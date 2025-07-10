Момент вбивства співробітника СБУ у Києві. ВIДЕО камери спостереження

У мережі опублікований відеозапис, на якому камери спостереження зафільмували момент вбивства чоловіка - ймовірно, співробітника СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як чоловік виходить із під'їзду і крокує доріжкою у напрямку будки охоронця, тримаючи у руці сумку та пакет. Коли він минув охорону, до нього підбігає інший чоловік, робить кілька пострілів, вірогідніше за все, із пістолета і втікає.

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