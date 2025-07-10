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Новости Убийство в Киеве
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Момент убийства сотрудника СБУ в Киеве. ВИДЕО камеры наблюдения

В сети опубликована видеозапись, на которой камеры наблюдения сняли момент убийства мужчины, - вероятно, сотрудника СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как мужчина выходит из подъезда и шагает по дорожке в направлении будки охранника, держа в руке сумку и пакет. Когда он миновал охрану, к нему подбегает другой человек, делает несколько выстрелов, скорее всего, из пистолета и убегает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный убил полковника СБУ Воронича в Киеве, - Червинский

Автор: 

СБУ (20166) убийство (6526) офицер (147)


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Топ комментарии
+18
З Донецької області стільки сміття переїхало в Київ.
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10.07.2025 13:01 Ответить
+16
і що цікаво.
ні броньованого ренжа. ні спец охорони від сбу.
як, так?
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10.07.2025 13:01 Ответить
+15
Охоронець авто-стоянки, зброї немає, нічим допомогти не може в такому випадку.
Трошки думайте перш ніж писати.
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10.07.2025 13:02 Ответить
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Молодий гевал стріляв . Будка охоронця для блізіру?
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10.07.2025 12:59 Ответить
Охоронець авто-стоянки, зброї немає, нічим допомогти не може в такому випадку.
Трошки думайте перш ніж писати.
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10.07.2025 13:02 Ответить
А мала б бути і охорона полковника - чи він не важлива персона - два в одному - війна ж надворі
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10.07.2025 13:05 Ответить
Яка блін охорона для полковника!!? У нас якщо тільки генералам охорону давати то вже треба нову бригаду мобілізувати - розвелось начальничків якмишей! Все погризли!
А військовим треба дозвіл на носіння табельної зброї - як в Ізраілі. Але країна не та - арендарі бздять кожного пострілу на вулиці. Потужний пронос замучив!
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10.07.2025 14:23 Ответить
Так цей полковник багатьох генералів стОїть - Червінський не дасть збрехати
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10.07.2025 14:25 Ответить
Хіба це багато кебети потрібно - за стоянкою приглядає і полковника пасе
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10.07.2025 13:16 Ответить
Правильніше буде: кого, чого - кебетІ.
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10.07.2025 14:24 Ответить
Сіра речовина
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10.07.2025 14:26 Ответить
Скажу вам по секрету що всі ці сторожа= пугало на полі щоб відганяти ворон. В охоронці стоянок тільки для того щоб з вас гроші збирати. Ніякої охорони а також відповідальності вони не несуть. У знайомого серед білого дня на охороняємій стоянці наркомани побили автомобілі а ні охоронець ні так звана його контора ніяких збитків йому не компенсували. Мовляв по договору ми просто наглядаємо за автомобілями щоб ви правильно паркувалися. І це при тому що гроші за стоянку вони брали втричі більше ніж на інших стоянках.
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10.07.2025 13:42 Ответить
Я в курсі - могли б поставити "свого" чоловіка - вище Червінський написав шо це був полковник на своєму місці - не фуфло якесь - то чого б його не поберегти?
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10.07.2025 13:47 Ответить
Для початку чому він сам не берігся? Ну він же СБУшник і повинен знати проти кого зараз ми воюємо, а не лох якийсь. З іншого боку це мене дуже бентежить. Якщо наші спецслужби втратили реальність і обережність то як вони можуть захистити Україну і українців. Краще б вже повчилися б в ухилянтів які перед тим як вийти по хліб промоніторять спочатку всю місцевість, або ще й вишлють вперед якогось малого на розвідку. А тут СБУшник чапає з пакетами по вулиці як на курорті
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10.07.2025 13:56 Ответить
Ви ФІО цього персонажу тут викопали 01.01.2025 09:45 ?
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10.07.2025 14:02 Ответить
І що характерно, інфу про нього 01.01.2025 виклав дописувач з датою реєстрації 01.01.2025.
Подивимось, яка дата реєстрації у Вас...
Банковский Эксперт

