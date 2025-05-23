Жінка відкрила стрілянину по багатоповерхівці у Дніпровському районі Києва: поліція розшукує порушницю. ВІДЕО+ФОТО

У Дніпровському районі Києва невідома жінка вчинила стрілянину по багатоквартирному будинку.

Про це повідомила поліція столиці після моніторингу відео, оприлюдненого в місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

На записі видно, як жінка, перебуваючи біля одного з під’їздів, здійснила постріл у бік будівлі зі зброї та зникла з місця події.

Для встановлення обставин події та особи правопорушниці на місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці також з’ясовують, з якої саме зброї був здійснений постріл та чи постраждав хтось унаслідок інциденту.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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