Будут судить экс-правоохранителя, который застрелил коллегу в Запорожье и пытался скрыть преступление, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который застрелил своего коллегу, а затем пытался выдать произошедшее за самоубийство или несчастный случай.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, оба мужчины служили в одном из правоохранительных органов и вместе арендовали квартиру в Запорожье после вынужденного переезда из Пологовского района из-за войны.
"16 февраля 2025 года между ними произошел конфликт, один из правоохранителей застрелил коллегу из табельного огнестрельного оружия. Лишь вечером того же дня подозреваемый позвонил на линию "102" и сообщил о смерти, заявив, что человек застрелился", - говорится в сообщении.
На самом деле после убийства мужчина сделал все возможное, чтобы скрыть преступление. Он взял телефон погибшего, перемещался по городу, создавая впечатление, что коллега уехал из дома. Вернувшись, тщательно убрал квартиру и уничтожил следы, используя навыки, полученные во время службы. Тело пытался скрыть, завернув в ковер, но впоследствии изменил план и решил инсценировать самоубийство.
Собранные доказательства, результаты экспертиз, допросы на полиграфе и следственные эксперименты полностью опровергли версию подозреваемого.
Работники ГБР совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции задержали его на месте. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Сейчас мужчина уволен из правоохранительного органа.
Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи - до 15 лет лишения свободы.
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Але питання в іншому - чому два здорових поліцая втекли від війни у Запоріжжя? Клименко таки правий був, його бубочки здатні боротися лише з цивільними (або гризтися між собою).
Про тих, хто продовжив свою "правоохоронну діяльність" в Криму та Маріуполі ми всі добре знаємо. А що ви мали на увазі?