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Реєстрація: 10.07.2025

Це ж треба, який збіг!
Але ж випадковості мають траплятись випадково, чи не так?
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10.07.2025 14:06 Ответить
Як потрапиш до пекла, спитаєш у замовника.
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10.07.2025 14:13 Ответить
Надіємось що випадково повіситься у камері, пересцеленесь даунбасовець.
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10.07.2025 13:07 Ответить
Кацап, бачу ти після деактивації по новому зареєструвався, а пластинка в тебе стара.
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10.07.2025 13:07 Ответить
і що цікаво.
ні броньованого ренжа. ні спец охорони від сбу.
як, так?
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10.07.2025 13:01 Ответить
що таки як скалка в дупі у кацапів той Стерненко?
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10.07.2025 13:39 Ответить
З Донецької області стільки сміття переїхало в Київ.
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10.07.2025 13:01 Ответить
багато
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10.07.2025 13:30 Ответить
В Києві свого сміття вистачає
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10.07.2025 14:15 Ответить
Ти от так одразу визначив звідки родом нападник. Він тобі особисто доповів? В Києві достатньо і свого сміття.
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10.07.2025 14:16 Ответить
Київського сміття все одно більше.
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10.07.2025 15:04 Ответить
зачем публиковать это?
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10.07.2025 13:02 Ответить
тю!
відволікати від брехні та безкінечних пройобів найдосвідченішого зе!лідара!
шо, не ясно?
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10.07.2025 13:45 Ответить
Сколько еще агентов ФСБ среди переселенцев?
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10.07.2025 13:03 Ответить
Кожен другий , не рахуючи першого, у нас агентів кремля з Донецькоі обл!!
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10.07.2025 13:08 Ответить
а мальчік бамбасівець то в трусіках
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10.07.2025 13:07 Ответить
о які сотрудніки в державному фонді ''дєрімущества'' питань що цей пдрс не розміновує мінні поля
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10.07.2025 13:09 Ответить
По митницях, екологіях і т.д всюди купи цього гівна, яке мріє про прихід "русского міра"
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10.07.2025 13:17 Ответить
Невже по відео не можна занйти?
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10.07.2025 13:17 Ответить
На відео прямо Джоконда да Вінча.
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10.07.2025 13:32 Ответить
Павутина?
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10.07.2025 13:18 Ответить
Це мабуть свої. Зелена сувора паскудників такі ж як кацапи.
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10.07.2025 13:25 Ответить
Яке жахіття! Як тепер далі жити?
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10.07.2025 13:26 Ответить
Та понаїхало стільки погані шо жах. Навіть по селах цигани з даунбаса живуть. Коли приїжджаю на дачу підходять грошей просять.
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10.07.2025 13:27 Ответить
Я про твоїх батьків чи дідів можу так сказати - понаїхали у Київ усілякі рагулі.
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10.07.2025 14:20 Ответить
А до чого тут Київ?
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10.07.2025 14:59 Ответить
І хто такі рагулі?
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10.07.2025 15:00 Ответить
Треба відновити смертну кару за такі злочини
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10.07.2025 13:28 Ответить
Полковник СБУ під час війни йде в футболці вільно вулицею з пакетами... Ви це серйозно? Хоча б подивились як рашисти своїх офіцерів охороняють. Те ж саме можна сказати про наших військових які спокійно ставлять свої автівки наніч біля своїх будинків.
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10.07.2025 13:36 Ответить
Ну він же не видатний дроновод та блохер мільйонник . Для чого йому охорона?
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10.07.2025 13:40 Ответить
Хто тобі пистуну заважає стати блохєром мільйонником та допомагати армії?
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10.07.2025 14:08 Ответить
Совість - не можу красти та брехати ,щоб так "допомагати"
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10.07.2025 14:14 Ответить
Тоді чому не на фронті, якщо в тебе Совість переважає?
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10.07.2025 14:18 Ответить
Ооо нафронтовик вилупився,ти сам напевне з фронту пишеш,чучел..о, чи броньоване,а може пенсіонер?
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10.07.2025 14:29 Ответить
Мізки є . Чекаю коли ви підете - спокутувати свою провину ,що розкрадали армію та країну 35 років
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10.07.2025 14:35 Ответить
Шкода, що не має можливості захистити своїх героїв.
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10.07.2025 13:42 Ответить
Людям, що задіяні в операціях типу Павутина, треба бути дуже обережним. І де нагорода Малюку за цю операцію?
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10.07.2025 13:45 Ответить
Ми вбиваємо їх, вони вбивають нас. Це війна!
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10.07.2025 13:57 Ответить
СБУшники, ходіть зі зброєю на поготові!
Війна як ніяк.
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10.07.2025 14:38 Ответить
ну й народ в нас.. Ще навіть невідомо хто це та й за що, ще в слідства навіть жодної версії немає, проте на форумі вже й "встановили" що переселенець "в трусіках", і що сбу-шник вільно у футболочці розгулює.. Ну й пішло-поїхало - сваритися, гризтися, звинувачувати та ганьбити один одного. Не набридло ще??
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10.07.2025 14:43 Ответить
 
 