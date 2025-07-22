СБУ й надалі викорінюватиме російських агентів у будь-якому держоргані України, – Малюк на зустрічі з G7
Пріоритетним завданням СБУ в умовах війни є боротьба з російськими агентами і недопущення впливу ворожих спецслужб на будь-які державні органи України. При цьому СБ України діє виключно у рамках закону і в інтересах національної безпеки нашої держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк заявив на зустрічі з представниками країн-членів G7, участь у якій взяли також Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та очільник ДБР Олексій Сухачов.
"В умовах повномасштабної війни наявність агентів рф в будь-якому державному органі є суцільно неприйнятною. Для нас немає виключень, ми будемо й надалі викорінювати ворожий вплив будь-де. НАБУ необхідно очищуватися від впливу ворожих спецслужб. І ми будемо надалі займатись цим разом з керівництвом Бюро, активно допомагаючи їм в цьому", – зазначив Малюк.
Очільник спецслужби подякував країнам-членам G7 за співпрацю протягом повномасштабного вторгнення і підтримку України у такий складний, історичний час.
Також Василь Малюк додав, що СБУ та ОГП зібрали ґрунтовну доказову базу по усіх підозрюваних співробітниках НАБУ. Зокрема, вчора Служба безпеки затримала російського "крота" в одному з елітних підрозділів Бюро, а також керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, підозрюваного у пособництві державі-агресору. Крім цього, заочну підозру у держзраді оголосили нардепу-втікачу від ОПЗЖ Федору Христенку, який, за версією слідства, мав безпосередній вплив на діяльність антикорупційного органу.
"Було здійснено належне процесуальне керівництво та перевірено законність усіх зібраних доказів. Всі слідчі дії проведені у повній відповідності до вимог чинного законодавства. Суд також підтвердив законність отриманих доказів і обґрунтованість підозр. Для Офісу Генерального прокурора, як і для колег із СБУ та ДБР, на першому місці - дотримання закону. І ми діємо виключно в межах та спосіб, передбачений законом", – зазначив Генпрокурор Руслан Кравченко.
Представники країн G7 отримали вичерпні відповіді на свої запитання щодо роботи правоохоронних органів України та, зокрема, нещодавньої спецоперації СБУ та ОГП з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
"ДБР, СБУ та ОГП продовжують спільну роботу з протидії злочинам у вищих ешелонах влади. І ми будемо якісно виконувати нашу роботу безвідносно до того, в яких структурах і на яких посадах працюють наші фігуранти", – зазначив Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.
Василь Малюк також обговорив з представниками країн-членів G7 нещодавні результати бойової роботи Служби. Зокрема, він розповів деталі про унікальну спецоперацію "Павутина", в результаті якої було уражено 41 літак стратегічної авіації рф, а також про третє ураження Кримського мосту.
Крім цього, Голова Служби зазначив, що ЦСО "А" СБУ постійно знаходиться в ТОП 3 лідерів рейтингу кращих підрозділів Сил оборони зі знищення ворожої техніки за допомогою БПЛА, і бойові підрозділи Служби невпинно нищать ворога на фронті та у його глибокому тилу.
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Служба безпеки зеленої дупи, і аж ніяк не України
До війни було співвідношення 75/25 на користь "економічних" нахлібників, зараз як би "сягнули" 65/35, збільшенням чисельності альфі хочуть вийти на паритет.
Малюк номінально голова СБУ, але безпосередньо він лише контриками керує. Татарів іншими. Ну, то такоє.
А влада ЗЄлідора всесвіту категорично не хоче реформи із ліквідацією крила "економічних" нахлібників.
Все інше я йому прощаю...
про зради бебіка нам розповість його смєнщик
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скільки їх таких вже було, малюків дурних.
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Влада - корумпована.
Суд - корумпований
Мусарка - корумпована
і т.д
Вони якраз зараз на мітинги повиходили.
Човник розхитують.
Не дають царювати гаранту.
Не порядок.
У-у-у.🤭
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ще треба заслужити...
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написано по якогось малюка
з дєтського саду
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Серед них такі як: "Труха Україна" (понад 3 млн підписників), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).
Зокрема канал "Times of Ukraine: Новини Україна" опублікував відео з акції без підпису й згодом видалив його.
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Червінському вірю !
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Тільки не тоді, коли "викорінювачі" самі їх створюють.
Так дєржать!
Тобто у СБУ нема питань до людини, за поданням якої Зеленський призначив на посаду агента ФСБ Олега Кулініча. Людина, підлеглі якої, зокрема Андрій Наумов та Сергій Криворучко, були звинувачені в державній зраді та співпраці з московськими спецслужбами... Чиновник, який прямо відповідальний за непідготовку до відбиття московського вторгнення. Керівник СБУ, якого ВР звільняла за діяльність суміжну з держзрадою...
1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціаціїї з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.
Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.
2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.
А ці дії СБУ та ухвалення закон про ліквідацію антикорів у ВР - це чисте співпадіння, а не скоординрвана атака корупціонерів.
Це все, що треба знати про Малюка - він толерує та захищає корупцію та корупціонерів у будь-який спосіб.
І це не виключає замовні вбивства.
Молодець який...