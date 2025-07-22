СБУ й надалі викорінюватиме російських агентів у будь-якому держоргані України, – Малюк на зустрічі з G7

Пріоритетним завданням СБУ в умовах війни є боротьба з російськими агентами і недопущення впливу ворожих спецслужб на будь-які державні органи України. При цьому СБ України діє виключно у рамках закону і в інтересах національної безпеки нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк заявив на зустрічі з представниками країн-членів G7, участь у якій взяли також Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та очільник ДБР Олексій Сухачов.

"В умовах повномасштабної війни наявність агентів рф в будь-якому державному органі є суцільно неприйнятною. Для нас немає виключень, ми будемо й надалі викорінювати ворожий вплив будь-де. НАБУ необхідно очищуватися від впливу ворожих спецслужб. І ми будемо надалі займатись цим разом з керівництвом Бюро, активно допомагаючи їм в цьому", – зазначив Малюк.

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Очільник спецслужби подякував країнам-членам G7 за співпрацю протягом повномасштабного вторгнення і підтримку України у такий складний, історичний час.

Також Василь Малюк додав, що СБУ та ОГП зібрали ґрунтовну доказову базу по усіх підозрюваних співробітниках НАБУ. Зокрема, вчора Служба безпеки затримала російського "крота" в одному з елітних підрозділів Бюро, а також керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, підозрюваного у пособництві державі-агресору. Крім цього, заочну підозру у держзраді оголосили нардепу-втікачу від ОПЗЖ Федору Христенку, який, за версією слідства, мав безпосередній вплив на діяльність антикорупційного органу.

"Було здійснено належне процесуальне керівництво та перевірено законність усіх зібраних доказів. Всі слідчі дії проведені у повній відповідності до вимог чинного законодавства. Суд також підтвердив законність отриманих доказів і обґрунтованість підозр. Для Офісу Генерального прокурора, як і для колег із СБУ та ДБР, на першому місці - дотримання закону. І ми діємо виключно в межах та спосіб, передбачений законом", – зазначив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Представники країн G7 отримали вичерпні відповіді на свої запитання щодо роботи правоохоронних органів України та, зокрема, нещодавньої спецоперації СБУ та ОГП з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

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"ДБР, СБУ та ОГП продовжують спільну роботу з протидії злочинам у вищих ешелонах влади. І ми будемо якісно виконувати нашу роботу безвідносно до того, в яких структурах і на яких посадах працюють наші фігуранти", – зазначив Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Василь Малюк також обговорив з представниками країн-членів G7 нещодавні результати бойової роботи Служби. Зокрема, він розповів деталі про унікальну спецоперацію "Павутина", в результаті якої було уражено 41 літак стратегічної авіації рф, а також про третє ураження Кримського мосту.

Крім цього, Голова Служби зазначив, що ЦСО "А" СБУ постійно знаходиться в ТОП 3 лідерів рейтингу кращих підрозділів Сил оборони зі знищення ворожої техніки за допомогою БПЛА, і бойові підрозділи Служби невпинно нищать ворога на фронті та у його глибокому тилу.