Сообщено о заочном подозрении Сергею Курченко и другим российским дельцам, которые "присвоили" украинские предприятия на ВОТ, - СБУ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу относительно незаконного захвата промышленных предприятий и разграбления украинских недр на временно оккупированных территориях нашего государства. По материалам дела, значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности "присвоил" и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко и группа российских чиновников и дельцов.
Как установило расследование, фигуранты провели эти сделки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в течение 2017 - 2021 годов. После "приватизации" предприятий они незаконно использовали мощности этих комплексов, а также осуществляли добычу и вывоз полезных ископаемых, разграбляя украинские ресурсы.
Злоумышленники незаконно поставляли добытые ископаемые в РФ и другие страны.
Как выяснили следователи СБУ, за период с 2017 года таким образом вывезли по меньшей мере:
- Угольной продукции на более 6 млрд грн.
- Металлопродукции на 47,3 млрд грн.
- Коксохимической продукции на более чем 1,6 млрд грн.
По материалам дела, в преступную группу, которая организовала "присвоение" предприятий и сбыт продукции, кроме Сергея Курченко, также входят:
- заместитель министра экономического развития рф Назаров С.М.;
- начальник Департамента Министерства экономического развития РФ Павлов В.А.
- другие граждане РФ и Украины, перешедшие на сторону врага.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления: разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия по привлечению подозреваемых к уголовной ответственности.
Расследование проводили сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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Свого часу, за кучми, однофамільця курченка, пристрелили, прямо в суді…
оце у нас сбу турбо скоротне.
якихось одинадцять років пройшло з привласнення курченком всього на тот.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-05-07/5908077-koshtue-mayzhe-35-milyoniv-dolariv-yak-viglyadae-maetok-kurchenka-na-rublovtsi У 2017 році російські медіа з'ясували, що український олігарх мешкає у районі Жуківки у Москві. Він поселився у маєтку вартістю майже 35 мільйонів доларів.