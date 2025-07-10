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Новини Стрілянина в Києві
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Невідомий вбив полковника СБУ Воронича у Києві, - Червінський

Офіцера СБУ Івана Воронича застрелили в Києві

Невідомий вбив офіцера СБУ Івана Воронича у Києві. Це відбулося близько 8 ранку.

Про це у Фейсбуці повідомив ексрозвідник Роман Червінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні сталась втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Вічна памʼять, шана та честь!" - розповів він.

За словами Червінського, Воронич був людиною, яка із 2014 року боролася із ворогом та був одним із тих, хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для загарбників.

"Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", - підсумував він.

У пресслужбі СБУ підтвердили виданню "Бабель", що вбитий - працівник спецслужби, але не уточнили імені.

Імені загиблого там не назвали, але зазначили, що розслідування ведеться за ст. 348 статтею Кримінального кодексу — посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.

Раніше правоохоронці повідомили, що у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.

Читайте: Чоловік вистрілив в автомобіль на Прикарпатті: поранено 12-річного хлопчика, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Офіцера СБУ Івана Воронича застрелили в Києві

Автор: 

Київ (19855) СБУ (13101) стрілянина (1806) вбивство (3129) Червінський Роман (150)


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Топ коментарі
+21
Полковнику шана і честь.

А тепер порівняйте - цей замах і "замах " на видатного дроновода ********** . Висновки здається очевидні...
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10.07.2025 11:53 Відповісти
+17
Тут схоже вбили дійсно гідну людину, ворога кацапів, якщо такою її вважає Червінський.
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10.07.2025 11:58 Відповісти
+14
Учора начебто теж убили військового. І це вже не з розряду, що якогось наркомана за дозу найняли коробку принести - це вже конкретні кілери, і, скоріш за все, ціла диверсійна ланка всередині країни
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10.07.2025 11:51 Відповісти
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10.07.2025 11:50 Відповісти
може здали-продали?
звідки у кілера домашня адреса опера-спеца та дані про його графік?
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10.07.2025 12:01 Відповісти
Замовники в тіеі частині СБУ , яка підмахував агентам ФСБ , ( наприклад баканов, наумов, зейло, який їх кришує) в кілерів , ясна річ, всі координати , адреси від ЗАМОВНИКІВ !
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10.07.2025 12:16 Відповісти
Ви думає тільки посаду Кулінича продали в свій час чи Наумова, хто знає скільки ще було продано посад за часів незалежності, багато хто може бути сплячим кротом.

Скільки років Сівкович мав вплив на органи правопорядку, також Медведчук розставляв своїх людей на посади, вони досі працюють.
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10.07.2025 12:23 Відповісти
У нас в СБУ на високих посадах були (а може й є) кацапські агенти. Вони явно збирали інфу про всіх співробітників.
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10.07.2025 12:30 Відповісти
не тільки у Службі
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10.07.2025 12:31 Відповісти
Учора начебто теж убили військового. І це вже не з розряду, що якогось наркомана за дозу найняли коробку принести - це вже конкретні кілери, і, скоріш за все, ціла диверсійна ланка всередині країни
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10.07.2025 11:51 Відповісти
Дивно -стільки "безпекових заходів " проводить СБУ по всій країні - ловлять диверсантів ....
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10.07.2025 12:02 Відповісти
зрадники завжди були, є та будуть
в усіх структурах, навіть самих зашифрованих
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10.07.2025 12:04 Відповісти
"Безпекові заходи" - це мобілізація критиків влади (Буткевич) і переведення їх на ЛБС (Шабунін), а також недопуск до посад обраних на відкритих конкурсах керівників силових і правоохоронних відомств. Безпека для влади - понад усе! Власна.
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10.07.2025 12:13 Відповісти
Буткевича мобілізували? А я ще здивувався, чому вчорашнього середового стріму на ютюбі не було. Ну, шоблу 95-го кварталу не чіпають, а чесних журналістів - та не жалко
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10.07.2025 12:23 Відповісти
і переведення їх на ЛБС
- в армії треба воювати - яка несподіванка !
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10.07.2025 12:26 Відповісти
Звичайно. Але не лише Шабвніну зі сліпим Бвткевичем, а й сліпомв Лєденку із блоххером Івановим і особливо літінанту Баканову. Це було б зрозуміло. А так - справді "несподіванка" (насправді - ні).
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10.07.2025 12:31 Відповісти
Вчора вбили власника шино-монтажки,про "військового" тільки квцапи верещали,ви звідки інформацію берете? Відповідь -очевидна.
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10.07.2025 12:17 Відповісти
нквс орудує , виконавця хоч вбито затримано?
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10.07.2025 11:51 Відповісти
Кацапи працюють , а ЕРМАК - інтригує . Ось до Буданова добрався по заданію хремля
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10.07.2025 11:51 Відповісти
До Буданова, Будкевіча, до усіх хто критикує владу. А що ви думаєте про Фаріон ?
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10.07.2025 12:13 Відповісти
Відношусь з повагою . Від неї я вперше почула про безліч великих українців , призвище яких раша стерла в памʼяті українців.
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10.07.2025 12:21 Відповісти
Полковнику шана і честь.

