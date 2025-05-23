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Женщина открыла стрельбу по многоэтажке в Днепровском районе Киева: полиция разыскивает нарушительницу. ВИДЕО+ФОТО
В Днепровском районе Киева неизвестная женщина устроила стрельбу по многоквартирному дому.
Об этом сообщила полиция столицы после мониторинга видео, обнародованного в местных телеграм-каналах, информирует Цензор.НЕТ.
На записи видно, как женщина, находясь возле одного из подъездов, произвела выстрел в сторону здания из оружия и скрылась с места происшествия.
Для установления обстоятельств происшествия и личности правонарушительницы на место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители также выясняют, из какого именно оружия был произведен выстрел и пострадал ли кто-то в результате инцидента.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.
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схоже мусорня нічому не навчена крім як пити каву та кататись на авто і кошмарити чесних громадян