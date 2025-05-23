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Новини Фото Стрілянина в Києві
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Жінка відкрила стрілянину по багатоповерхівці у Дніпровському районі Києва: поліція розшукує порушницю. ВІДЕО+ФОТО

У Дніпровському районі Києва невідома жінка вчинила стрілянину по багатоквартирному будинку.

Про це повідомила поліція столиці після моніторингу відео, оприлюдненого в місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

стрілянина

На записі видно, як жінка, перебуваючи біля одного з під’їздів, здійснила постріл у бік будівлі зі зброї та зникла з місця події.

Для встановлення обставин події та особи правопорушниці на місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці також з’ясовують, з якої саме зброї був здійснений постріл та чи постраждав хтось унаслідок інциденту.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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Автор: 

Київ (19626) Нацполіція (15258) стрілянина (1793)


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Топ коментарі
+15
але добропорядним громадянам короткоствол зась!
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23.05.2025 11:52
+13
дивно, а де ж не навчена воювати мусорня..але яка навчена ловити злочинців ? ))

схоже мусорня нічому не навчена крім як пити каву та кататись на авто і кошмарити чесних громадян
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23.05.2025 12:20
+10
Убийство Портнова многих вдохновит на разборки
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23.05.2025 11:55
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