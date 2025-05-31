Невідомий у військовій формі відкрив стрілянину в житловому масиві в Харкові, його затримали

31 травня невідомий у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова — на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області.

Зазначається, що після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися.

У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї.

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За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї.