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Новости Фото Задержание за убийство
2 024 14

Будут судить экс-правоохранителя, который застрелил коллегу в Запорожье и пытался скрыть преступление, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который застрелил своего коллегу, а затем пытался выдать произошедшее за самоубийство или несчастный случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

убийство в Запорожье
убийство в Запорожье
убийство в Запорожье
убийство в Запорожье
убийство в Запорожье

По данным следствия, оба мужчины служили в одном из правоохранительных органов и вместе арендовали квартиру в Запорожье после вынужденного переезда из Пологовского района из-за войны.

"16 февраля 2025 года между ними произошел конфликт, один из правоохранителей застрелил коллегу из табельного огнестрельного оружия. Лишь вечером того же дня подозреваемый позвонил на линию "102" и сообщил о смерти, заявив, что человек застрелился", - говорится в сообщении.

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На самом деле после убийства мужчина сделал все возможное, чтобы скрыть преступление. Он взял телефон погибшего, перемещался по городу, создавая впечатление, что коллега уехал из дома. Вернувшись, тщательно убрал квартиру и уничтожил следы, используя навыки, полученные во время службы. Тело пытался скрыть, завернув в ковер, но впоследствии изменил план и решил инсценировать самоубийство.

Собранные доказательства, результаты экспертиз, допросы на полиграфе и следственные эксперименты полностью опровергли версию подозреваемого.

Работники ГБР совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции задержали его на месте. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Сейчас мужчина уволен из правоохранительного органа.

Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи - до 15 лет лишения свободы.

Автор: 

Запорожье (2701) убийство (6522) Запорожская область (3274) ГБР (3085) Запорожский район (165)


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Топ комментарии
+12
Причина, що в правоохоронці беруть тих, кому мітлу вулиці підмітати доручити страшно. А їм зброю доручають.
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05.07.2025 11:52 Ответить
+6
"...застрелив свого колегу, а потім намагався видати подію за самогубство" - такі вони, "правоохоронці".
Але питання в іншому - чому два здорових поліцая втекли від війни у Запоріжжя? Клименко таки правий був, його бубочки здатні боротися лише з цивільними (або гризтися між собою).
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05.07.2025 12:19 Ответить
+4
а де ж пацифісти і противники права на зброю у цивільного населення ? кричіть криком - ЗАБЕРІТЬ ЗБРОЮ У ПОЛІЦІЇ,ЦЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ЗЛОЧИННОСТІ !!!
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05.07.2025 11:51 Ответить
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яка причина конфлікту?
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05.07.2025 11:39 Ответить
Д#білу дали зброю.
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05.07.2025 11:45 Ответить
Причина, що в правоохоронці беруть тих, кому мітлу вулиці підмітати доручити страшно. А їм зброю доручають.
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05.07.2025 11:52 Ответить
Дійсно, чому не висвітлюються причини конфлікту, а інформація подається в урізаному виді? Можливо застрелив по причині самозахисту?
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05.07.2025 14:45 Ответить
а де ж пацифісти і противники права на зброю у цивільного населення ? кричіть криком - ЗАБЕРІТЬ ЗБРОЮ У ПОЛІЦІЇ,ЦЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ЗЛОЧИННОСТІ !!!
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05.07.2025 11:51 Ответить
100% забрати зброю в непідготовлених.
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05.07.2025 13:01 Ответить
Лише коту на все це по...
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05.07.2025 11:59 Ответить
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05.07.2025 12:09 Ответить
"...застрелив свого колегу, а потім намагався видати подію за самогубство" - такі вони, "правоохоронці".
Але питання в іншому - чому два здорових поліцая втекли від війни у Запоріжжя? Клименко таки правий був, його бубочки здатні боротися лише з цивільними (або гризтися між собою).
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05.07.2025 12:19 Ответить
А мали продовжувати свою правоохоронну діяльність вже на окупованій території?
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05.07.2025 13:09 Ответить
От ви самі вважаєте своє запитання адекватним?
Про тих, хто продовжив свою "правоохоронну діяльність" в Криму та Маріуполі ми всі добре знаємо. А що ви мали на увазі?
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05.07.2025 13:22 Ответить
Доречі, спали теж разом? 😂
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05.07.2025 12:20 Ответить
 
 