Будут судить экс-правоохранителя, который застрелил коллегу в Запорожье и пытался скрыть преступление, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который застрелил своего коллегу, а затем пытался выдать произошедшее за самоубийство или несчастный случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.











По данным следствия, оба мужчины служили в одном из правоохранительных органов и вместе арендовали квартиру в Запорожье после вынужденного переезда из Пологовского района из-за войны.

"16 февраля 2025 года между ними произошел конфликт, один из правоохранителей застрелил коллегу из табельного огнестрельного оружия. Лишь вечером того же дня подозреваемый позвонил на линию "102" и сообщил о смерти, заявив, что человек застрелился", - говорится в сообщении.

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На самом деле после убийства мужчина сделал все возможное, чтобы скрыть преступление. Он взял телефон погибшего, перемещался по городу, создавая впечатление, что коллега уехал из дома. Вернувшись, тщательно убрал квартиру и уничтожил следы, используя навыки, полученные во время службы. Тело пытался скрыть, завернув в ковер, но впоследствии изменил план и решил инсценировать самоубийство.

Собранные доказательства, результаты экспертиз, допросы на полиграфе и следственные эксперименты полностью опровергли версию подозреваемого.

Работники ГБР совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции задержали его на месте. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Сейчас мужчина уволен из правоохранительного органа.

Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи - до 15 лет лишения свободы.