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Новости Стрельба в Киеве
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Неизвестный убил полковника СБУ Воронича в Киеве, - Червинский

Офицера СБУ Ивана Вороныча застрелили в Киеве

Неизвестный убил офицера СБУ Ивана Воронича в Киеве. Это произошло около 8 утра.

Об этом в Фейсбуке сообщил экс-разведчик Роман Червинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня случилась потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович. Вечная память, почет и честь!" - рассказал он.

По словам Червинского, Воронич был человеком, который с 2014 года боролся с врагом и был одним из тех, кто начал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем для захватчиков.

"Пятью выстрелами в упор, во время выхода из квартиры, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу", - подытожил он.

Ранее правоохранители сообщили, что в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.

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Офицера СБУ Ивана Вороныча застрелили в Киеве

Автор: 

Киев (25843) СБУ (20166) стрельба (3279) убийство (6525) Червинский Роман (143)


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Топ комментарии
+12
Полковнику шана і честь.

А тепер порівняйте - цей замах і "замах " на видатного дроновода ********** . Висновки здається очевидні...
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10.07.2025 11:53 Ответить
+8
Учора начебто теж убили військового. І це вже не з розряду, що якогось наркомана за дозу найняли коробку принести - це вже конкретні кілери, і, скоріш за все, ціла диверсійна ланка всередині країни
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10.07.2025 11:51 Ответить
+8
Тут схоже вбили дійсно гідну людину, ворога кацапів, якщо такою її вважає Червінський.
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10.07.2025 11:58 Ответить
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Не вберегли...
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10.07.2025 11:50 Ответить
може здали-продали?
звідки у кілера домашня адреса опера-спеца та дані про його графік?
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10.07.2025 12:01 Ответить
Замовники в тіеі частині СБУ , яка підмахував агентам ФСБ , ( наприклад баканов, наумов, зейло, який їх кришує) в кілерів , ясна річ, всі координати , адреси від ЗАМОВНИКІВ !
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10.07.2025 12:16 Ответить
Учора начебто теж убили військового. І це вже не з розряду, що якогось наркомана за дозу найняли коробку принести - це вже конкретні кілери, і, скоріш за все, ціла диверсійна ланка всередині країни
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10.07.2025 11:51 Ответить
Дивно -стільки "безпекових заходів " проводить СБУ по всій країні - ловлять диверсантів ....
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10.07.2025 12:02 Ответить
зрадники завжди були, є та будуть
в усіх структурах, навіть самих зашифрованих
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10.07.2025 12:04 Ответить
"Безпекові заходи" - це мобілізація критиків влади (Буткевич) і переведення їх на ЛБС (Шабунін), а також недопуск до посад обраних на відкритих конкурсах керівників силових і правоохоронних відомств. Безпека для влади - понад усе! Власна.
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10.07.2025 12:13 Ответить
Вчора вбили власника шино-монтажки,про "військового" тільки квцапи верещали,ви звідки інформацію берете? Відповідь -очевидна.
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10.07.2025 12:17 Ответить
нквс орудує , виконавця хоч вбито затримано?
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10.07.2025 11:51 Ответить
Кацапи працюють , а ЕРМАК - інтригує . Ось до Буданова добрався по заданію хремля
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10.07.2025 11:51 Ответить
До Буданова, Будкевіча, до усіх хто критикує владу. А що ви думаєте про Фаріон ?
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10.07.2025 12:13 Ответить
Полковнику шана і честь.

А тепер порівняйте - цей замах і "замах " на видатного дроновода ********** . Висновки здається очевидні...
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10.07.2025 11:53 Ответить
Вистава по іншому зовсім вигляда,містами навіть смішно
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10.07.2025 11:56 Ответить
Теж одразу пригадався той потужний (уже четвертий) "замах" на Стерненка.
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10.07.2025 12:04 Ответить
Їбать, як же ж Стерненко муляє кацапні.
Просто неможливо муляє як скалка, чи швабра в дупі.
Закину я ще сотню оро для могилізації свинособак.
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10.07.2025 12:13 Ответить
Новый этап зачисток во власти. Видимо славный союз распался. Посмотрим сколько это продлится. Началось все видимо с Портнова, а может и раньше.
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10.07.2025 11:54 Ответить
Тут схоже вбили дійсно гідну людину, ворога кацапів, якщо такою її вважає Червінський.
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10.07.2025 11:58 Ответить
Речь об уборке. Хороший-плохой не важно. Просто мешает.
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10.07.2025 12:02 Ответить
Важливо. Портнова, хворого на всю голову бєспрєдєльщика, могли вбити ті, кого він звично для нього обікрав, намахав на великі гроші.
Полковника СБУ, якого вважають гідною людиною патріоти України, швидше за все, вбили вороги України, зовнішні чи внутрішні.
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10.07.2025 12:07 Ответить
Полковник СБУ, що займається операціями у роісії, мішав тільки росіянам.
Не потрібно шукати чорного кота і темній кімніті, особливо коли його там немає.
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10.07.2025 12:09 Ответить
Червінський теж займався тільки кацапами, займався ефективно, а його до буцигірні запроторили, надалі під слідством
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10.07.2025 12:11 Ответить
Чувак, не хвилюйся. На сьогодні ти вже план виконав, передай зміну іншому і до каси.
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10.07.2025 12:15 Ответить
маячня
смайлик у новині за загибель офіцера-патріота недоречний
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10.07.2025 12:16 Ответить
Все нужно проверять,пока в этой конторе типа не замечают агента сивковича и его подрывную деятельность - все под подозрением в пособничестве.
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10.07.2025 11:54 Ответить
Коли замах справжній, в не за сценарієм "кварталу" із кілерами-тьотками-інвалідами ....
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10.07.2025 11:56 Ответить
На жаль ворог добре опанував як вербувати бидло , гинуть кращі ,жоден корупціонер ,колоборант чи олігарх не постраждав.
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10.07.2025 11:56 Ответить
Все оточення ішака нищить Україну і працює на раху,вони рахі корисні люди
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10.07.2025 11:58 Ответить
Навряд чи стріляло "завербоване бидло".
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10.07.2025 12:05 Ответить
Можливо, що це кацапи. Після Павутини вони там обіцяли відкрити полювання на вище керівництво СБУ.
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10.07.2025 11:56 Ответить
Почерк такий самий,як по Фаріон: підійшов,вистрілив,зник,без слідів.
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10.07.2025 12:04 Ответить
А повинен був вчинити як той мужик, що застрелив Ганула?
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10.07.2025 12:07 Ответить
фаріон була особа публічна, відома, даних про свою особистіть, місце проживання та діяльність не приховувала
опер спецслужби ціль надто складна, тим більше з огляду на його досвід, вміння та навички
без здачі даних не обійшлося
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10.07.2025 12:08 Ответить
СБУ Моссад прибираэ патрiотiв
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10.07.2025 12:06 Ответить
маячня
походить з кацапської пропаганди
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10.07.2025 12:10 Ответить
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10.07.2025 12:10 Ответить
Схоже на те що якби Червінський не повідомив цю новину, то ми б не дізналися про це вбивство. Мабуть ЗЄшобло схвалює це вбивство.
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10.07.2025 12:14 Ответить
А полковник Елхин отлично себя чувствует в арендованном особняке за 750 000 $ , автопарком и с десятком гектаров земельных участков…
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10.07.2025 12:17 Ответить
Честь офіцеру.
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10.07.2025 12:18 Ответить
 
 