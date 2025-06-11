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Стрельба произошла в Агрономическом на Виннитчине. Ранен мужчина, подозреваемый скрылся
В Агрономическом Винницкой области произошла стрельба, в результате чего ранен мужчина. Подозреваемый скрылся с места.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Зарина Маевская.
Инцидент произошел 10 июня около 15:30. Мужчина получил ранение - пуля попала ему в район ключицы. Пострадавшего не госпитализировали, он находится дома.
Мужчина, которого подозревают в нападении, скрылся с места происшествия, его разыскивают.
"Личность фигуранта установили, устанавливаем его местонахождение. На месте происшествия изъяты предметы, похожие на оружие, они направлены на экспертизу", - рассказали правоохранители.
Начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- хулиганство, часть 4 статьи 296;
- незаконное обращение с оружием, статья 263;
- угроза убийством, статья 129;
- угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, статья 345.
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Щось незходиться, неуточнили мусора підстрелили чи бугая тцкашного?
Хто дістане у такій ситуації дістане першим пістолет, тому від усіх - респект!
- є каста, є кріпаки, є тєрпіли і є рєшАли.., а притомного "закону про зброю" для Громадянина нема..