Невідомий вбив полковника СБУ Воронича у Києві, - Червінський

Невідомий вбив офіцера СБУ Івана Воронича у Києві. Це відбулося близько 8 ранку.

Про це у Фейсбуці повідомив ексрозвідник Роман Червінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні сталась втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Вічна памʼять, шана та честь!" - розповів він.

За словами Червінського, Воронич був людиною, яка із 2014 року боролася із ворогом та був одним із тих, хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для загарбників.

"Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", - підсумував він.

У пресслужбі СБУ підтвердили виданню "Бабель", що вбитий - працівник спецслужби, але не уточнили імені.

Імені загиблого там не назвали, але зазначили, що розслідування ведеться за ст. 348 статтею Кримінального кодексу — посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.

Раніше правоохоронці повідомили, що у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.

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