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Новости Теневая империя Курченко и ВЕТЭК
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Сообщено о заочном подозрении Сергею Курченко и другим российским дельцам, которые "присвоили" украинские предприятия на ВОТ, - СБУ

Сергей Курченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу относительно незаконного захвата промышленных предприятий и разграбления украинских недр на временно оккупированных территориях нашего государства. По материалам дела, значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности "присвоил" и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко и группа российских чиновников и дельцов.

Как установило расследование, фигуранты провели эти сделки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в течение 2017 - 2021 годов. После "приватизации" предприятий они незаконно использовали мощности этих комплексов, а также осуществляли добычу и вывоз полезных ископаемых, разграбляя украинские ресурсы.

Злоумышленники незаконно поставляли добытые ископаемые в РФ и другие страны.

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Как выяснили следователи СБУ, за период с 2017 года таким образом вывезли по меньшей мере:

  • Угольной продукции на более 6 млрд грн.
  • Металлопродукции на 47,3 млрд грн.
  • Коксохимической продукции на более чем 1,6 млрд грн.

По материалам дела, в преступную группу, которая организовала "присвоение" предприятий и сбыт продукции, кроме Сергея Курченко, также входят:

  • заместитель министра экономического развития рф Назаров С.М.;
  • начальник Департамента Министерства экономического развития РФ Павлов В.А.
  • другие граждане РФ и Украины, перешедшие на сторону врага.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления: разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия по привлечению подозреваемых к уголовной ответственности.

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Расследование проводили сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Автор: 

оккупация (10227) СБУ (20170) Курченко Сергей (485) подозрение (525)


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А список осіб отой, що гадили в Україні, ківа, портнов, захарченко…, він таки рухається….
Свого часу, за кучми, однофамільця курченка, пристрелили, прямо в суді…
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11.07.2025 20:25 Ответить
І що , ви їм , зробитє ? Срать вони хотіли , як і ваш чернишов з стефанішенею, яка вкрала дім профспілок , мільони в уряді азарова , а в уряді зейла за це ііі призначили віце премьеркою
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11.07.2025 20:27 Ответить
Такого, не допустить новий генпрокурор, він їм, не кум там якийсь, чи рідня…!! Він обов'язки свої читає?!?
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11.07.2025 20:30 Ответить
ніфігасє.....
оце у нас сбу турбо скоротне.
якихось одинадцять років пройшло з привласнення курченком всього на тот.
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11.07.2025 20:37 Ответить
у 2017 му році ці теріторії не вважались українським урядом тимчасово окупованими. успішно йшла торгівля з РФ . так що підозри ни один суд не признає.
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11.07.2025 21:09 Ответить
Работа кипит,спецзарплаты,спецпремии и спецпенсии зарабатываются.
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11.07.2025 20:38 Ответить
Дебіли

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-05-07/5908077-koshtue-mayzhe-35-milyoniv-dolariv-yak-viglyadae-maetok-kurchenka-na-rublovtsi У 2017 році російські медіа з'ясували, що український олігарх мешкає у районі Жуківки у Москві. Він поселився у маєтку вартістю майже 35 мільйонів доларів.
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11.07.2025 21:23 Ответить
Нихуя себе?! Не гоните лошадей, не прошло ещё и 10лет!!!🤡🤪😆🤣😂
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11.07.2025 21:36 Ответить
 
 