В центре Житомира произошла стрельба: муж застрелил бывшую жену, а затем себя. ФОТО

Днем 17 июня в Житомире на улице Святослава Рихтера произошла стрельба. Известно о двух погибших.

об этом пишут "Суспільне" и местное издание "Житомир.info".

Очевидцы рассказали журналистам, что погибших двое: женщина в машине и мужчина на улице. Стрельба произошла возле местного кафе.

Сейчас там находятся несколько полицейских машин, также приезжала "скорая".

Патрульная полиция Житомирской области на странице в сети Facebook сообщила, что в связи с проведением следственных действия на улице Святослава Рихтера движение по улице временно перекрыли.

Читатель "Житомир.info", который рассказал о стрельбе, тоже утверждает, что это были супруги. Медиа также получило фото, на котором видно погибшего мужчину в крови.

Несколько источников сообщили "Житомир.info", что погибший - бывший боец батальона "Айдар", юрист Александр Федосюк (позывной "Бех"). Однако официально эту информацию не подтверждали.

Полиция рассказала медиа, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.

Дополнено в 18:30. По предварительным данным, как рассказали в полиции, мужчина подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась женщина, и произвел несколько выстрелов в нее, после чего выстрелил в себя.

Полицейские установили личности погибших: женщина – 36-летняя жительница Житомира и ее бывший муж – 63-летний житель Житомирского района.

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация - ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).