А тепер порівняйте - цей замах і "замах " на видатного дроновода ********** . Висновки здається очевидні...
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10.07.2025 11:53 Відповісти
Вистава по іншому зовсім вигляда,містами навіть смішно
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10.07.2025 11:56 Відповісти
Теж одразу пригадався той потужний (уже четвертий) "замах" на Стерненка.
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10.07.2025 12:04 Відповісти
Їбать, як же ж Стерненко муляє кацапні.
Просто неможливо муляє як скалка, чи швабра в дупі.
Закину я ще сотню оро для могилізації свинособак.
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10.07.2025 12:13 Відповісти
Скажіть будь ласка - ваше ставлення до Рєзнікова який крав на постачанні військовим?
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10.07.2025 12:22 Відповісти
Скажу авжеж.
З 2017 року квітня місяця проживаю поза межами України.
І мені взагалі не було відоме прізвище "Рєзніков" до того часу.
Так само воно-"прізвище" невідоме (слава Україні) досі.
Що це за тип і якої фіги я повинен про нього знати?
Та і взагалі ми тут Стерненка обговорюємо.
Чи може ваш Рєзніков дядя Стерненка?
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10.07.2025 12:30 Відповісти
стерненко , такий самий стукач, які бігус
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10.07.2025 12:28 Відповісти
Закидуй, він собі чотирнадцяту квартиру в Києву купить
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10.07.2025 12:28 Відповісти
угу , а , ще на "найвеличнішого "лідора всієї планети 🤢,140 замахів на ойго подельнічка Шефіра , гордона, …………
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10.07.2025 12:20 Відповісти
Новый этап зачисток во власти. Видимо славный союз распался. Посмотрим сколько это продлится. Началось все видимо с Портнова, а может и раньше.
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10.07.2025 11:54 Відповісти
Тут схоже вбили дійсно гідну людину, ворога кацапів, якщо такою її вважає Червінський.
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10.07.2025 11:58 Відповісти
Речь об уборке. Хороший-плохой не важно. Просто мешает.
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10.07.2025 12:02 Відповісти
Важливо. Портнова, хворого на всю голову бєспрєдєльщика, могли вбити ті, кого він звично для нього обікрав, намахав на великі гроші.
Полковника СБУ, якого вважають гідною людиною патріоти України, швидше за все, вбили вороги України, зовнішні чи внутрішні.
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10.07.2025 12:07 Відповісти
Полковник СБУ, що займається операціями у роісії, мішав тільки росіянам.
Не потрібно шукати чорного кота і темній кімніті, особливо коли його там немає.
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10.07.2025 12:09 Відповісти
Червінський теж займався тільки кацапами, займався ефективно, а його до буцигірні запроторили, надалі під слідством
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10.07.2025 12:11 Відповісти
маячня
смайлик у новині за загибель офіцера-патріота недоречний
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10.07.2025 12:16 Відповісти
Сиайлик про марні потуги фермерських замести сліди.
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10.07.2025 12:19 Відповісти
хитро
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10.07.2025 12:21 Відповісти
тьотя , вороги України на Грушевського і Банковій! Як , би не ці істоти , попередники розробляли ракетні програми , замінували всі перешийки, акваторііМаріуполя, відродили ЗСУ Все цє зламав зейло з підручними кротами і відкритими агентами, як сівкович, деркач, портнов ( з ними він цілувався в засос) баканова кришуе, кришує всіх мародерів -саботажників ……………
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10.07.2025 12:25 Відповісти
Все нужно проверять,пока в этой конторе типа не замечают агента сивковича и его подрывную деятельность - все под подозрением в пособничестве.
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10.07.2025 11:54 Відповісти
