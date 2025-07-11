УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10133 відвідувача онлайн
Новини Тіньова імперія Курченка
586 9

Повідомлено про заочну підозру Сергію Курченку та іншим російським ділкам, які "привласнили" українські підприємства на ТОТ, - СБУ

Сергій Курченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях нашої держави. За матеріалами справи, значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості "привласнив" та незаконно експлуатував український бізнесмен-втікач Сергій Курченко та група російських посадовців і ділків.

Як встановило розслідування, фігуранти провели ці оборудки на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей упродовж 2017 – 2021 років. Після "приватизації" підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів, а також здійснювали видобуток і вивезення корисних копалин, розграбовуючи українські ресурси.

Зловмисники незаконно постачали видобуті копалини до рф та інших країн.

Також читайте: Справа "нафтопродуктів Курченка": Суд арештував другого підозрюваного, але з меншою у 40 разів заставою

Як з’ясували слідчі СБУ, за період з 2017 року у такий спосіб вивезли щонайменше:

  • Вугільної продукції на понад 6 млрд грн;
  • Металопродукції на 47,3 млрд грн;
  •  Коксохімічної продукції на понад 1,6 млрд грн.

За матеріалами справи, у злочинну групу, яка організувала "привласнення" підприємств та збут продукції, окрім Сергія Курченка, також входять:

  • заступник міністра економічного розвитку рф Назаров С.М.;
  •  начальник Департаменту Міністерства економічного розвитку рф Павлов В.О.
  •  інші громадяни рф та України, які перейшли на бік ворога.

Також читайте: Курченко не зміг скасувати санкції РНБО через суд. Олігарх-втікач намагався розблокувати свої активи

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини: розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відмовив Курченку в оскарженні санкцій про блокування активів на 10 років, - Мін’юст

Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

окупація (6782) СБУ (13105) Курченко Сергій (426) підозра (821)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А список осіб отой, що гадили в Україні, ківа, портнов, захарченко…, він таки рухається….
Свого часу, за кучми, однофамільця курченка, пристрелили, прямо в суді…
показати весь коментар
11.07.2025 20:25 Відповісти
І що , ви їм , зробитє ? Срать вони хотіли , як і ваш чернишов з стефанішенею, яка вкрала дім профспілок , мільони в уряді азарова , а в уряді зейла за це ііі призначили віце премьеркою
показати весь коментар
11.07.2025 20:27 Відповісти
Такого, не допустить новий генпрокурор, він їм, не кум там якийсь, чи рідня…!! Він обов'язки свої читає?!?
показати весь коментар
11.07.2025 20:30 Відповісти
ніфігасє.....
оце у нас сбу турбо скоротне.
якихось одинадцять років пройшло з привласнення курченком всього на тот.
показати весь коментар
11.07.2025 20:37 Відповісти
у 2017 му році ці теріторії не вважались українським урядом тимчасово окупованими. успішно йшла торгівля з РФ . так що підозри ни один суд не признає.
показати весь коментар
11.07.2025 21:09 Відповісти
Работа кипит,спецзарплаты,спецпремии и спецпенсии зарабатываются.
показати весь коментар
11.07.2025 20:38 Відповісти
Дебіли

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-05-07/5908077-koshtue-mayzhe-35-milyoniv-dolariv-yak-viglyadae-maetok-kurchenka-na-rublovtsi У 2017 році російські медіа з'ясували, що український олігарх мешкає у районі Жуківки у Москві. Він поселився у маєтку вартістю майже 35 мільйонів доларів.
показати весь коментар
11.07.2025 21:23 Відповісти
Нихуя себе?! Не гоните лошадей, не прошло ещё и 10лет!!!🤡🤪😆🤣😂
показати весь коментар
11.07.2025 21:36 Відповісти
Щоб ви не думали що Боневтік переслідує антикорупціонерів і Порошенка, ось вам заочна підозра Курченку.
показати весь коментар
11.07.2025 21:54 Відповісти
 
 