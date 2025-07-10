10 225 55
Момент вбивства співробітника СБУ у Києві. ВIДЕО камери спостереження
У мережі опублікований відеозапис, на якому камери спостереження зафільмували момент вбивства чоловіка - ймовірно, співробітника СБУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як чоловік виходить із під'їзду і крокує доріжкою у напрямку будки охоронця, тримаючи у руці сумку та пакет. Коли він минув охорону, до нього підбігає інший чоловік, робить кілька пострілів, вірогідніше за все, із пістолета і втікає.
Топ коментарі
+13 Hrysha Hlyba
показати весь коментар10.07.2025 13:01 Відповісти Посилання
+13 MsSkifia #566162
показати весь коментар10.07.2025 13:01 Відповісти Посилання
+9 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар10.07.2025 13:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трошки думайте перш ніж писати.
А військовим треба дозвіл на носіння табельної зброї - як в Ізраілі. Але країна не та - арендарі бздять кожного пострілу на вулиці. Потужний пронос замучив!
Подивимось, яка дата реєстрації у Вас...
Банковский Эксперт
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 10.07.2025
Це ж треба, який збіг!
Але ж випадковості мають траплятись випадково, чи не так?
ні броньованого ренжа. ні спец охорони від сбу.
як, так?
відволікати від брехні та безкінечних пройобів найдосвідченішого зе!лідара!
шо, не ясно?