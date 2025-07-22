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Новини Операція СБУ Павутина
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СБУ й надалі викорінюватиме російських агентів у будь-якому держоргані України, – Малюк на зустрічі з G7

Василь Малюк

Пріоритетним завданням СБУ в умовах війни є боротьба з російськими агентами і недопущення впливу ворожих спецслужб на будь-які державні органи України. При цьому СБ України діє виключно у рамках закону і в інтересах національної безпеки нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк заявив на зустрічі з представниками країн-членів G7, участь у якій взяли також Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та очільник ДБР Олексій Сухачов.

"В умовах повномасштабної війни наявність агентів рф в будь-якому державному органі є суцільно неприйнятною. Для нас немає виключень, ми будемо й надалі викорінювати ворожий вплив будь-де. НАБУ необхідно очищуватися від впливу ворожих спецслужб. І ми будемо надалі займатись цим разом з керівництвом Бюро, активно допомагаючи їм в цьому", – зазначив Малюк.

Також читайте: Генпрокурор Кравченко зустрівся з представниками G7: обговорили ситуацію довкола НАБУ

Очільник спецслужби подякував країнам-членам G7 за співпрацю протягом повномасштабного вторгнення і підтримку України у такий складний, історичний час.

Також Василь Малюк додав, що СБУ та ОГП зібрали ґрунтовну доказову базу по усіх підозрюваних співробітниках НАБУ. Зокрема, вчора Служба безпеки затримала російського "крота" в одному з елітних підрозділів Бюро, а також керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, підозрюваного у пособництві державі-агресору. Крім цього, заочну підозру у держзраді оголосили нардепу-втікачу від ОПЗЖ Федору Христенку, який, за версією слідства, мав безпосередній вплив на діяльність антикорупційного органу.

"Було здійснено належне процесуальне керівництво та перевірено законність усіх зібраних доказів. Всі слідчі дії проведені у повній відповідності до вимог чинного законодавства. Суд також підтвердив законність отриманих доказів і обґрунтованість підозр. Для Офісу Генерального прокурора, як і для колег із СБУ та ДБР, на першому місці - дотримання закону. І ми діємо виключно в межах та спосіб, передбачений законом", – зазначив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Представники країн G7 отримали вичерпні відповіді на свої запитання щодо роботи правоохоронних органів України та, зокрема, нещодавньої спецоперації СБУ та ОГП з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

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"ДБР, СБУ та ОГП продовжують спільну роботу з протидії злочинам у вищих ешелонах влади. І ми будемо якісно виконувати нашу роботу безвідносно до того, в яких структурах і на яких посадах працюють наші фігуранти", – зазначив Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Василь Малюк також обговорив з представниками країн-членів G7 нещодавні результати бойової роботи Служби. Зокрема, він розповів деталі про унікальну спецоперацію "Павутина", в результаті якої було уражено 41 літак стратегічної авіації рф, а також про третє ураження Кримського мосту.

Крім цього, Голова Служби зазначив, що ЦСО "А" СБУ постійно знаходиться в ТОП 3 лідерів рейтингу кращих підрозділів Сил оборони зі знищення ворожої техніки за допомогою БПЛА, і бойові підрозділи Служби невпинно нищать ворога на фронті та у його глибокому тилу.

Автор: 

G-7 G7 (1084) СБУ (13150) Малюк Василь (114)


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Топ коментарі
+13
Не я. Бо ж СБУ не виконало того для чого його створили.
Служба безпеки зеленої дупи, і аж ніяк не України
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22.07.2025 22:19 Відповісти
+11
Хто там малюком захоплювпвся?
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22.07.2025 22:15 Відповісти
+10
Начните со своих рядов!
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22.07.2025 22:16 Відповісти
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22.07.2025 22:15 Відповісти
До його кінця!
😉
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22.07.2025 22:29 Відповісти
Хто там малюком захоплювпвся?
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22.07.2025 22:15 Відповісти
круглі дурні, бо справу по боротьбі з орками в СБУ роблять специ, а бебік тільки піариться

