Неизвестный в военной форме открыл стрельбу в жилом массиве в Харькове, его задержали

31 мая неизвестный в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов Харькова - на проспекте Победы. Очевидцы также сообщили о взрыве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что по прибытии на место правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и начали переговоры. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина отказался сдаться.

Вследствие слаженных действий спецназовцев полиции злоумышленник был задержан с применением спецсредств и огнестрельного оружия.

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По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением оружия.