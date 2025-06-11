Стрельба произошла в Агрономическом на Виннитчине. Ранен мужчина, подозреваемый скрылся

В Агрономическом Винницкой области произошла стрельба, в результате чего ранен мужчина. Подозреваемый скрылся с места.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Зарина Маевская.

Инцидент произошел 10 июня около 15:30. Мужчина получил ранение - пуля попала ему в район ключицы. Пострадавшего не госпитализировали, он находится дома.

Мужчина, которого подозревают в нападении, скрылся с места происшествия, его разыскивают.

"Личность фигуранта установили, устанавливаем его местонахождение. На месте происшествия изъяты предметы, похожие на оружие, они направлены на экспертизу", - рассказали правоохранители.

Начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

хулиганство, часть 4 статьи 296;

незаконное обращение с оружием, статья 263;

угроза убийством, статья 129;

угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, статья 345.

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