.
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22.07.2025 22:18 Відповісти
Не я. Бо ж СБУ не виконало того для чого його створили.
Служба безпеки зеленої дупи, і аж ніяк не України
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22.07.2025 22:19 Відповісти
Під спільною крышею хатинки ЗЕленського яку він практично просрав (як у тій казці про трьох поросят) насправді дві окремі "держави", "економісти" до них належать і братія з департаменту захисту державності, ті які грабують бізнес, і "контрики", ті, що воюють, шпигунів ловлять і займалися. павутинням.
До війни було співвідношення 75/25 на користь "економічних" нахлібників, зараз як би "сягнули" 65/35, збільшенням чисельності альфі хочуть вийти на паритет.
Малюк номінально голова СБУ, але безпосередньо він лише контриками керує. Татарів іншими. Ну, то такоє.
А влада ЗЄлідора всесвіту категорично не хоче реформи із ліквідацією крила "економічних" нахлібників.
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22.07.2025 22:26 Відповісти
Ну його в чім хоч можна звинуватити але не в роботі на гусню...
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22.07.2025 22:20 Відповісти
А в роботі на зе з єрмаком?
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22.07.2025 22:27 Відповісти
Аби кацапів ху'ярив.
Все інше я йому прощаю...
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22.07.2025 22:42 Відповісти
"Прощай".Аби якось він тебн за зраку за слово обережне не взяв
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22.07.2025 23:05 Відповісти
Єщьо НЄ вєчєр !

про зради бебіка нам розповість його смєнщик

.
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22.07.2025 22:38 Відповісти
Начните со своих рядов!
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22.07.2025 22:16 Відповісти
З козирів зайшов. Схоже все...
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22.07.2025 22:16 Відповісти
малюк, обсір.... !

.
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22.07.2025 22:16 Відповісти
Зрозуміло. Курс на бикотєку затверджений зверху
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22.07.2025 22:17 Відповісти
і, як завжди, рогами в стіну і аблом.

скільки їх таких вже було, малюків дурних.

.
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22.07.2025 22:20 Відповісти
Спочатку і себе їх почисти і не виконуй накази ворожої агентури
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22.07.2025 22:18 Відповісти
СБУ стало прислугою єрмака - ФСБ-шніка
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22.07.2025 22:18 Відповісти
В такому разі більшість українців вже є «агентами кремля», якщо Єрмак, Подоляк, Арахамія, Гетьманцев, Татаров та інші не є ними.
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22.07.2025 22:19 Відповісти
Всі органи корумповані, про що він говорить хз.
Влада - корумпована.
Суд - корумпований
Мусарка - корумпована
і т.д
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22.07.2025 22:19 Відповісти
Во, во.
Вони якраз зараз на мітинги повиходили.
Човник розхитують.
Не дають царювати гаранту.
Не порядок.
У-у-у.🤭
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22.07.2025 22:19 Відповісти
ЗЄльону крису разом з посіпаками тошнить

.
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22.07.2025 22:22 Відповісти
Каленим залізом - викорінювати - хто не в ногу - Малюк
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22.07.2025 22:19 Відповісти
А з другої сторони - операція Павутина - рік готували - і ніхто не злив кацапам - можем!
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22.07.2025 22:28 Відповісти
Малюк і сам не знав. Тому і не злили.
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22.07.2025 22:34 Відповісти
це надто сильно для бебіка !

ще треба заслужити...

.
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22.07.2025 22:23 Відповісти
Дуже сподіваюся що побачу відео, де Василь Малюк тримає тебе за шкірку.
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22.07.2025 22:28 Відповісти
состав злочину ?

написано по якогось малюка
з дєтського саду

.
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22.07.2025 22:43 Відповісти
Начни с оп.
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22.07.2025 22:22 Відповісти
Шакал Зеленськогоі Татарова. всі здобутки СБУ з павутиною перекреслив за один день!!!І попав на цю посаду завдяки татарову!!! Бо разом бухали і ригали.
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22.07.2025 22:22 Відповісти
та что-то мне мало верится, что там g-7 участвует - ересь какая-то!
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22.07.2025 22:22 Відповісти
Українські новинні телеграм-канали з кількома мільйонами підписників ігнорують акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.
Серед них такі як: "Труха Україна" (понад 3 млн підписників), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).
Зокрема канал "Times of Ukraine: Новини Україна" опублікував відео з акції без підпису й згодом видалив його.
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22.07.2025 22:23 Відповісти
Труха постійно рекламує двох олігархів що виросли на російські гроші Пінчука та Ахметова, Інсайдер це також їх проект.
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22.07.2025 22:29 Відповісти
не читай кацапську тєлєгу !

