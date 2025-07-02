Задержан мужчина, который стрелял в автомобиль волонтера Дворецкой в Киеве. Готовится подозрение, - прокуратура. ФОТО
Мужчину, который стрелял по машине волонтера в Киеве, задержали, прокуроры вручат ему сообщение о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.
Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту хулиганских действий, совершенных с использованием оружия.
"Установлено, что киевлянин, двигаясь на велосипеде по дороге в Подольском районе столицы, достал пистолет и во время движения выстрелил сзади в автомобиль марки Ford. После этого он сразу уехал с места происшествия.
В салоне машины находилась женщина с сыном, которая сообщила, что с этим мужчиной не конфликтовала и объяснить причины его действий не может", - говорится в сообщении.
Почему нападавший открыл огонь?
Сотрудники полиции оперативно установили личность велосипедиста - это 46-летний киевлянин. Выяснилось, что другой белый автомобиль не притормозил возле лужи и облил мужчину водой. Велосипедист ударил по машине рукой, а затем начал ее догонять.
Мужчина через некоторое время догнал белый автомобиль, однако не тот, который его облил, и произвел выстрел по машине.
Стрелка задержали, пистолет изъяли. Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что неизвестный выстрелил в авто ветерана Дворецкой в Киеве.
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Правда и быстро "сливаются", когда разборка заходит чуть дальше, чем они планировали.
Там настріляється, **** драна...
"Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.Чоловік за певний час наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив"
Вчора ця волонтерка сама написала в соцмережах, що спочатку почула удар по машині, а згодом - постріл. Я розумію, що волонтерка, що заслужена, що нагороджена зброєю, але хтось з них бреше (волонтерка чи поліціянти). Мужик не правий, але ж поліціянти, так як знайшли його по камерах могли б з'ясувати хто саме облив велосипедиста. Бо саме він першоджерело конфлікту, провокатор.
стріляти через це з пістолета, то нездрово
.
Ніхто не забороняє водієві пригальмувати в ситуації коли ти бачиш велосипедиста/пішохода і калюжу. Або при можливості об'їхати калюжу. Я за свої 30+ років водіння щось жодного пішохода не облив. Хоч спеціально (тобто навмисно), хоч не спеціально.