Невідомий застрелив чоловіка у Деснянському районі Києва: нападника шукають. ФОТО
Поліція встановлює обставини вбивства чоловіка у Деснянському районі столиці. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7-ї ранку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.
Що відомо про злочин?
Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.
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добре, що не битовуха.
головне, що б діти не страждали.
післявоєнну україну чекає багато пострілів та вибухів. особливо, після оковитої.
Плісмени ганяються лише за чоловіками 18-60 років з метою їх доставки до ТЦК та СП! А кримінальний світ розгулює собі!