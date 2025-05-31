Неизвестный в военной форме открыл стрельбу в жилом массиве в Харькове, его задержали
31 мая неизвестный в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов Харькова - на проспекте Победы. Очевидцы также сообщили о взрыве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Отмечается, что по прибытии на место правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и начали переговоры. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина отказался сдаться.
Вследствие слаженных действий спецназовцев полиции злоумышленник был задержан с применением спецсредств и огнестрельного оружия.
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По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением оружия.
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на наркоту і водяру !!
Повісити виродка !!
правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника
То який же він невідомий?
Хто же це міг бути?!
Може співробітник групи сповіщення ТЦК?
Ні, не може бути!
Вони ніколи по місту у військовій формі зі зброєю не ходять!
Бо не вірю, що досвідчений ветеран просто так дасть себе завалити якимось там мусорам з ксюхами.
Якщо у когось з моїх побратимів остаточно зірве дах до такого ступеню, що вийде до цивільних зі зброєю - менти самі не справляться. Ляжуть там усі.