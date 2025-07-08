Невідомий застрелив чоловіка у Деснянському районі Києва: нападника шукають. ФОТО

Поліція встановлює обставини вбивства чоловіка у Деснянському районі столиці. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7-ї ранку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Що відомо про злочин?

Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.

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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.