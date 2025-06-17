В центре Житомира произошла стрельба: муж застрелил бывшую жену, а затем себя. ФОТО
Днем 17 июня в Житомире на улице Святослава Рихтера произошла стрельба. Известно о двух погибших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Суспільне" и местное издание "Житомир.info".
Очевидцы рассказали журналистам, что погибших двое: женщина в машине и мужчина на улице. Стрельба произошла возле местного кафе.
Сейчас там находятся несколько полицейских машин, также приезжала "скорая".
Патрульная полиция Житомирской области на странице в сети Facebook сообщила, что в связи с проведением следственных действия на улице Святослава Рихтера движение по улице временно перекрыли.
Читатель "Житомир.info", который рассказал о стрельбе, тоже утверждает, что это были супруги. Медиа также получило фото, на котором видно погибшего мужчину в крови.
Несколько источников сообщили "Житомир.info", что погибший - бывший боец батальона "Айдар", юрист Александр Федосюк (позывной "Бех"). Однако официально эту информацию не подтверждали.
Полиция рассказала медиа, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.
Дополнено в 18:30. По предварительным данным, как рассказали в полиции, мужчина подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась женщина, и произвел несколько выстрелов в нее, после чего выстрелил в себя.
Полицейские установили личности погибших: женщина – 36-летняя жительница Житомира и ее бывший муж – 63-летний житель Житомирского района.
Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация - ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ті, хто його наповнює і підтримує, хіба не знають, як пишеться їхнє рідне місто?
А - Адекватність. Ні, не чули
Справку від нарколога і психолога... Членський квиток з мисливського клубу і біжи купуй!!! Хоч дробовик як в Термінаторі!!!
Все можна!!! Крім короткостволів (пістолетів).
Там гранату біля супермаркета підірвав, там з вікна шмаляв, там вибух на базарі, там з автомобіля стріляли, там себе підірвав, там на дитячому майданчику бігав з автоматом...
Молдова легалізувала зброю в 1998 році. Наразі законодавство Республіки Молдова в цій сфері - одне з найліберальніших в Європі. Фактично кожен громадянин, якщо він не наркоман, не псих, не рецидивіст і досяг 21 року (до 2012 цей вік складав 18), може придбати будь-який пістолет (або іншу неавтоматичну ручну зброю) будь-якого калібру.
Особливістю Молдови є те, що кримінал у ній завжди був добре озброєний. З часів придністровської війни у країні безліч автоматів. Та й зараз, у мирні часи, через кордон з Придністров'ям (державність якого умовна, статус маловизначений, а закони приблизні) до сусідніх країн потрапляє дуже багато вогнепалу на вибір - від ТТ китайського виробництва до реліктових пістолетів 20-х років, списаних зі складів російської армії.
В 2009 році Молдова пережила значні громадянські заворушення, протестувальниками було захоплено парламент. Постраждалих від вогнепальної зброї ні з боку протестантів, ні з боку міліції під час цих подій зафіксовано не було.
Молодь отримує європаспорт і розбігається звідти.
Автономії, котрі постійно погрожують сепаратизмом, і будуть блокувати будь який розвиток країни. Люди живуть в страху, щоб не було гр. війни.
Кому воно потрібне, якщо перспектив нуль?
Можете ще Ірак розглянути, купа зброї на руках. Також "гарний" приклад.
Перед тим, як влізати в чиюсь дискусію,то хоч почитайте 4-5 дописів, а вже потім вставляйте свою "авторитетну" думку.
Джерело: "https://www.zhitomir.info/news_228433.html Житомир.info", https://suspilne.media/zhytomyr/1045023-v-zitomiri-na-vulici-svatoslava-rihtera-stalasa-strilanina-e-zagibli/ "Суспільне.Житомир", пресслужба Нацполіції в коментарі УП