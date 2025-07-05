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Новини Фото Затримання за вбивство
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Судитимуть експравоохоронця, який застрелив колегу в Запоріжжі та намагався приховати злочин, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який застрелив свого колегу, а потім намагався видати подію за самогубство або нещасний випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

вбивство у Запоріжжі
вбивство у Запоріжжі
вбивство у Запоріжжі
вбивство у Запоріжжі
вбивство у Запоріжжі

За даними слідства, обидва чоловіки служили в одному з правоохоронних органів і разом орендували квартиру в Запоріжжі після вимушеного переїзду з Пологівського району через війну.

"16 лютого 2025 року між ними стався конфлікт, один з правоохоронців застрелив колегу з табельної вогнепальної зброї. Лише ввечері того ж дня підозрюваний зателефонував на лінію "102" і повідомив про смерть, заявивши, що людина застрелилася", - йдеться у повідомленні.

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Насправді після вбивства чоловік зробив усе можливе, аби приховати злочин. Він взяв телефон загиблого, переміщувався містом, створюючи враження, що колега поїхав з дому. Повернувшись, ретельно прибрав квартиру та знищив сліди, використовуючи навички, здобуті під час служби. Тіло намагався приховати, загорнувши у килим, але згодом змінив план і вирішив інсценувати самогубство.

Зібрані докази, результати експертиз, допити на поліграфі та слідчі експерименти повністю спростували версію підозрюваного.

Працівники ДБР спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції затримали його на місці. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Наразі чоловіка звільнено з правоохоронного органу.

Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті - до 15 років позбавлення волі.

Автор: 

Запоріжжя (2323) вбивство (3126) Запорізька область (3806) ДБР (3599) Запорізький район (168)


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яка причина конфлікту?
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05.07.2025 11:39 Відповісти
Д#білу дали зброю.
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05.07.2025 11:45 Відповісти
Причина, що в правоохоронці беруть тих, кому мітлу вулиці підмітати доручити страшно. А їм зброю доручають.
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05.07.2025 11:52 Відповісти
а де ж пацифісти і противники права на зброю у цивільного населення ? кричіть криком - ЗАБЕРІТЬ ЗБРОЮ У ПОЛІЦІЇ,ЦЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ЗЛОЧИННОСТІ !!!
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05.07.2025 11:51 Відповісти
Лише коту на все це по...
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05.07.2025 11:59 Відповісти
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05.07.2025 12:09 Відповісти
"...застрелив свого колегу, а потім намагався видати подію за самогубство" - такі вони, "правоохоронці".
Але питання в іншому - чому два здорових поліцая втекли від війни у Запоріжжя? Клименко таки правий був, його бубочки здатні боротися лише з цивільними (або гризтися між собою).
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05.07.2025 12:19 Відповісти
Доречі, спали теж разом? 😂
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05.07.2025 12:20 Відповісти
 
 