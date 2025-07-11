Убитый полковник СБУ Воронич был причастен к ликвидации Моторолы и наступлению ВСУ на Курщине, - NYT

Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич, убитого в Киеве 10 июля, возглавлял подразделение, которое наступало на Курскую область РФ в 2024 году. Также он участвовал в операции по ликвидации террориста Арсения Павлова (Моторолы).

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на его анонимных коллег, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Воронич был офицером Центра специальных операций "Альфа" и служил в СБУ в течение десятилетий.

Службу он начал в середине 1990-х, а впоследствии командовал "Пятым управлением" - подразделением спецопераций, которое получало техническую поддержку от ЦРУ и было ответственным за убийство одного из командиров боевиков непризнанной "Донецкой народной республики" Арсения Павлова под псевдонимом "Моторола".

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Уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Воронич был частью элитного подразделения, ответственного за действия в "серой зоне" фронта.

По информации NYT, это подразделение сыграло ключевую роль в наступлении ВСУ на Курскую область РФ летом 2024 года.

В СБУ подтвердили убийство своего сотрудника и сообщили, что расследуют обстоятельства. Однако подробностей не разглашают. Официальные лица пока не предполагали причастности Москвы к гибели Воронича, пишет NYT.

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Бывший глава СБУ Иван Баканов, который лично знал полковника Воронича, заявил, что тот принимал очень активное участие в противодействии российской агрессии с 2014 года.

"Если мотивом является убийство на бытовой почве - это одно. Но это может быть публичная казнь, совершенная россиянами, а это уже совсем другая история, которая потребует от СБУ комплекса немедленных мер", - говорит он.

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Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба.

Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что убитый - полковник СБУ Иван Воронич. По его словам, мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из своего дома.

В СБУ официально не подтверждали имя убитого. Там лишь заявили, что во время стрельбы убили сотрудника спецслужбы.

По факту убийства открыли уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).