 20:17 Відповісти
у нас в місті з архівних джерел з 1945 по 1955 майже не було жодного мента у якого протягом кожного року не було поранень,на пенсію виходили з новими дірками,так що дай боже кінець війни а потім буде ще довго весело,особливо коли в країні майже вмерла економіка і повне беззаконня
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31.05.2025 20:33 Відповісти
черговий аватар
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31.05.2025 21:05 Відповісти
Невідомий у військовій формі відкрив стрілянину
правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника

То який же він невідомий?
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31.05.2025 21:11 Відповісти
 
 