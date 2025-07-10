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Новини Відео Вбивство у Києві
10 225 55

Момент вбивства співробітника СБУ у Києві. ВIДЕО камери спостереження

У мережі опублікований відеозапис, на якому камери спостереження зафільмували момент вбивства чоловіка - ймовірно, співробітника СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як чоловік виходить із під'їзду і крокує доріжкою у напрямку будки охоронця, тримаючи у руці сумку та пакет. Коли він минув охорону, до нього підбігає інший чоловік, робить кілька пострілів, вірогідніше за все, із пістолета і втікає. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомий вбив полковника СБУ Воронича у Києві, - Червінський

Автор: 

СБУ (13101) вбивство (3129) офіцер (99)


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Топ коментарі
+13
і що цікаво.
ні броньованого ренжа. ні спец охорони від сбу.
як, так?
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10.07.2025 13:01 Відповісти
+13
З Донецької області стільки сміття переїхало в Київ.
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10.07.2025 13:01 Відповісти
+9
Охоронець авто-стоянки, зброї немає, нічим допомогти не може в такому випадку.
Трошки думайте перш ніж писати.
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10.07.2025 13:02 Відповісти
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Молодий гевал стріляв . Будка охоронця для блізіру?
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10.07.2025 12:59 Відповісти
Охоронець авто-стоянки, зброї немає, нічим допомогти не може в такому випадку.
Трошки думайте перш ніж писати.
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10.07.2025 13:02 Відповісти
А мала б бути і охорона полковника - чи він не важлива персона - два в одному - війна ж надворі
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10.07.2025 13:05 Відповісти
Яка блін охорона для полковника!!? У нас якщо тільки генералам охорону давати то вже треба нову бригаду мобілізувати - розвелось начальничків якмишей! Все погризли!
А військовим треба дозвіл на носіння табельної зброї - як в Ізраілі. Але країна не та - арендарі бздять кожного пострілу на вулиці. Потужний пронос замучив!
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10.07.2025 14:23 Відповісти
Так цей полковник багатьох генералів стОїть - Червінський не дасть збрехати
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10.07.2025 14:25 Відповісти
Хіба це багато кебети потрібно - за стоянкою приглядає і полковника пасе
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10.07.2025 13:16 Відповісти
Правильніше буде: кого, чого - кебетІ.
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10.07.2025 14:24 Відповісти
Сіра речовина
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10.07.2025 14:26 Відповісти
Скажу вам по секрету що всі ці сторожа= пугало на полі щоб відганяти ворон. В охоронці стоянок тільки для того щоб з вас гроші збирати. Ніякої охорони а також відповідальності вони не несуть. У знайомого серед білого дня на охороняємій стоянці наркомани побили автомобілі а ні охоронець ні так звана його контора ніяких збитків йому не компенсували. Мовляв по договору ми просто наглядаємо за автомобілями щоб ви правильно паркувалися. І це при тому що гроші за стоянку вони брали втричі більше ніж на інших стоянках.
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10.07.2025 13:42 Відповісти
Я в курсі - могли б поставити "свого" чоловіка - вище Червінський написав шо це був полковник на своєму місці - не фуфло якесь - то чого б його не поберегти?
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10.07.2025 13:47 Відповісти
Для початку чому він сам не берігся? Ну він же СБУшник і повинен знати проти кого зараз ми воюємо, а не лох якийсь. З іншого боку це мене дуже бентежить. Якщо наші спецслужби втратили реальність і обережність то як вони можуть захистити Україну і українців. Краще б вже повчилися б в ухилянтів які перед тим як вийти по хліб промоніторять спочатку всю місцевість, або ще й вишлють вперед якогось малого на розвідку. А тут СБУшник чапає з пакетами по вулиці як на курорті
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10.07.2025 13:56 Відповісти
Народ успокойтесь стрелок задержан им оказался агент фсб Куприков Артур Викторович сотрудник фонда госимущества по городу Киеву переселенец из Донецкой области, он уже даёт показания и выдал заказчика…
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10.07.2025 13:53 Відповісти
Ви ФІО цього персонажу тут викопали 01.01.2025 09:45 ?
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10.07.2025 14:02 Відповісти
Операция «Яндекс Еда» идёт по плану!
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10.07.2025 14:03 Відповісти
Генеральный директор Роман Маресов очень доволен выполнением работы.
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10.07.2025 14:06 Відповісти
І що характерно, інфу про нього 01.01.2025 виклав дописувач з датою реєстрації 01.01.2025.
Подивимось, яка дата реєстрації у Вас...
Банковский Эксперт

