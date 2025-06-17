РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10078 посетителей онлайн
Новости Фото Стрельба в Житомире
14 918 58

В центре Житомира произошла стрельба: муж застрелил бывшую жену, а затем себя. ФОТО

Днем 17 июня в Житомире на улице Святослава Рихтера произошла стрельба. Известно о двух погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Суспільне" и местное издание "Житомир.info".

Очевидцы рассказали журналистам, что погибших двое: женщина в машине и мужчина на улице. Стрельба произошла возле местного кафе.

Сейчас там находятся несколько полицейских машин, также приезжала "скорая".

Патрульная полиция Житомирской области на странице в сети Facebook сообщила, что в связи с проведением следственных действия на улице Святослава Рихтера движение по улице временно перекрыли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Агрономичном в Винницкой области: полиция задержала мужчину и сообщила о подозрении

Читатель "Житомир.info", который рассказал о стрельбе, тоже утверждает, что это были супруги. Медиа также получило фото, на котором видно погибшего мужчину в крови.

Несколько источников сообщили "Житомир.info", что погибший - бывший боец батальона "Айдар", юрист Александр Федосюк (позывной "Бех"). Однако официально эту информацию не подтверждали.

Полиция рассказала медиа, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.

Читайте также: 19-летний одессит, который корректировал ракетные атаки РФ по Одессе и Житомиру, получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Дополнено в 18:30. По предварительным данным, как рассказали в полиции, мужчина подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась женщина, и произвел несколько выстрелов в нее, после чего выстрелил в себя.

Полицейские установили личности погибших: женщина – 36-летняя жительница Житомира и ее бывший муж – 63-летний житель Житомирского района.

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация - ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Стрельба в Житомире с погибшими 17 июня
Стрельба в Житомире с погибшими 17 июня
Стрельба в Житомире с погибшими 17 июня
Стрельба в Житомире с погибшими 17 июня
Стрельба в Житомире с погибшими 17 июня
Стрельба в Житомире с погибшими 17 июня

Автор: 

Житомир (701) стрельба (3307) Житомирская область (1438) Житомирский район (34)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
банальні ревнощі, 30 років різниці у шлюбі...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:44 Ответить
+9
Гарний приклад Молдова.
Молдова легалізувала зброю в 1998 році. Наразі законодавство Республіки Молдова в цій сфері - одне з найліберальніших в Європі. Фактично кожен громадянин, якщо він не наркоман, не псих, не рецидивіст і досяг 21 року (до 2012 цей вік складав 18), може придбати будь-який пістолет (або іншу неавтоматичну ручну зброю) будь-якого калібру.
Особливістю Молдови є те, що кримінал у ній завжди був добре озброєний. З часів придністровської війни у країні безліч автоматів. Та й зараз, у мирні часи, через кордон з Придністров'ям (державність якого умовна, статус маловизначений, а закони приблизні) до сусідніх країн потрапляє дуже багато вогнепалу на вибір - від ТТ китайського виробництва до реліктових пістолетів 20-х років, списаних зі складів російської армії.
В 2009 році Молдова пережила значні громадянські заворушення, протестувальниками було захоплено парламент. Постраждалих від вогнепальної зброї ні з боку протестантів, ні з боку міліції під час цих подій зафіксовано не було.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:00 Ответить
+9
Шановний! Обговорюється питання легалізації зброї. Як приклад, я навів досвід Молдови.
Перед тим, як влізати в чиюсь дискусію,то хоч почитайте 4-5 дописів, а вже потім вставляйте свою "авторитетну" думку.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йому 63 роки . Яка бронь у нього?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:26 Ответить
Точно - кредитор жеж поверне борги, якщо когось вб'є. Це ж "вихід".
показать весь комментарий
17.06.2025 18:24 Ответить
Які судиборги?? Наче тільки народились
показать весь комментарий
17.06.2025 18:33 Ответить
Не по темі, але: чому місцевий сайт називається zhitomir.info?

