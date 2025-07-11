РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8218 посетителей онлайн
Новости Убийство полковника СБУ в Киеве
5 236 43

Убитый полковник СБУ Воронич был причастен к ликвидации Моторолы и наступлению ВСУ на Курщине, - NYT

Иван Вороныч: NYT узнала, кем был убитый полковник СБУ

Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич, убитого в Киеве 10 июля, возглавлял подразделение, которое наступало на Курскую область РФ в 2024 году. Также он участвовал в операции по ликвидации террориста Арсения Павлова (Моторолы).

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на его анонимных коллег, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Воронич был офицером Центра специальных операций "Альфа" и служил в СБУ в течение десятилетий.

Службу он начал в середине 1990-х, а впоследствии командовал "Пятым управлением" - подразделением спецопераций, которое получало техническую поддержку от ЦРУ и было ответственным за убийство одного из командиров боевиков непризнанной "Донецкой народной республики" Арсения Павлова под псевдонимом "Моторола".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент убийства сотрудника СБУ в Киеве. ВИДЕО камеры наблюдения

Уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Воронич был частью элитного подразделения, ответственного за действия в "серой зоне" фронта.

По информации NYT, это подразделение сыграло ключевую роль в наступлении ВСУ на Курскую область РФ летом 2024 года.

В СБУ подтвердили убийство своего сотрудника и сообщили, что расследуют обстоятельства. Однако подробностей не разглашают. Официальные лица пока не предполагали причастности Москвы к гибели Воронича, пишет NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о заочном подозрении Сергею Курченко и другим российским дельцам, которые "присвоили" украинские предприятия на ВОТ, - СБУ

Бывший глава СБУ Иван Баканов, который лично знал полковника Воронича, заявил, что тот принимал очень активное участие в противодействии российской агрессии с 2014 года.

"Если мотивом является убийство на бытовой почве - это одно. Но это может быть публичная казнь, совершенная россиянами, а это уже совсем другая история, которая потребует от СБУ комплекса немедленных мер", - говорит он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будут судить экс-правоохранителя, который застрелил коллегу в Запорожье и пытался скрыть преступление, - ГБР. ФОТОрепортаж

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба.

Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что убитый - полковник СБУ Иван Воронич. По его словам, мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из своего дома.

В СБУ официально не подтверждали имя убитого. Там лишь заявили, что во время стрельбы убили сотрудника спецслужбы.

По факту убийства открыли уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Автор: 

Киев (25857) СБУ (20170) убийство (6527) война в Украине (5163)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Особенно "понравилась" реплика "лейтенанта" Вани Баканова. Он, вместо интервью давать, должен душевные беседы со следователями в СИЗО вести и протоколы допросов подписывать. Гнида зеленая.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:27 Ответить
+17
Серйозний був полковнк - толковий - патріот - за шо й прибрали
показать весь комментарий
11.07.2025 21:21 Ответить
+14
Коли навчимось правильно писати? «Був причетний»- це, радше, у значенні «до якогось злочину». А про українського полковника треба писати-« брав участь в операції».
показать весь комментарий
11.07.2025 21:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серйозний був полковнк - толковий - патріот - за шо й прибрали
показать весь комментарий
11.07.2025 21:21 Ответить
а якусь гниду типу бужанського і тому подібних хєр дочекаєся щоб прибрали - свої
показать весь комментарий
11.07.2025 21:23 Ответить
Офіційні особи наразі не припускали причетності Москви до загибелі Воронича, пише NYT.

Джерело: https://censor.net/ua/n3562832

Й що це означає- ОН СЛІШКАМ МНОГА ЗНАЛ про офіційних?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:24 Ответить
Продовжу свою думку - це вбивство спеца вірного ЄрмакорМародерату як попередження усім іншим спецам-патріотам?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:31 Ответить
ти б бухать припинило
показать весь комментарий
11.07.2025 23:17 Ответить
Ну СБУ патриотов некогда охранять Надо за Порохом Буткевичем Кличко бегать!
показать весь комментарий
11.07.2025 21:40 Ответить
та тот Буткевич будет теперь видосики со склада снимать..продовольственного где будет служить..Не в окопе ж будет..
показать весь комментарий
11.07.2025 23:12 Ответить
А навіщо про це пи₴діти,це все повинно бути відомо тільки після нескінченної війни з кацапстаном !!
показать весь комментарий
11.07.2025 22:32 Ответить
Курва баканов ще щось коментує?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:26 Ответить
Коли навчимось правильно писати? «Був причетний»- це, радше, у значенні «до якогось злочину». А про українського полковника треба писати-« брав участь в операції».
показать весь комментарий
11.07.2025 21:26 Ответить
Який має безпосереднє відношення до якої-небудь справи або до когось.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:32 Ответить
350 років колонізації , важко стати повноцінними... дякуємо за виправлення
показать весь комментарий
11.07.2025 21:33 Ответить
Так не всі думають. Наприклад, Микола Зеров писав про Котляревського, що він був

"[…] при всій своїй бурлескній манері, причетний до ідейного життя доби […].

