Генпрокурор Кравченко зустрівся з представниками G7: обговорили ситуацію довкола НАБУ
Генеральний прокурор Руслан Кравченко разом головою Служби безпеки України Василем Малюком і директором Державного бюро розслідувань Олексієм Сухачовим поспілкувався з представниками G7. Сторони обговорили, зокрема, розпочаті розслідування щодо кількох співробітників НАБУ.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорили низку питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни — з агентами рф", - написав він.
Як зазначив Кравченко, міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ.
Переконаний — довіра і впевненість громадськості у верховенстві права — надважливі. І в цьому наше бачення з міжнародними партнерами співпадає. Вдячний за послідовну підтримку України", - наголосив Генпрокурор.
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дєрьмак - батько в ФСБ
подоляк - дохлий брат в ФСБ
татаров - холуй ФСБ
точно всіх обговорили ?