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Реєстрація: 10.07.2025

Це ж треба, який збіг!
Але ж випадковості мають траплятись випадково, чи не так?
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10.07.2025 14:06 Відповісти
А сколько нынче платят адвокатам дьявола?
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10.07.2025 14:09 Відповісти
Як потрапиш до пекла, спитаєш у замовника.
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10.07.2025 14:13 Відповісти
Не уж лучше вы сами идите туда!
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10.07.2025 14:15 Відповісти
Заказчик Роман Маресов генеральный директор «Яндекс еда» пока ещё в Москве, а не в аду!
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10.07.2025 14:17 Відповісти
Надіємось що випадково повіситься у камері, пересцеленесь даунбасовець.
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10.07.2025 13:07 Відповісти
Кацап, бачу ти після деактивації по новому зареєструвався, а пластинка в тебе стара.
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10.07.2025 13:07 Відповісти
і що цікаво.
ні броньованого ренжа. ні спец охорони від сбу.
як, так?
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10.07.2025 13:01 Відповісти
що таки як скалка в дупі у кацапів той Стерненко?
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10.07.2025 13:39 Відповісти
З Донецької області стільки сміття переїхало в Київ.
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10.07.2025 13:01 Відповісти
багато
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10.07.2025 13:30 Відповісти
В Києві свого сміття вистачає
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10.07.2025 14:15 Відповісти
Ти от так одразу визначив звідки родом нападник. Він тобі особисто доповів? В Києві достатньо і свого сміття.
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10.07.2025 14:16 Відповісти
зачем публиковать это?
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10.07.2025 13:02 Відповісти
тю!
відволікати від брехні та безкінечних пройобів найдосвідченішого зе!лідара!
шо, не ясно?
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10.07.2025 13:45 Відповісти
Сколько еще агентов ФСБ среди переселенцев?
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10.07.2025 13:03 Відповісти
Кожен другий , не рахуючи першого, у нас агентів кремля з Донецькоі обл!!
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10.07.2025 13:08 Відповісти
а мальчік бамбасівець то в трусіках
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10.07.2025 13:07 Відповісти
о які сотрудніки в державному фонді ''дєрімущества'' питань що цей пдрс не розміновує мінні поля
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10.07.2025 13:09 Відповісти
По митницях, екологіях і т.д всюди купи цього гівна, яке мріє про прихід "русского міра"
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10.07.2025 13:17 Відповісти
Невже по відео не можна занйти?
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10.07.2025 13:17 Відповісти
На відео прямо Джоконда да Вінча.
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10.07.2025 13:32 Відповісти
Павутина?
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10.07.2025 13:18 Відповісти
Не не паутина, а Яндекс Еда!
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10.07.2025 13:57 Відповісти
Це мабуть свої. Зелена сувора паскудників такі ж як кацапи.
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10.07.2025 13:25 Відповісти
Яке жахіття! Як тепер далі жити?
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10.07.2025 13:26 Відповісти
Та понаїхало стільки погані шо жах. Навіть по селах цигани з даунбаса живуть. Коли приїжджаю на дачу підходять грошей просять.
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10.07.2025 13:27 Відповісти
Я про твоїх батьків чи дідів можу так сказати - понаїхали у Київ усілякі рагулі.
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10.07.2025 14:20 Відповісти
Треба відновити смертну кару за такі злочини
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10.07.2025 13:28 Відповісти
Полковник СБУ під час війни йде в футболці вільно вулицею з пакетами... Ви це серйозно? Хоча б подивились як рашисти своїх офіцерів охороняють. Те ж саме можна сказати про наших військових які спокійно ставлять свої автівки наніч біля своїх будинків.
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10.07.2025 13:36 Відповісти
Ну він же не видатний дроновод та блохер мільйонник . Для чого йому охорона?
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10.07.2025 13:40 Відповісти
Хто тобі пистуну заважає стати блохєром мільйонником та допомагати армії?
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10.07.2025 14:08 Відповісти
Совість - не можу красти та брехати ,щоб так "допомагати"
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10.07.2025 14:14 Відповісти
Тоді чому не на фронті, якщо в тебе Совість переважає?
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10.07.2025 14:18 Відповісти
Шкода, що не має можливості захистити своїх героїв.
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10.07.2025 13:42 Відповісти
Людям, що задіяні в операціях типу Павутина, треба бути дуже обережним. І де нагорода Малюку за цю операцію?
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10.07.2025 13:45 Відповісти
Ми вбиваємо їх, вони вбивають нас. Це війна!
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10.07.2025 13:57 Відповісти
Операция «ЯНДЕКС ЕДА» идёт по плану!
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10.07.2025 14:00 Відповісти
 
 