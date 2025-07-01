Неизвестный выстрелил в автомобиль ветерана Дворецкой в Киеве. ФОТО

Ветеран и руководитель инструкторского отдела "Повернись живим" Виктория Дворецкая заявила, что неизвестный на велосипеде выстрелил в ее авто. В то время она находилась в автомобиле с сыном.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в 20 часов мы с сыном возвращались из магазина домой. Проезжая рынок "Виноградарь", я обратила внимание, как велосипедист бил рукой по стеклу другой машины. И уже через минуту-две я услышала странный звук - смотрю в зеркало заднего вида и вижу существо на велосипеде, которое стреляет по нашей машине из похожего на оружие предмета. Торможу, прошу ребенка пригнуться и выбегаю к нему. Мамкин гангстер, видимо не ожидая, что я остановлюсь, убегает на велосипеде внутрь рынка.





Осматриваю машину и вижу сантиметров за 15 до заднего стекла дырку, с той стороны, где в автокресле сидел Иван", - рассказала она.

Дворецкая вызвала полицию, через час ей уже показывали фото с камер наблюдения и искали неизвестного. Вероятно, он стрелял из пневматического пистолета.

"Стоит добавить. Я - за владение оружием, я сама являюсь его владельцем. Но оружия, которое учтено и пребывает в правовом поле. Потому что для понимания: если в момент, когда какой-то ненормальный стреляет в моего ребенка, я применю собственное оружие, даже для выстрела в воздух, то, скорее всего, как раз я сидела бы в участке, и меня ждали бы суды. Мое оружие можно идентифицировать по баллистической экспертизе - и это, прежде всего, и есть понимание ответственности. Дальше будет видно. Очень надеюсь на эффективную работу полиции", - добавила она.

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