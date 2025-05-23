РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9306 посетителей онлайн
Новости Фото Стрельба в Киеве
11 343 101

Женщина открыла стрельбу по многоэтажке в Днепровском районе Киева: полиция разыскивает нарушительницу. ВИДЕО+ФОТО

стрілянина

В Днепровском районе Киева неизвестная женщина устроила стрельбу по многоквартирному дому.

Об этом сообщила полиция столицы после мониторинга видео, обнародованного в местных телеграм-каналах, информирует Цензор.НЕТ.

стрельба

На записи видно, как женщина, находясь возле одного из подъездов, произвела выстрел в сторону здания из оружия и скрылась с места происшествия.

Для установления обстоятельств происшествия и личности правонарушительницы на место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители также выясняют, из какого именно оружия был произведен выстрел и пострадал ли кто-то в результате инцидента.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытались подкупить пограничников для выезда за границу: разоблачены мужчины в трех областях. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25655) Нацполиция (16546) стрельба (3266)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
але добропорядним громадянам короткоствол зась!
показать весь комментарий
23.05.2025 11:52
+13
дивно, а де ж не навчена воювати мусорня..але яка навчена ловити злочинців ? ))

схоже мусорня нічому не навчена крім як пити каву та кататись на авто і кошмарити чесних громадян
показать весь комментарий
23.05.2025 12:20
+10
Убийство Портнова многих вдохновит на разборки
показать весь комментарий
23.05.2025 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Страница 2 из 2
 
 