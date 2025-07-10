Невідомий вбив полковника СБУ Воронича у Києві, - Червінський
Невідомий вбив офіцера СБУ Івана Воронича у Києві. Це відбулося близько 8 ранку.
Про це у Фейсбуці повідомив ексрозвідник Роман Червінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні сталась втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Вічна памʼять, шана та честь!" - розповів він.
За словами Червінського, Воронич був людиною, яка із 2014 року боролася із ворогом та був одним із тих, хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для загарбників.
"Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", - підсумував він.
У пресслужбі СБУ підтвердили виданню "Бабель", що вбитий - працівник спецслужби, але не уточнили імені.
Імені загиблого там не назвали, але зазначили, що розслідування ведеться за ст. 348 статтею Кримінального кодексу — посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.
Раніше правоохоронці повідомили, що у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.
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звідки у кілера домашня адреса опера-спеца та дані про його графік?
Скільки років Сівкович мав вплив на органи правопорядку, також Медведчук розставляв своїх людей на посади, вони досі працюють.
в усіх структурах, навіть самих зашифрованих
- в армії треба воювати - яка несподіванка !
А тепер порівняйте - цей замах і "замах " на видатного дроновода ********** . Висновки здається очевидні...
Просто неможливо муляє як скалка, чи швабра в дупі.
Закину я ще сотню оро для могилізації свинособак.
З 2017 року квітня місяця проживаю поза межами України.
І мені взагалі не було відоме прізвище "Рєзніков" до того часу.
Так само воно-"прізвище" невідоме (слава Україні) досі.
Що це за тип і якої фіги я повинен про нього знати?
Та і взагалі ми тут Стерненка обговорюємо.
Чи може ваш Рєзніков дядя Стерненка?
Полковника СБУ, якого вважають гідною людиною патріоти України, швидше за все, вбили вороги України, зовнішні чи внутрішні.
Не потрібно шукати чорного кота і темній кімніті, особливо коли його там немає.
смайлик у новині за загибель офіцера-патріота недоречний
професійних кілерів-очевидно,за доньку Дугіна,тому ніяких осічок не відбулось.
опер спецслужби ціль надто складна, тим більше з огляду на його досвід, вміння та навички
без здачі даних не обійшлося
походить з кацапської пропаганди
хз, мотивують питаннями безпеки