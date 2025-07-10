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Произошла стрельба в Голосеевском районе Киева: убит мужчина
В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
На месте происшествия правоохранители обнаружили тело с огнестрельным ранением.
На месте работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, кинологи и работники уголовного розыска. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и личность погибшего.
Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.
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За його словами, загиблий був старшим оперативником 1-го відділу 16-го управління Центру спеціальних операцій. Невідомий підійшов до Вороніча і здійснив п'ять пострілів із пістолета - імовірно, з глушником. Полковник загинув на місці, нападник втік."