А письменник Євген Дудар жартівливо про себе:

"[…] я також якоюсь мірою причетний до діянь Господніх".
показать весь комментарий
11.07.2025 22:44 Ответить
Особенно "понравилась" реплика "лейтенанта" Вани Баканова. Он, вместо интервью давать, должен душевные беседы со следователями в СИЗО вести и протоколы допросов подписывать. Гнида зеленая.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:27 Ответить
От власне! Якийсь незрозумілий сюр у країні: у блогера Стерненка охорона є, у важливого полковника спецслужби - нема. Блогера Буткеаича мобілізовують незважаючи на сліпоту, а блоххера Сєргєя Іванова з пулу ЛР - чомусь ні, антикорупціонеру Шабуніну за користування службовим авто - підозра, іншому антикорупціонеру Лєщенку за мародерство на УЗ - тепле місце у ОП... Яка ж різниця між цими персонами? 🤔 А все просто! Гнані, загиблі і мобідізовані - то прямі критики зеленої влади, а їхні брати по цеху - навпаки, захищають владу, як лише можуть. Щоб цього не бачити - потрібно бути сліпішим за Буткевича, щобце заперечувати - тоюреба бути ідіотом, або циніком на зарплаті.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:39 Ответить
Країна мрій ©
показать весь комментарий
11.07.2025 22:00 Ответить
Друг і сусід Зеленського - Баканов знав полковника Воронича - ось і прояснився москальський агент-наводчик.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:29 Ответить
И такому выдающемуся спецу не обеспечили охрану?
Виктору Суворов ,бывшему советскому разведчику
Британия предоставила круглосуточную охрану
Он жил в закрытом военном городке
И всю его семью охраняли
А мы своих ВЫДАЮЩИХСЯ СПЕЦОВ или не охраняем
Или СУДИМ!!!!
МАМА , РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО
Я с 2019 перестала понимать - для чего существует Украина?
В чем наша идея?
Чтобы ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ было сладко жить?
Это и есть украинская национальная идея?
Мелковато ...
Похабненько..
показать весь комментарий
11.07.2025 21:30 Ответить
"В чем наша идея?" Пояснюю: "Зробили себе разом".
показать весь комментарий
11.07.2025 21:32 Ответить
Так хотіли жити73%, зе це їх дзеркало
показать весь комментарий
11.07.2025 21:45 Ответить
Нажаль це 100пудово!
показать весь комментарий
11.07.2025 21:53 Ответить
Цікаво, вбивцю цього полковника теж за експертизою ходи шукати будуть? Серед когось хто за словами поліції «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя превосходство арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности»...
показать весь комментарий
11.07.2025 21:30 Ответить
кацапа, воно тобi тре?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:33 Ответить
Пам`ятка кацапу: Ультранационализм - это крайняя форма национализма, характеризующаяся стремлением к превосходству своей нации или государства над другими, часто с использованием агрессивных и дискриминационных методов. крайний национализм - это великодержавный нараис шовинизм, когда одна нация (москальска) Считает. шо тока она одна, и только, способна вести за собой остальные нации. Кацапы агрессивны(Чечня, Грузия, Молдова, Украина...),в отношении других наций используюют дискриминацию по полной ( тупой чукча, чурка ты ипаная, звери, англосаксы...).
показать весь комментарий
11.07.2025 21:45 Ответить
взагалі-то, пан Антип61 навів цитату (щоправда російською) з підозри, яка була вручена Андрію Антоненко (Ріфу), у справі за нібито вбивства ним павла шеремета.
показать весь комментарий
11.07.2025 22:09 Ответить
Ваапше та меня улыбнуло перше речення, якщо його перекласты на цапорылое наречie, мовляв, ИНТЕРЕСНО, убийцу этого полковника также за экспертизой, ПОДИ (ходи), искать будут?
показать весь комментарий
11.07.2025 22:24 Ответить
Арийская расса(индоевропейцы). Почему историки отказались от термина арии? -из-за гитлеровского нацизма(превосходства одной нации над другими). Теперь я понимаю, шо не тока из-за нацизма, также из-за оголтелого российского шовинизма, шо одно и то же. Но историки ошиблись и с термином индоевропейцы: арьями назвались в Индии-Иране переселенцы Днепро-донецкой культуры, которые по месту оседлости самоназвавлись сначала аоьями, а в 500-600 году до н.э. пересамоназвались, кто индусом, кто иранцем. Дравидийско-индусский исход был тех, кого у нас не ариями зовут , а зингарцами(цыгане). Арийскость видна по гаплогруппе. 3500-3 700 лет назад переселенцы поднепровья-Донецка в Сибири (Азия) мутировали и заимели гаплогруппу R1a1 Z 94. Часть этой гаплогруппы самоназвалась индусами, часть Иранцами. Славяне- автохтоны Европы, в это время) , в Европе, мутировали и заимели гаплогруппу R1a1 Z280-283. Потомки ариев-азийцев, и только, - прототюрки(скифы) и сами тюрки(татары, турки, среднеазиаты, пенджабцы) - все они имеют арийскую гаплогруппу R`a` Z93-94. Так шо , Гитлер - лох, относительно своего арийского нацизма, кацапы - тоже лохи, относительно своего арийского нараис шовинизма. Типо Шо Гитлер, шо кацапы , соотносят себя к ариям , признают, шо они вышли из Пенджаба.
показать весь комментарий
11.07.2025 22:14 Ответить
ПЕНДЖАБЕЦ