Коли замах справжній, в не за сценарієм "кварталу" із кілерами-тьотками-інвалідами ....
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10.07.2025 11:56 Відповісти
На жаль ворог добре опанував як вербувати бидло , гинуть кращі ,жоден корупціонер ,колоборант чи олігарх не постраждав.
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10.07.2025 11:56 Відповісти
Все оточення ішака нищить Україну і працює на раху,вони рахі корисні люди
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10.07.2025 11:58 Відповісти
Навряд чи стріляло "завербоване бидло".
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10.07.2025 12:05 Відповісти
Можливо, що це кацапи. Після Павутини вони там обіцяли відкрити полювання на вище керівництво СБУ.
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10.07.2025 11:56 Відповісти
Почерк такий самий,як по Фаріон: підійшов,вистрілив,зник,без слідів.
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10.07.2025 12:04 Відповісти
А повинен був вчинити як той мужик, що застрелив Ганула?
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10.07.2025 12:07 Відповісти
Де принципово для фсб,вони присилають
професійних кілерів-очевидно,за доньку Дугіна,тому ніяких осічок не відбулось.
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10.07.2025 12:19 Відповісти
фаріон була особа публічна, відома, даних про свою особистіть, місце проживання та діяльність не приховувала
опер спецслужби ціль надто складна, тим більше з огляду на його досвід, вміння та навички
без здачі даних не обійшлося
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10.07.2025 12:08 Відповісти
СБУ Моссад прибираэ патрiотiв
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10.07.2025 12:06 Відповісти
маячня
походить з кацапської пропаганди
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10.07.2025 12:10 Відповісти
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10.07.2025 12:10 Відповісти
Схоже на те що якби Червінський не повідомив цю новину, то ми б не дізналися про це вбивство. Мабуть ЗЄшобло схвалює це вбивство.
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10.07.2025 12:14 Відповісти
за загибель офіцерів-спеців взагалі не повідомляють
хз, мотивують питаннями безпеки
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10.07.2025 12:19 Відповісти
Та ні, просто з питанням безпеки облажалися, тому й мовчать як обісрані.
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10.07.2025 12:27 Відповісти
Це ж не придворний волонтер
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10.07.2025 12:19 Відповісти
А полковник Елхин отлично себя чувствует в арендованном особняке за 750 000 $ , автопарком и с десятком гектаров земельных участков…
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10.07.2025 12:17 Відповісти
Й горя знає!
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10.07.2025 12:28 Відповісти
Честь офіцеру.
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10.07.2025 12:18 Відповісти
Стерненко був під захистом а полковник СБУ менш цінний?
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10.07.2025 12:20 Відповісти
СБУ уже занимается зеленским, учитывая сколько он натворил, вот зелень садить не хочет и не может уже, теперь запугивает остальных что б молчали. Но зе-предатели, ВСЕ кто возле зеленского, вступая в конфликт с СБУ себе же и уготовили смерть. А московия - вторична
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10.07.2025 12:21 Відповісти
При цій зеленій слугорижній владі вбивають найкращих, про деяких ми знаємо, а про деяких і не чули. Ворог сидить в кабінетах на керівних посадах, знає все, що тут твориться і розгулює по столиці, а спецслужби зайняті посадками патріотів, генералів і опозиції.
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10.07.2025 12:24 Відповісти
у влади свої проблеми -- ділять гроші !!!!!!!
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10.07.2025 12:27 Відповісти
Що ж ви хочете, Ванька Баканов і досі на свободі....
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10.07.2025 12:32 Відповісти
 
 