Ті, хто його наповнює і підтримує, хіба не знають, як пишеться їхнє рідне місто?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:13 Ответить
А як треба?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:53 Ответить
Zhytomyr
показать весь комментарий
17.06.2025 19:10 Ответить
із за баби село палить
показать весь комментарий
17.06.2025 18:18 Ответить
На Українській правді більш повнв інформація. Чоловік, 63 роки, підійшов дожінки ,36 років ,яка сиділа в машині і застрелив її ,а потім застрелився сам. Так що історія майже - шерше ля фам.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:24 Ответить
"як романтічно!" )
показать весь комментарий
17.06.2025 18:26 Ответить
Не паліть контору... Дайте диванам і маминим черешням розігнати зраду...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:27 Ответить
Дійсно. Мабуть це новина про "справжнього чоловіка". Рембо, ***** - застрелив жінку!! Куди нам - маминим черешням!!! Але, мабуть, не зовсім справжній: сам застрелився... Он місцевий вояк Adrian Boyanov взагалі писав, що і ментів би поклав. Ще, мабуть, і "ухилянтів" парочку підстрелив. Оце сила!! Куди мені, дивану, до цього...

А - Адекватність. Ні, не чули
показать весь комментарий
17.06.2025 18:37 Ответить
А причому "Цензор", вони чітко дають силку на місцевий "Житомир. Інфо", який дає таку інформацію своїм читачам, .....звертайтесь зі скаргою до них, а не "Цензора".(((
показать весь комментарий
17.06.2025 18:45 Ответить
Якщо в Україні легалізують зброю, таке буде ВСЮДИ!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 18:31 Ответить
не стріляйте піаніста , він грає чим вміє
показать весь комментарий
17.06.2025 18:33 Ответить
В Україні зброя легалізована!!!!
Справку від нарколога і психолога... Членський квиток з мисливського клубу і біжи купуй!!! Хоч дробовик як в Термінаторі!!!
Все можна!!! Крім короткостволів (пістолетів).
показать весь комментарий
17.06.2025 18:38 Ответить
И так на руках куча стволов-где ежедневная мясорубка? Не было бы ствола-зарезал бы( по статистике основное орудие убийства-кухонный нож). Может он из служебного застрелил?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:40 Ответить
Уважно слідкуйте за новинами і все побачите.
Там гранату біля супермаркета підірвав, там з вікна шмаляв, там вибух на базарі, там з автомобіля стріляли, там себе підірвав, там на дитячому майданчику бігав з автоматом...
показать весь комментарий
17.06.2025 20:16 Ответить
Природній відбір то така штука, - його ніхто не відміняв... А при бажанні когось ухекати, бажаючий може це зробити і кухонним ножем або тією ж цеглиною, то що перестати продавати кухонні ножі та припинити використання цегли на будівництві🤔🧐😁 Щодо вільного обороту зброї серед громадян, то все залежить від культури, виховання та розумових здібностей тих же власників зброї, а бидло воно і звичайною викруткою, чи шилом з сокирою може натворити біди. Дозвільна система для того і існує, щоб бути фільтром для бажаючих отримати зброю от тільки законодавство потрібно вдосконалити, бандюки ж при будь-якій владі використовують зброю і чхати вони хотіли на закони, але це вже проблеми правоохоронців🤗
показать весь комментарий
17.06.2025 18:49 Ответить
А в кого тої зброї нема. Нахваляються що мають по два автомата і кілька пістолетів
показать весь комментарий
17.06.2025 18:53 Ответить
Гарний приклад Молдова.
Молдова легалізувала зброю в 1998 році. Наразі законодавство Республіки Молдова в цій сфері - одне з найліберальніших в Європі. Фактично кожен громадянин, якщо він не наркоман, не псих, не рецидивіст і досяг 21 року (до 2012 цей вік складав 18), може придбати будь-який пістолет (або іншу неавтоматичну ручну зброю) будь-якого калібру.
Особливістю Молдови є те, що кримінал у ній завжди був добре озброєний. З часів придністровської війни у країні безліч автоматів. Та й зараз, у мирні часи, через кордон з Придністров'ям (державність якого умовна, статус маловизначений, а закони приблизні) до сусідніх країн потрапляє дуже багато вогнепалу на вибір - від ТТ китайського виробництва до реліктових пістолетів 20-х років, списаних зі складів російської армії.
В 2009 році Молдова пережила значні громадянські заворушення, протестувальниками було захоплено парламент. Постраждалих від вогнепальної зброї ні з боку протестантів, ні з боку міліції під час цих подій зафіксовано не було.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:00 Ответить
Чим цей приклад гарний?
Молодь отримує європаспорт і розбігається звідти.
Автономії, котрі постійно погрожують сепаратизмом, і будуть блокувати будь який розвиток країни. Люди живуть в страху, щоб не було гр. війни.
Кому воно потрібне, якщо перспектив нуль?
Можете ще Ірак розглянути, купа зброї на руках. Також "гарний" приклад.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:07 Ответить
Шановний! Обговорюється питання легалізації зброї. Як приклад, я навів досвід Молдови.
Перед тим, як влізати в чиюсь дискусію,то хоч почитайте 4-5 дописів, а вже потім вставляйте свою "авторитетну" думку.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:12 Ответить
ти дурачок? зараз зброя не легалізована? ти не можеш купити зброю?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:29 Ответить
заткни пельку, козломордий! Без збої ти мішень!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 20:59 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 21:04 Ответить
Нічого подібного, у всілякої наволочі і так зброя є. В так у простих громадян буде можливість від них захиститись. А взагалі то, найбільше вбивств на побутовому грунті, відбувається звичайним кухонним ножем. Давайте іх вилучено та заборонено?
показать весь комментарий
17.06.2025 23:17 Ответить
Я проста громадянка. Маю 2 рушницi. Вже понад 40 рокiв. Так я наволоч по Вашому, бо в мене зброя?
показать весь комментарий
19.06.2025 13:43 Ответить
В мене також є помповик, маю на увазі криміналітет з незареєстрованим короткостволом. Хочу щоб люди також мали можливість носити пістолет для самозахисту.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:45 Ответить
Корректней надо выражать свои мысли, я то поняла, но все же.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:59 Ответить
Куди ж коректніше, обговореннях самого початку велось про короткоствол, у вас зареєстровані 2 зразки мисливської зброї. Так що ви законослухняний громадянин. Чи ви ховаєте під подушкою не зареєстрованого Маузера?))))
показать весь комментарий
19.06.2025 19:26 Ответить
Не Маузер и не под подушкой.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:44 Ответить
У Житомирі 17 червня сталася стрілянина, в результаті якої є загиблі.

