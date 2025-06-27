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Новости Фото Стрельба в Одессе
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В центре Одессы произошла стрельба: есть раненый. ФОТО (дополнено)

Стрельба в Одессе произошла 27 июня

Вечером 27 июня в центре Одессы, на Соборной площади, произошла стрельба.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства происшествия.

"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на Соборной площади в Одессе. Сообщение о происшествии поступило на спецлинию 102 около 20:00 от очевидцев", - отметили полицейские.

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Впоследствии там добавили, что предварительно у местного жителя произошел конфликт с неизвестными людьми. Во время конфликта он был ранен из оружия.

Пострадавший доставлен в больницу. Другие участники инцидента с места происшествия скрылись.

По данным местных пабликов, неизвестные выстрелили в голову 25-летнему парню. Вероятно, нападавших было двое.

Стрілянина в Одесі сталася 27 червня: що відомо
Стрілянина в Одесі сталася 27 червня: що відомо

Автор: 

Одесса (7953) Одесская область (3690) Нацполиция (16603) стрельба (3271) Одесский район (211)


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Топ комментарии
+12
Або тцкашніки або мусора або ті хто азовця побив недавно. Все, справу розкрито, дайте мені нагородну зброю - пістолет
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27.06.2025 20:38 Ответить
+10
Думаю нічого незвичного. Звичайне оповіщення.
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27.06.2025 20:38 Ответить
+10
Згадалось:
- Вчера случайно закрыл в гараже Сарочку с Бобиком. Через час вернулся. Как думаете, кто мне обрадовался, а кто меня облаял?
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27.06.2025 21:07 Ответить
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Невже, оті, ******** заброньовані, з окупантами московськими контактують??
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27.06.2025 20:34 Ответить
Думаю нічого незвичного. Звичайне оповіщення.
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27.06.2025 20:38 Ответить
В усіх незрозумілих ситуаціях кивай на групи оповіщення
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27.06.2025 20:55 Ответить
Або тцкашніки або мусора або ті хто азовця побив недавно. Все, справу розкрито, дайте мені нагородну зброю - пістолет
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27.06.2025 20:38 Ответить
Боягузам і ухилянтам пістолет не видають. Пропоную вібратор на батарейках.
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27.06.2025 21:21 Ответить
я ж не боягуз, як ти. І що ти з тим вібратором робиш?
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27.06.2025 21:33 Ответить
Ти що, вже не ховаєшся від ТЦК? Приємно вражений.
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27.06.2025 21:39 Ответить
Та я і не ховався від ухилянтів
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28.06.2025 00:09 Ответить
Кому мало війни, на фронт! Там її достатньо.
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27.06.2025 20:39 Ответить
- Сёмочка, не ходи сегодня в город, там собак стреляют.
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27.06.2025 20:50 Ответить
Згадалось:
- Вчера случайно закрыл в гараже Сарочку с Бобиком. Через час вернулся. Как думаете, кто мне обрадовался, а кто меня облаял?
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27.06.2025 21:07 Ответить
маркетплейс зброї DOT-Chain Defence тестує нове озброення.. не заважайте
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27.06.2025 21:05 Ответить
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27.06.2025 21:19 Ответить
це знайшли на місці події?
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27.06.2025 22:39 Ответить
зброї занадто багато, бандюгани тішаться
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27.06.2025 21:48 Ответить
Там камер спостереження до хрена при бажанні стрілка вирахують але портібно почекати.
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27.06.2025 21:54 Ответить
сумую за Одесою, знайома вулиця, але років 20 тому
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27.06.2025 22:35 Ответить
Сміття бушує… має буте відстріляне і прикопане в лісосмугах.
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27.06.2025 22:50 Ответить
 
 