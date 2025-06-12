Стрельба в Агрономичном на Виннитчине области: полиция задержала мужчину и сообщила о подозрении

Следователи полиции сообщили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу в селе Агрономичное на Виннитчине 10 июня. Он планировал сбежать за пределы области.

Об этом сообщила ГУ Нацполиции в Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

41-летнего фигуранта задержали вечером 11 июня в Виннице оперативники и спецназовцы КОРДа. Он скрывался в съемной квартире и планировал сбежать за пределы области.

Сейчас задержанному, который работал в правоохранительных органах и в 2018 году уволился со службы, сообщили о подозрении по двум частям статьи о хулиганстве.

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Работники сектора контроля за оборотом оружия готовят необходимые материалы для лишения подозреваемого соответствующих разрешений и привлечения к ответственности за нарушение правил, установленных в этой сфере.

Правоохранители будут ходатайствовать в суде об избрании ему на период досудебного расследования меры пресечения - содержание под стражей.

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Напомним, в Агрономичном в Винницкой области произошла стрельба, вследствие чего ранен мужчина. Подозреваемый скрылся с места.