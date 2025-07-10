Неизвестный убил полковника СБУ Воронича в Киеве, - Червинский
Неизвестный убил офицера СБУ Ивана Воронича в Киеве. Это произошло около 8 утра.
Об этом в Фейсбуке сообщил экс-разведчик Роман Червинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня случилась потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович. Вечная память, почет и честь!" - рассказал он.
По словам Червинского, Воронич был человеком, который с 2014 года боролся с врагом и был одним из тех, кто начал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем для захватчиков.
"Пятью выстрелами в упор, во время выхода из квартиры, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу", - подытожил он.
Ранее правоохранители сообщили, что в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.
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звідки у кілера домашня адреса опера-спеца та дані про його графік?
в усіх структурах, навіть самих зашифрованих
А тепер порівняйте - цей замах і "замах " на видатного дроновода ********** . Висновки здається очевидні...
Просто неможливо муляє як скалка, чи швабра в дупі.
Закину я ще сотню оро для могилізації свинособак.
Полковника СБУ, якого вважають гідною людиною патріоти України, швидше за все, вбили вороги України, зовнішні чи внутрішні.
Не потрібно шукати чорного кота і темній кімніті, особливо коли його там немає.
смайлик у новині за загибель офіцера-патріота недоречний
опер спецслужби ціль надто складна, тим більше з огляду на його досвід, вміння та навички
без здачі даних не обійшлося
походить з кацапської пропаганди