РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7593 посетителя онлайн
Новости Стрельба на Виннитчине
858 2

Стрельба в Агрономичном на Виннитчине области: полиция задержала мужчину и сообщила о подозрении

Стрельба в Агрономическом в Винницкой области: мужчина получил подозрение

Следователи полиции сообщили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу в селе Агрономичное на Виннитчине 10 июня. Он планировал сбежать за пределы области.

Об этом сообщила ГУ Нацполиции в Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

41-летнего фигуранта задержали вечером 11 июня в Виннице оперативники и спецназовцы КОРДа. Он скрывался в съемной квартире и планировал сбежать за пределы области.

Сейчас задержанному, который работал в правоохранительных органах и в 2018 году уволился со службы, сообщили о подозрении по двум частям статьи о хулиганстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стрельба произошла в Агрономическом в Винницкой области. Ранен мужчина, подозреваемый сбежал

Работники сектора контроля за оборотом оружия готовят необходимые материалы для лишения подозреваемого соответствующих разрешений и привлечения к ответственности за нарушение правил, установленных в этой сфере.

Правоохранители будут ходатайствовать в суде об избрании ему на период досудебного расследования меры пресечения - содержание под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спрятался в багажнике автомобиля для побега за границу: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

Напомним, в Агрономичном в Винницкой области произошла стрельба, вследствие чего ранен мужчина. Подозреваемый скрылся с места.

Автор: 

Винницкая область (1043) Нацполиция (16573) стрельба (3268) Винницкий район (18) Агрономичное (1)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ненавчений, якого чомусь не забусярили. хоча стріляти вміє.
показать весь комментарий
12.06.2025 23:13 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2025 23:18 Ответить
 
 