.
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22.07.2025 22:45 Відповісти
Тому що всі перераховані тобою канали працюють на Подоляка і Єрмака. Це всі знають.
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22.07.2025 23:08 Відповісти
Чому зрадники СБУ в Криму та Донбассі отлічно себе почувають? Ходаківський з "Востока", Пасічнік, президент ЛНР? Або не трогають своїх, бо свої, або зливають на стадії планування якихось замахів. Ось така в нас спецслужба. туди-сюди до Путіна перебіг, делов-то.
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22.07.2025 22:23 Відповісти
Хоча б, на себе не вийти...
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22.07.2025 22:23 Відповісти
А как же Агент Кремля Ермак? Его выпилишь? Что-то мне подсказывает что нет!
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22.07.2025 22:23 Відповісти
Кроти сидять ОП , а він вітер ганяє.
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22.07.2025 22:24 Відповісти
Чи міг бути кацапський агент в НАБУ? Звісно що міг, як і в будь-якому іншому місці. Але довіри вже нема.
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22.07.2025 22:24 Відповісти
У сирського, єрмака батьки в кацапєйці , ще й силовики, фас Вася - якщо ти не фуфло.
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22.07.2025 22:24 Відповісти
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22.07.2025 22:26 Відповісти
Малюк однозначно заявив, що Роман Червінський його особистий ворог. Тому його заяви доволі саркастичні, бо резидентів Буратіно, Козиря, Кувшинова та ком не збираються знешкоджувати.
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22.07.2025 22:26 Відповісти
о-ля-ля !

Червінському вірю !

.
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22.07.2025 22:46 Відповісти
Це все цікаво, але що, без цього ганебного закону не можна було виконувати свою роботу? Тим більше, що вже показано, що СБУ маніпулює матеріалами слідства, як то з Дагестаном-Узбекистаном.
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22.07.2025 22:27 Відповісти
міг би взяти список в "зе" який йому вручив директор ЦРУ Бернс ,,,в якому є і ті,чиї накази сьогодні виконує Малюк
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22.07.2025 22:28 Відповісти
Замазали і Малюка в зеленому дермі. Нажаль..
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22.07.2025 22:28 Відповісти
бо замазуватись був радий.
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22.07.2025 22:48 Відповісти
Риги повернулись! Країні піз...а
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22.07.2025 22:31 Відповісти
Коли СБУ розслідує Діяльність баканова,хто здав операцію по затримання вагнерівців?
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22.07.2025 22:32 Відповісти
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22.07.2025 22:33 Відповісти
До чого зрадник в НАБУ до руйнації НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАБУ ТА САП???Якщо на то пішло то в СБУ було виявлено у процентному відношенні (нажаль не затримано!!) більш зрадників України ніж у будь якому правоохоронному органі...Причому починаючи з генералів.,призначених Президентом!!..Діючих робітників ФСБ!!! Співробітники СБУ -запроданці здали Крим, Донбас і Луганск...Тікали управліннями,кидаючи все...Однак СБУ не розганяють. Дійсні робітники СБУ кладуть життя зараз за Україну,а не виконують завдання по руйнації незалежних антикорупційних підрозділів...Ганьба,якщо не буде вето!!
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22.07.2025 22:36 Відповісти
Викорінювати кацапо-агентів в Україні - благородна справа, але знищувати незалежні антикорупційні органи в Україні можуть тільки вороги України!
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22.07.2025 22:39 Відповісти
Викорінювати кацапо-агентів в Україні - благородна справа

Тільки не тоді, коли "викорінювачі" самі їх створюють.
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22.07.2025 23:07 Відповісти
да да, Васілій Васільєвіч, треба викорінити російське НАБУ, російську САП, ну і до купи туди ж російський ВАКС. Тоді і настане перемога і повне благодєнствіє. Та і проблеми мобілізації стане вирішувати легше, бо вже ніякого безвізу взагалі не буде.
Так дєржать!
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22.07.2025 22:43 Відповісти
А де Баканов?

