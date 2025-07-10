Момент убийства сотрудника СБУ в Киеве. ВИДЕО камеры наблюдения

В сети опубликована видеозапись, на которой камеры наблюдения сняли момент убийства мужчины, - вероятно, сотрудника СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как мужчина выходит из подъезда и шагает по дорожке в направлении будки охранника, держа в руке сумку и пакет. Когда он миновал охрану, к нему подбегает другой человек, делает несколько выстрелов, скорее всего, из пистолета и убегает.

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