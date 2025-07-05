Судитимуть експравоохоронця, який застрелив колегу в Запоріжжі та намагався приховати злочин, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який застрелив свого колегу, а потім намагався видати подію за самогубство або нещасний випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.











За даними слідства, обидва чоловіки служили в одному з правоохоронних органів і разом орендували квартиру в Запоріжжі після вимушеного переїзду з Пологівського району через війну.

"16 лютого 2025 року між ними стався конфлікт, один з правоохоронців застрелив колегу з табельної вогнепальної зброї. Лише ввечері того ж дня підозрюваний зателефонував на лінію "102" і повідомив про смерть, заявивши, що людина застрелилася", - йдеться у повідомленні.

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Насправді після вбивства чоловік зробив усе можливе, аби приховати злочин. Він взяв телефон загиблого, переміщувався містом, створюючи враження, що колега поїхав з дому. Повернувшись, ретельно прибрав квартиру та знищив сліди, використовуючи навички, здобуті під час служби. Тіло намагався приховати, загорнувши у килим, але згодом змінив план і вирішив інсценувати самогубство.

Зібрані докази, результати експертиз, допити на поліграфі та слідчі експерименти повністю спростували версію підозрюваного.

Працівники ДБР спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції затримали його на місці. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Наразі чоловіка звільнено з правоохоронного органу.

Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті - до 15 років позбавлення волі.