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Новости Стрельба в Киеве
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Произошла стрельба в Голосеевском районе Киева: убит мужчина

оружие, пистолет

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело с огнестрельным ранением.

На месте работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, кинологи и работники уголовного розыска. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и личность погибшего.

Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.

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Автор: 

Киев (25843) стрельба (3279)


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полковник СБУ ССО, зелень вычищает
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10.07.2025 11:38 Ответить
"У Києві застрелили полковника СБУ, - екснардеп Мосійчук
За його словами, загиблий був старшим оперативником 1-го відділу 16-го управління Центру спеціальних операцій. Невідомий підійшов до Вороніча і здійснив п'ять пострілів із пістолета - імовірно, з глушником. Полковник загинув на місці, нападник втік."
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10.07.2025 11:41 Ответить
 
 