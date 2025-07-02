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Новости Стрельба в Киеве
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Задержан мужчина, который стрелял в автомобиль волонтера Дворецкой в Киеве. Готовится подозрение, - прокуратура. ФОТО

Мужчину, который стрелял по машине волонтера в Киеве, задержали, прокуроры вручат ему сообщение о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

мужчина стреляет в машину волонтерки Дворецкой

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту хулиганских действий, совершенных с использованием оружия.

"Установлено, что киевлянин, двигаясь на велосипеде по дороге в Подольском районе столицы, достал пистолет и во время движения выстрелил сзади в автомобиль марки Ford. После этого он сразу уехал с места происшествия.

В салоне машины находилась женщина с сыном, которая сообщила, что с этим мужчиной не конфликтовала и объяснить причины его действий не может", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина открыла стрельбу по многоэтажке в Днепровском районе Киева: полиция разыскивает нарушительницу. ВИДЕО+ФОТО

Почему нападавший открыл огонь?

Сотрудники полиции оперативно установили личность велосипедиста - это 46-летний киевлянин. Выяснилось, что другой белый автомобиль не притормозил возле лужи и облил мужчину водой. Велосипедист ударил по машине рукой, а затем начал ее догонять.

Мужчина через некоторое время догнал белый автомобиль, однако не тот, который его облил, и произвел выстрел по машине.

Стрелка задержали, пистолет изъяли. Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что неизвестный выстрелил в авто ветерана Дворецкой в Киеве.

Автор: 

Киев (25800) прокуратура (5041) стрельба (3274) волонтеры (2647)


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Топ комментарии
+8
Велогонщик-мститель, это шо-то новенькое...отправьте типа в дурку, там похоже кукуха улетела...
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02.07.2025 09:26 Ответить
+6
Якісь дивні люди в українському тилу. Є бажання постріляти і відплатити кривднику, довжина фронту 1200 км. Шмаляти по авту з жінкою і дитиною із-за того, що тебе обрискали , ну це за гранню. Чи може так працює стрес
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02.07.2025 09:49 Ответить
+5
Не бреши про киян !
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02.07.2025 10:06 Ответить
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Велогонщик-мститель, это шо-то новенькое...отправьте типа в дурку, там похоже кукуха улетела...
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02.07.2025 09:26 Ответить
А у киевлян особенно обострённое чувство "справедливости", "правильности", любят поучить и т.д.
Правда и быстро "сливаются", когда разборка заходит чуть дальше, чем они планировали.
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02.07.2025 09:39 Ответить
Не бреши про киян !
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02.07.2025 10:06 Ответить
да с ****** много говна приехало, вот и разбавали население, раньше по другому было.
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02.07.2025 10:28 Ответить
Уявляю, що було, якщоб йому на ногу наїхали? Певно влупив би з гранатомета! Всі якісь нервові...
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02.07.2025 09:27 Ответить
скільки можна "затримувати"? коли почнуть ЛІКВІДОВУВАТИ?!
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02.07.2025 09:33 Ответить
...наздогнав автомобіль, але не той, який його облив..., та яка різниця, вони всі однакові, по одному вистрілю, нехай інші бояться...
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02.07.2025 09:36 Ответить
Цікаво, що б зробив Кармалюк, якщо егоїстичне чмо пролетить по калюжі і сполосне його брудною водою?
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02.07.2025 11:00 Ответить
Мабуть, Кармалюк був би на фронті, там часто в багнюці з ніг до голови...
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02.07.2025 12:00 Ответить
Готовий штурмовик - мопеда тіки видати....
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02.07.2025 09:42 Ответить
Якісь дивні люди в українському тилу. Є бажання постріляти і відплатити кривднику, довжина фронту 1200 км. Шмаляти по авту з жінкою і дитиною із-за того, що тебе обрискали , ну це за гранню. Чи може так працює стрес
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02.07.2025 09:49 Ответить
Нічого йому не буде. Добре, що хоч гранату не кинув.
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02.07.2025 09:53 Ответить
Стріляв коли в салоні була жінка з дитиною!! *********** дії?? Це якась *****!!!
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02.07.2025 10:03 Ответить
Ну шо, готовий "баєц" для вело-кавалерії...
Там настріляється, **** драна...
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02.07.2025 10:41 Ответить
Була волонтеркою, а стала ветеранкою
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02.07.2025 10:43 Ответить
Мінуточку...
"Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.Чоловік за певний час наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив"
Вчора ця волонтерка сама написала в соцмережах, що спочатку почула удар по машині, а згодом - постріл. Я розумію, що волонтерка, що заслужена, що нагороджена зброєю, але хтось з них бреше (волонтерка чи поліціянти). Мужик не правий, але ж поліціянти, так як знайшли його по камерах могли б з'ясувати хто саме облив велосипедиста. Бо саме він першоджерело конфлікту, провокатор.
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02.07.2025 11:34 Ответить
хто б не облив, бо обливають автівки не спеціально, а через налічіє калюж і вибойн.

стріляти через це з пістолета, то нездрово

.
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02.07.2025 11:44 Ответить
"Мужик не правий" - це так, може не дочитав, повторюсь.
Ніхто не забороняє водієві пригальмувати в ситуації коли ти бачиш велосипедиста/пішохода і калюжу. Або при можливості об'їхати калюжу. Я за свої 30+ років водіння щось жодного пішохода не облив. Хоч спеціально (тобто навмисно), хоч не спеціально.
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02.07.2025 12:03 Ответить
 
 