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Новини Вбивство полковника СБУ в Києві
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Убитий полковник СБУ Воронич був причетний до ліквідації Мотороли й наступу ЗСУ на Курщині, - NYT

Іван Воронич: NYT дізналася ким був вбитий полковник СБУ

Полковник Служби безпеки України Іван Воронич, вбитого в Києві 10 липня, очолював підрозділ, який наступав на Курську область РФ у 2024 році. Також він брав участь в операції з ліквідації терориста Арсенія Павлова (Мотороли). 

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на його анонімних колег, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій "Альфа" та служив у СБУ протягом десятиліть.

Службу він розпочав у середині 1990-х, а згодом командував "П’ятим управлінням" –– підрозділом спецоперацій, що отримував технічну підтримку від ЦРУ і був відповідальним за вбивство одного з командирів бойовиків невизнаної "Донецької народної республіки" Арсенія Павлова за псевдонімом "Моторола".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент вбивства співробітника СБУ у Києві. ВIДЕО камери спостереження

Уже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в "сірій зоні" фронту.

За інформацією NYT, цей підрозділ відіграв ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область РФ влітку 2024 року.

У СБУ підтвердили вбивство свого співробітника та повідомили, що розслідують обставини. Однак подробиць не розголошують. Офіційні особи наразі не припускали причетності Москви до загибелі Воронича, пише NYT.

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Колишній голова СБУ Іван Баканов, який особисто знав полковника Воронича, заявив, що той брав дуже активну участь у протидії російській агресії з 2014 року.

"Якщо мотивом є вбивство на побутовому ґрунті — це одне. Але це може бути публічна страта, здійснена росіянами, а це вже зовсім інша історія, яка вимагатиме від СБУ комплексу негайних заходів", - каже він. 

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Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.

У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.

За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Автор: 

Київ (19866) СБУ (13105) вбивство (3131) війна в Україні (5200)


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Топ коментарі
+16
Особенно "понравилась" реплика "лейтенанта" Вани Баканова. Он, вместо интервью давать, должен душевные беседы со следователями в СИЗО вести и протоколы допросов подписывать. Гнида зеленая.
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11.07.2025 21:27 Відповісти
+11
Коли навчимось правильно писати? «Був причетний»- це, радше, у значенні «до якогось злочину». А про українського полковника треба писати-« брав участь в операції».
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11.07.2025 21:26 Відповісти
+9
Серйозний був полковнк - толковий - патріот - за шо й прибрали
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11.07.2025 21:21 Відповісти
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Серйозний був полковнк - толковий - патріот - за шо й прибрали
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11.07.2025 21:21 Відповісти
а якусь гниду типу бужанського і тому подібних хєр дочекаєся щоб прибрали - свої
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11.07.2025 21:23 Відповісти
Офіційні особи наразі не припускали причетності Москви до загибелі Воронича, пише NYT.

