Произошла стрельба в Голосеевском районе Киева: убит мужчина

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело с огнестрельным ранением.

На месте работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, кинологи и работники уголовного розыска. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и личность погибшего.

Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.

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