показать весь комментарий
11.07.2025 22:15 Ответить
Вылитый потомок АРИЕВ.
показать весь комментарий
11.07.2025 22:16 Ответить
R`a` Z93-94 - очепятка... Вiрно буде - R1a1 Z93-94.
показать весь комментарий
11.07.2025 23:20 Ответить
Це з тих, кого офісні СБУшники, які обілечують бізнес у тилу, призирливо називають "фізиками".
показать весь комментарий
11.07.2025 21:35 Ответить
То виходить, що ЗРАДНИК, знаходиться серед Захисників, і сьогодні працює на московитів??
Оманські агенти, гадять Україні, з 2019 року!
показать весь комментарий
11.07.2025 21:36 Ответить
NYT прямо в усіх дірках все знає. Тошнить уже.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:36 Ответить
Тебе не тошнить що Зєрмаки навіть слова не сказали про вбивство справжнього патріота? Мусимо з іноземної преси це дізнаватися?
показать весь комментарий
11.07.2025 22:08 Ответить
Я так зрозумів, що бакханов наступний ?!
показать весь комментарий
11.07.2025 21:53 Ответить
А хтось же ж здав його координати і те, що він робив. І цей "хтось" не бігав зі стволом, а й досі сидить в...СБУ.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:56 Ответить
Вище вже зауважили, що такий кадр української спецслужби, спокійно собі вийшов з під'їзду і попрямував до своєї машини на стоянці. На зустріч з ворожим кілером.
І це, не зважаючи на багаточисельні випадки замахів ворожих агентів на співробітників українських спецслужб ( перше, що приходить в голову - це загибель полковника контррозвідки Олександра Хараберюша та полковника розвідки Максима Шаповала від вибухів авто).
Цей трагічний випадок свідчить про цілковитий провал існуючої системи захисту співробітників спецслужб від посягань ворога на їх життя і здоров'я. Адже, як вбачається з відео, кілер в очікуванні своєї жертви не одну годину світмвся на тій стоянці. І жодна камера чи охорона його не викрила і не знешкодила.
показать весь комментарий
11.07.2025 22:01 Ответить
ФСБешник ермак усіх здасть
показать весь комментарий
11.07.2025 22:14 Ответить
Про це https://www.nytimes.com/2025/07/10/world/europe/ukraine-intelligence-officer-shooting-sbu.html повідомляє видання The New York Times із посиланням на його анонімних(ФСБЕШНИХ) колег,
показать весь комментарий
11.07.2025 22:28 Ответить
СБУ повинна відплатити ФСБшникам по повній програмі. Цього вимагає честь
показать весь комментарий
11.07.2025 23:19 Ответить
Дивує звідкіля журналюги NYT стільки знають про наші спецоперації? Чи не вони ж і наводять рашистів на наших людей?
показать весь комментарий
11.07.2025 23:21 Ответить
 
 