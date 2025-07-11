Убитий полковник СБУ Воронич був причетний до ліквідації Мотороли й наступу ЗСУ на Курщині, - NYT

Полковник Служби безпеки України Іван Воронич, вбитого в Києві 10 липня, очолював підрозділ, який наступав на Курську область РФ у 2024 році. Також він брав участь в операції з ліквідації терориста Арсенія Павлова (Мотороли).

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на його анонімних колег, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій "Альфа" та служив у СБУ протягом десятиліть.

Службу він розпочав у середині 1990-х, а згодом командував "П’ятим управлінням" –– підрозділом спецоперацій, що отримував технічну підтримку від ЦРУ і був відповідальним за вбивство одного з командирів бойовиків невизнаної "Донецької народної республіки" Арсенія Павлова за псевдонімом "Моторола".

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Уже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в "сірій зоні" фронту.

За інформацією NYT, цей підрозділ відіграв ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область РФ влітку 2024 року.

У СБУ підтвердили вбивство свого співробітника та повідомили, що розслідують обставини. Однак подробиць не розголошують. Офіційні особи наразі не припускали причетності Москви до загибелі Воронича, пише NYT.

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Колишній голова СБУ Іван Баканов, який особисто знав полковника Воронича, заявив, що той брав дуже активну участь у протидії російській агресії з 2014 року.

"Якщо мотивом є вбивство на побутовому ґрунті — це одне. Але це може бути публічна страта, здійснена росіянами, а це вже зовсім інша історія, яка вимагатиме від СБУ комплексу негайних заходів", - каже він.

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Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.

У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.

За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).