Тобто у СБУ нема питань до людини, за поданням якої Зеленський призначив на посаду агента ФСБ Олега Кулініча. Людина, підлеглі якої, зокрема Андрій Наумов та Сергій Криворучко, були звинувачені в державній зраді та співпраці з московськими спецслужбами... Чиновник, який прямо відповідальний за непідготовку до відбиття московського вторгнення. Керівник СБУ, якого ВР звільняла за діяльність суміжну з держзрадою...
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22.07.2025 22:45 Відповісти
Витягли з шюфляди папочку з досьєм в удобний момент по приказі від боневтіка потужного
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22.07.2025 22:46 Відповісти
Непідзвітних і неконтрольований державних органів бути не може, особливо під час війни. Уявіть, що якусь з цих структур або й усі очолять ворожі кроти. Хто контролюватиме кадрову політику у цих органах??? По війні можна впроваджувати певну незалежність антикорупційних інституцій, але під пильним оком правоохоронців щодо проявів корупції та незаконного збагачення антикорупційних контролерів-детективів. Взагалі кожен правоохоронний орган має слідкувати за своїми колегами з інших структур на засадах антикорупційної конкуренції. Не можна допускати злочинного злиття інтересів/змови керівництва держорганів між собою. Кожен керівник і виконавець має пам"ятати, що за ним пильно слідкують "колеги" з низки інших правоохоронних структур.
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22.07.2025 22:54 Відповісти
Ніт.
1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціаціїї з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.

Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.

2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.
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22.07.2025 23:05 Відповісти
Восени 2013 року народ і я особисто зі своєю родиною вийшов на Майдан за фактом ПОБИТТЯ підкацапськими мєнтами за наказом ригоанальної влади НАШИХ ДІТЕЙ - студентів столичних ВНЗ, які вийшли на майдан висловити протест щодо відмови януовоча від європейського курсу розвитку України. Це побиття студентів було основним чинником і причиною появи такого явища як Революція Гідності.
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22.07.2025 23:19 Відповісти
Про ОП не забувайте чи не на часі😆
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22.07.2025 23:01 Відповісти
Татаров, гетьманцев, завгосп ,бакланов і його синок не начасі
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22.07.2025 23:01 Відповісти
Тхне КГБ вже від Малюка " Викорінювати ворогів". А він не пробував почати з ОП?
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22.07.2025 23:04 Відповісти
Тобто, Малюк заперечує підкидання доказів та фальсифікацію аудіозапису?

А ці дії СБУ та ухвалення закон про ліквідацію антикорів у ВР - це чисте співпадіння, а не скоординрвана атака корупціонерів.

Це все, що треба знати про Малюка - він толерує та захищає корупцію та корупціонерів у будь-який спосіб.
І це не виключає замовні вбивства.

Молодець який...
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22.07.2025 23:05 Відповісти
Гниды зелёные.
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22.07.2025 23:20 Відповісти
Ну якби почали з ОПи… А так не смішно.
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22.07.2025 23:37 Відповісти
Сто раз печатал как искореняют. Как в Эстонии. Просто в 1992 разогнали кгб. Даже здания все передали городам, громаде. Всех штатных и нештатных и пенсов кгб списком пропечатали в сми. Не сажали никого. Было кажись 8 суицидов. Даже уволили техперсонал, уборщиц, слесарей итд. И создали с 0 новую службу безопасности. Так же поступили в Литве. В Латвии было позже, за что и поплатились, но тоже у,спели. У нас профанация. Компартию Украины запретили судом в 16 г а право обжаловать, кассацию, отменили летом 23 г!!! Окуетьневстать.
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22.07.2025 23:42 Відповісти
 
 