В центре Одессы произошла стрельба: есть раненый. ФОТО (дополнено)
Вечером 27 июня в центре Одессы, на Соборной площади, произошла стрельба.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства происшествия.
"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на Соборной площади в Одессе. Сообщение о происшествии поступило на спецлинию 102 около 20:00 от очевидцев", - отметили полицейские.
Впоследствии там добавили, что предварительно у местного жителя произошел конфликт с неизвестными людьми. Во время конфликта он был ранен из оружия.
Пострадавший доставлен в больницу. Другие участники инцидента с места происшествия скрылись.
По данным местных пабликов, неизвестные выстрелили в голову 25-летнему парню. Вероятно, нападавших было двое.
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