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Новости Стрельба на Виннитчине
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Стрельба произошла в Агрономическом на Виннитчине. Ранен мужчина, подозреваемый скрылся

Стрельба в Агрономическом на Винниччине. Что известно

В Агрономическом Винницкой области произошла стрельба, в результате чего ранен мужчина. Подозреваемый скрылся с места.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Зарина Маевская.

Инцидент произошел 10 июня около 15:30. Мужчина получил ранение - пуля попала ему в район ключицы. Пострадавшего не госпитализировали, он находится дома.

Мужчина, которого подозревают в нападении, скрылся с места происшествия, его разыскивают.

"Личность фигуранта установили, устанавливаем его местонахождение. На месте происшествия изъяты предметы, похожие на оружие, они направлены на экспертизу", - рассказали правоохранители.

Начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • хулиганство, часть 4 статьи 296;
  • незаконное обращение с оружием, статья 263;
  • угроза убийством, статья 129;
  • угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, статья 345.

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Автор: 

Винницкая область (1042) Нацполиция (16568) стрельба (3267) Винницкий район (17) Агрономичное (1)


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агрономи не дійшли згоди у вирощуванні пшениці?
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11.06.2025 14:54 Ответить
Земельні війни, агроном проти правоохоронця, тепер його земля перейде законно без здирництва у руки потерпілого.
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11.06.2025 15:16 Ответить
І чому першою версією, що спадає на думку, це - бусифікація?
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11.06.2025 15:02 Ответить
погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, стаття 345. Джерело: https://censor.net/ua/n3557310
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Щось незходиться, неуточнили мусора підстрелили чи бугая тцкашного?
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11.06.2025 15:05 Ответить
Тому висновок - всі озброюйтесь!
Хто дістане у такій ситуації дістане першим пістолет, тому від усіх - респект!
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11.06.2025 15:56 Ответить
"незаконне поводження зі зброєю, стаття 263" - а в Україні ДОСІ нема лЮдського ЗАКОНУ ПРО ЗБРОЮ..
- є каста, є кріпаки, є тєрпіли і є рєшАли.., а притомного "закону про зброю" для Громадянина нема..
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11.06.2025 16:00 Ответить
 
 