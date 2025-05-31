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Новости Фото Стрельба в Харькове
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Неизвестный в военной форме открыл стрельбу в жилом массиве в Харькове, его задержали

31 мая неизвестный в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов Харькова - на проспекте Победы. Очевидцы также сообщили о взрыве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что по прибытии на место правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и начали переговоры. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина отказался сдаться.

Вследствие слаженных действий спецназовцев полиции злоумышленник был задержан с применением спецсредств и огнестрельного оружия.

Смотрите: Женщина открыла стрельбу по многоэтажке в Днепровском районе Киева: полиция разыскивает нарушительницу. ВИДЕО+ФОТО

По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением оружия.

Пост о стрельбе в Харькове

Автор: 

стрельба (3266) Харьков (7551) Харьковская область (1040) Харьковский район (320)


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Топ комментарии
+9
И кто ж это в военной форме с оружием по жилым кварталам шарится? Я думаю что не ЗСУ. У кого какие варианты?
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31.05.2025 20:14
+9
Подивіться статистику в скільки разів зросла кількість навмисних вбивств в СРСР після другої світової, в Штатах після Вєтнаму. Ця хвиля накриє й Україну. На жаль.
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31.05.2025 20:17
+9
у нас в місті з архівних джерел з 1945 по 1955 майже не було жодного мента у якого протягом кожного року не було поранень,на пенсію виходили з новими дірками,так що дай боже кінець війни а потім буде ще довго весело,особливо коли в країні майже вмерла економіка і повне беззаконня
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31.05.2025 20:33
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Мабуть, готувався до другої зустрічі у Стамбулі???
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31.05.2025 20:07 Ответить
проводив заходи оповіщення
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31.05.2025 20:47 Ответить
Мабуть коли бухаєш, про зброю треба забути. Бо зброя і "синя пєдаль" речі несумісні
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31.05.2025 21:24 Ответить
Психічнохворий кацап вирішив заробити трохи бабла
на наркоту і водяру !!
Повісити виродка !!
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31.05.2025 20:11 Ответить
И кто ж это в военной форме с оружием по жилым кварталам шарится? Я думаю что не ЗСУ. У кого какие варианты?
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31.05.2025 20:14 Ответить
Та дійсно, хто ще пояснить цю ситуацію, або викриє кацапську ІПСО, як не бойові діди пенси, псевдовоїни, та заброньовані місцеві нафронтники... Проте їм не комфортно напевно в таких темах.
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31.05.2025 21:33 Ответить
Подивіться статистику в скільки разів зросла кількість навмисних вбивств в СРСР після другої світової, в Штатах після Вєтнаму. Ця хвиля накриє й Україну. На жаль.
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31.05.2025 20:17 Ответить
у нас в місті з архівних джерел з 1945 по 1955 майже не було жодного мента у якого протягом кожного року не було поранень,на пенсію виходили з новими дірками,так що дай боже кінець війни а потім буде ще довго весело,особливо коли в країні майже вмерла економіка і повне беззаконня
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31.05.2025 20:33 Ответить
У більшості людей є певне обмеження ,подібне до програмного, на вбивсво собі подібного, той хто пройшов реальну війну ,не тиловики , у них це обмеження зникає,а далі все залежить від виховання,моральних устоїв ,від стійкості психіки і так д.
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31.05.2025 21:42 Ответить
черговий аватар
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31.05.2025 21:05 Ответить
Невідомий у військовій формі відкрив стрілянину
правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника

То який же він невідомий?
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31.05.2025 21:11 Ответить
То спеціальний вояк. Квантово-заплутаний. Він одночасно і відомий і невідомий. І зі зброєю був і без зброї одночасно. Квантово-заплутані справи ******** наша правоохоронна сисиема, чи стане він відомий, чи залишиться інкогніто і все "парєшают" залежить від кількості пар чесних очей Бенджаміна Франкліна на купюрах
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31.05.2025 21:30 Ответить
У військовій формі зі зброєю у центрі міста.
Хто же це міг бути?!
Може співробітник групи сповіщення ТЦК?
Ні, не може бути!
Вони ніколи по місту у військовій формі зі зброєю не ходять!
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31.05.2025 21:15 Ответить
Стопудово аватар або під наркотою.
Бо не вірю, що досвідчений ветеран просто так дасть себе завалити якимось там мусорам з ксюхами.
Якщо у когось з моїх побратимів остаточно зірве дах до такого ступеню, що вийде до цивільних зі зброєю - менти самі не справляться. Ляжуть там усі.
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31.05.2025 21:41 Ответить
То його завалили?
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31.05.2025 21:47 Ответить
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31.05.2025 21:57 Ответить
 
 