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Новини Стрілянина в Києві
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Невідомий застрелив чоловіка у Деснянському районі Києва: нападника шукають. ФОТО

Поліція встановлює обставини вбивства чоловіка у Деснянському районі столиці. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7-ї ранку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Що відомо про злочин?

Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.

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стрілянина у києві

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

Автор: 

Київ (19839) Нацполіція (15337) стрілянина (1803)


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Топ коментарі
+3
Якщо ми з вами розіб'ємо фару в автомобілі Нєбитова, нас з вами знайдуть за кілька годин
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08.07.2025 09:01 Відповісти
+2
Пам,ятаю в 90-ті на Лісовому завалили чоловіка, він пів дня лежав посеред вулиці. мусорам звонять, а вони у відповідь - нема бензину, накрите чимось..
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08.07.2025 08:51 Відповісти
+1
Пам'ятаю ті часи...
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08.07.2025 09:02 Відповісти
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Але мобілізують сільських трактористів і комбайнерів...
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08.07.2025 08:45 Відповісти
Ти курва сиди смирно не ворушись тих п'яниць і наркоманів спробуй спіймай воно ніде не працює а підробля на будівництві огороди людям копає
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08.07.2025 08:53 Відповісти
Якщо ми з вами розіб'ємо фару в автомобілі Нєбитова, нас з вами знайдуть за кілька годин
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08.07.2025 09:01 Відповісти
Та хер ти теперішніх п'яниць заставиш щось робити . Це раніше і пили і робили , а зараз воно палець об палець не вдарить . Або щось скиздить на пропій , або під лавкою буде сидіти " колядувати"
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08.07.2025 09:24 Відповісти
Пам,ятаю в 90-ті на Лісовому завалили чоловіка, він пів дня лежав посеред вулиці. мусорам звонять, а вони у відповідь - нема бензину, накрите чимось..
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08.07.2025 08:51 Відповісти
Пам'ятаю ті часи...
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08.07.2025 09:02 Відповісти
це ж, було тридцять років тому....
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08.07.2025 09:05 Відповісти
Що, молодо виглядаю?
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08.07.2025 09:29 Відповісти
життя буремне!
добре, що не битовуха.
головне, що б діти не страждали.
післявоєнну україну чекає багато пострілів та вибухів. особливо, після оковитої.
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08.07.2025 09:04 Відповісти
А чому дивуватись, бандитизм!
Плісмени ганяються лише за чоловіками 18-60 років з метою їх доставки до ТЦК та СП! А кримінальний світ розгулює собі!
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08.07.2025 09:05 Відповісти
В Запрріжжі тижнів три тому тцкашного рішалу застрелили просто на вулиці, навіть без машини.
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08.07.2025 09:12 Відповісти
Ствол в кожну хату! Нє?
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08.07.2025 09:24 Відповісти
Ствол і так в кожній тридцятій хаті
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08.07.2025 09:26 Відповісти
В салоні авто о 7 ранку...Для роботи їхати - зарано...Мабуть "стрілку" забили...буває...
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08.07.2025 09:32 Відповісти
 
 