Джерело: "https://www.zhitomir.info/news_228433.html Житомир.info", https://suspilne.media/zhytomyr/1045023-v-zitomiri-na-vulici-svatoslava-rihtera-stalasa-strilanina-e-zagibli/ "Суспільне.Житомир", пресслужба Нацполіції в коментарі УП
показать весь комментарий
17.06.2025 18:41 Ответить
Народ сходить з розуму, але за опитуваннями - 70% щасливі. Щось не подобається мені ваше щастя...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:43 Ответить
банальні ревнощі, 30 років різниці у шлюбі...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:44 Ответить
Треба було верхньою головою думати, коли собі обирав жінку... Але в чоловіка виявилось крові так мало, що своєю верхньою і нижньою головами він міг думати тільки по черзі - перемінно😁 Дибіл ***, за задоволення потрібно платити, а задоволення виявились дорогими... занадто 😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
17.06.2025 18:58 Ответить
А може розвела на гроші ? Одружуються на аж на стільки старших чоловіків , виключно жінки матеріалістки .
показать весь комментарий
17.06.2025 19:03 Ответить
молодуха не дочекалася чоловіка з фронту.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:46 Ответить
🤯Який жах! Колишній боєць «Айдару», юрист Федосюк посеред білого дня застрелив свою дружину в Житомирі, а потім і себе
показать весь комментарий
17.06.2025 18:55 Ответить
Кажу ж дибіл, ні щоб надавати їй копняків... у крайньому разі прострелити коліно, а краще обидва, - щоб відбити бажання на ****** лазити, - оце було б по нашому,- по бразильськи😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
17.06.2025 19:01 Ответить
Дуже велика різниця у віці - великі проблеми у шлюбі.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:22 Ответить
В нього вже не стояв, а їй 36 і вона їблась..чим думав коли одружувався в 50 на 20літній
показать весь комментарий
17.06.2025 20:05 Ответить
Вульгарно, але жорстка правда жисТі....
показать весь комментарий
17.06.2025 21:57 Ответить
Дурень дядько. А ще юрист. Якщо вже піймав під кимось, то просто залишив би без трусів. Хай працює піською далі. А так вкоротив собі життя.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:06 Ответить
Роги - то дуже дорогоцінна річ. За роги і життя не жаль
показать весь комментарий
17.06.2025 20:15 Ответить
Таке буває у всьому світі
показать весь комментарий
17.06.2025 20:17 Ответить
Не нАдовго старий жениться! 😉
показать весь комментарий
17.06.2025 20:19 Ответить
 
 