Джерело: https://censor.net/ua/n3562832

Й що це означає- ОН СЛІШКАМ МНОГА ЗНАЛ про офіційних?
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11.07.2025 21:24 Відповісти
Продовжу свою думку - це вбивство спеца вірного ЄрмакорМародерату як попередження усім іншим спецам-патріотам?
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11.07.2025 21:31 Відповісти
Ну СБУ патриотов некогда охранять Надо за Порохом Буткевичем Кличко бегать!
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11.07.2025 21:40 Відповісти
Курва баканов ще щось коментує?
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11.07.2025 21:26 Відповісти
Коли навчимось правильно писати? «Був причетний»- це, радше, у значенні «до якогось злочину». А про українського полковника треба писати-« брав участь в операції».
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11.07.2025 21:26 Відповісти
Який має безпосереднє відношення до якої-небудь справи або до когось.
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11.07.2025 21:32 Відповісти
350 років колонізації , важко стати повноцінними... дякуємо за виправлення
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11.07.2025 21:33 Відповісти
Особенно "понравилась" реплика "лейтенанта" Вани Баканова. Он, вместо интервью давать, должен душевные беседы со следователями в СИЗО вести и протоколы допросов подписывать. Гнида зеленая.
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11.07.2025 21:27 Відповісти
От власне! Якийсь незрозумілий сюр у країні: у блогера Стерненка охорона є, у важливого полковника спецслужби - нема. Блогера Буткеаича мобілізовують незважаючи на сліпоту, а блоххера Сєргєя Іванова з пулу ЛР - чомусь ні, антикорупціонеру Шабуніну за користування службовим авто - підозра, іншому антикорупціонеру Лєщенку за мародерство на УЗ - тепле місце у ОП... Яка ж різниця між цими персонами? 🤔 А все просто! Гнані, загиблі і мобідізовані - то прямі критики зеленої влади, а їхні брати по цеху - навпаки, захищають владу, як лише можуть. Щоб цього не бачити - потрібно бути сліпішим за Буткевича, щобце заперечувати - тоюреба бути ідіотом, або циніком на зарплаті.
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11.07.2025 21:39 Відповісти
Країна мрій ©
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11.07.2025 22:00 Відповісти
Друг і сусід Зеленського - Баканов знав полковника Воронича - ось і прояснився москальський агент-наводчик.
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11.07.2025 21:29 Відповісти
И такому выдающемуся спецу не обеспечили охрану?
Виктору Суворов ,бывшему советскому разведчику
Британия предоставила круглосуточную охрану
Он жил в закрытом военном городке
И всю его семью охраняли
А мы своих ВЫДАЮЩИХСЯ СПЕЦОВ или не охраняем
Или СУДИМ!!!!
МАМА , РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО
Я с 2019 перестала понимать - для чего существует Украина?
В чем наша идея?
Чтобы ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ было сладко жить?
Это и есть украинская национальная идея?
Мелковато ...
Похабненько..
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11.07.2025 21:30 Відповісти
"В чем наша идея?" Пояснюю: "Зробили себе разом".
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11.07.2025 21:32 Відповісти
Так хотіли жити73%, зе це їх дзеркало
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11.07.2025 21:45 Відповісти
Нажаль це 100пудово!
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11.07.2025 21:53 Відповісти
Цікаво, вбивцю цього полковника теж за експертизою ходи шукати будуть? Серед когось хто за словами поліції «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя превосходство арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности»...
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11.07.2025 21:30 Відповісти
кацапа, воно тобi тре?
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11.07.2025 21:33 Відповісти
Пам`ятка кацапу: Ультранационализм - это крайняя форма национализма, характеризующаяся стремлением к превосходству своей нации или государства над другими, часто с использованием агрессивных и дискриминационных методов. крайний национализм - это великодержавный нараис шовинизм, когда одна нация (москальска) Считает. шо тока она одна, и только, способна вести за собой остальные нации. Кацапы агрессивны(Чечня, Грузия, Молдова, Украина...),в отношении других наций используюют дискриминацию по полной ( тупой чукча, чурка ты ипаная, звери, англосаксы...).
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11.07.2025 21:45 Відповісти
взагалі-то, пан Антип61 навів цитату (щоправда російською) з підозри, яка була вручена Андрію Антоненко (Ріфу), у справі за нібито вбивства ним павла шеремета.
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11.07.2025 22:09 Відповісти
де ви лапки бачив
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11.07.2025 22:18 Відповісти
Ваапше та меня улыбнуло перше речення, якщо його перекласты на цапорылое наречie, мовляв, ИНТЕРЕСНО, убийцу этого полковника также за экспертизой, ПОДИ (ходи), искать будут?
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11.07.2025 22:24 Відповісти
Арийская расса(индоевропейцы). Почему историки отказались от термина арии? -из-за гитлеровского нацизма(превосходства одной нации над другими). Теперь я понимаю, шо не тока из-за нацизма, также из-за оголтелого российского шовинизма, шо одно и то же. Но историки ошиблись и с термином индоевропейцы: арьями назвались в Индии-Иране переселенцы Днепро-донецкой культуры, которые по месту оседлости самоназвавлись сначала аоьями, а в 500-600 году до н.э. пересамоназвались, кто индусом, кто иранцем. Дравидийско-индусский исход был тех, кого у нас не ариями зовут , а зингарцами(цыгане). Арийскость видна по гаплогруппе. 3500-3 700 лет назад переселенцы поднепровья-Донецка в Сибири (Азия) мутировали и заимели гаплогруппу R1a1 Z 94. Часть этой гаплогруппы самоназвалась индусами, часть Иранцами. Славяне- автохтоны Европы, в это время) , в Европе, мутировали и заимели гаплогруппу R1a1 Z280-283. Потомки ариев-азийцев, и только, - прототюрки(скифы) и сами тюрки(татары, турки, среднеазиаты, пенджабцы) - все они имеют арийскую гаплогруппу R`a` Z93-94. Так шо , Гитлер - лох, относительно своего арийского нацизма, кацапы - тоже лохи, относительно своего арийского нараис шовинизма. Типо Шо Гитлер, шо кацапы , соотносят себя к ариям , признают, шо они вышли из Пенджаба.
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11.07.2025 22:14 Відповісти
ПЕНДЖАБЕЦ

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11.07.2025 22:15 Відповісти
Вылитый потомок АРИЕВ.
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11.07.2025 22:16 Відповісти
Це з тих, кого офісні СБУшники, які обілечують бізнес у тилу, призирливо називають "фізиками".
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11.07.2025 21:35 Відповісти
То виходить, що ЗРАДНИК, знаходиться серед Захисників, і сьогодні працює на московитів??
Оманські агенти, гадять Україні, з 2019 року!
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11.07.2025 21:36 Відповісти
NYT прямо в усіх дірках все знає. Тошнить уже.
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11.07.2025 21:36 Відповісти
Тебе не тошнить що Зєрмаки навіть слова не сказали про вбивство справжнього патріота? Мусимо з іноземної преси це дізнаватися?
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11.07.2025 22:08 Відповісти
Я так зрозумів, що бакханов наступний ?!
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11.07.2025 21:53 Відповісти
А хтось же ж здав його координати і те, що він робив. І цей "хтось" не бігав зі стволом, а й досі сидить в...СБУ.
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11.07.2025 21:56 Відповісти
Вище вже зауважили, що такий кадр української спецслужби, спокійно собі вийшов з під'їзду і попрямував до своєї машини на стоянці. На зустріч з ворожим кілером.
І це, не зважаючи на багаточисельні випадки замахів ворожих агентів на співробітників українських спецслужб ( перше, що приходить в голову - це загибель полковника контррозвідки Олександра Хараберюша та полковника розвідки Максима Шаповала від вибухів авто).
Цей трагічний випадок свідчить про цілковитий провал існуючої системи захисту співробітників спецслужб від посягань ворога на їх життя і здоров'я. Адже, як вбачається з відео, кілер в очікуванні своєї жертви не одну годину світмвся на тій стоянці. І жодна камера чи охорона його не викрила і не знешкодила.
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11.07.2025 22:01 Відповісти
ФСБешник ермак усіх здасть
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11.07.2025 22:14 Відповісти
 
 