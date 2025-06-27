В центре Одессы произошла стрельба: есть раненый. ФОТО (дополнено)

Вечером 27 июня в центре Одессы, на Соборной площади, произошла стрельба.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства происшествия.

"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на Соборной площади в Одессе. Сообщение о происшествии поступило на спецлинию 102 около 20:00 от очевидцев", - отметили полицейские.

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Впоследствии там добавили, что предварительно у местного жителя произошел конфликт с неизвестными людьми. Во время конфликта он был ранен из оружия.

Пострадавший доставлен в больницу. Другие участники инцидента с места происшествия скрылись.

По данным местных пабликов, неизвестные выстрелили в голову 25-летнему парню. Вероятно, нападавших было двое.







