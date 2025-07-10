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Момент убийства сотрудника СБУ в Киеве. ВИДЕО камеры наблюдения
В сети опубликована видеозапись, на которой камеры наблюдения сняли момент убийства мужчины, - вероятно, сотрудника СБУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как мужчина выходит из подъезда и шагает по дорожке в направлении будки охранника, держа в руке сумку и пакет. Когда он миновал охрану, к нему подбегает другой человек, делает несколько выстрелов, скорее всего, из пистолета и убегает.
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+18 MsSkifia #566162
показать весь комментарий10.07.2025 13:01 Ответить Ссылка
+16 Hrysha Hlyba
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+15 Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий10.07.2025 13:02 Ответить Ссылка
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Трошки думайте перш ніж писати.
А військовим треба дозвіл на носіння табельної зброї - як в Ізраілі. Але країна не та - арендарі бздять кожного пострілу на вулиці. Потужний пронос замучив!
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Банковский Эксперт
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Реєстрація: 10.07.2025
Це ж треба, який збіг!
Але ж випадковості мають траплятись випадково, чи не так?
ні броньованого ренжа. ні спец охорони від сбу.
як, так?
відволікати від брехні та безкінечних пройобів найдосвідченішого зе!лідара!
шо, не ясно?
Війна як ніяк.