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Генпрокурор Кравченко зустрівся з представниками G7: обговорили ситуацію довкола НАБУ

Генпрокурор Кравченко зустрівся з представниками G7

Генеральний прокурор Руслан Кравченко разом головою Служби безпеки України Василем Малюком і директором Державного бюро розслідувань Олексієм Сухачовим поспілкувався з представниками G7. Сторони обговорили, зокрема, розпочаті розслідування щодо кількох співробітників НАБУ.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили низку питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни — з агентами рф", - написав він.

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Як зазначив Кравченко, міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ.

Переконаний — довіра і впевненість громадськості у верховенстві права — надважливі. І в цьому наше бачення з міжнародними партнерами співпадає. Вдячний за послідовну підтримку України", - наголосив Генпрокурор.

Автор: 

G-7 G7 (1084) Кравченко Руслан (89)


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Топ коментарі
+10
Зрадники України *************.
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22.07.2025 20:24 Відповісти
+8
агентами РФ

дєрьмак - батько в ФСБ
подоляк - дохлий брат в ФСБ
татаров - холуй ФСБ

точно всіх обговорили ?
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22.07.2025 20:26 Відповісти
+4
Запевнив? - сімка заспокоїлась?
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22.07.2025 20:23 Відповісти
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Запевнив? - сімка заспокоїлась?
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22.07.2025 20:23 Відповісти
Яка ганьба ! Тепер зброї не дочекаємся !
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22.07.2025 20:36 Відповісти
зелені тварюки йдіть наХ
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22.07.2025 21:34 Відповісти
Так ти її в Швейцарії чекаєш?
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22.07.2025 21:48 Відповісти
Зрадники України *************.
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22.07.2025 20:24 Відповісти
Показав свій анал після опи? G7 не затягнуло в чорну діру?
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22.07.2025 20:24 Відповісти
вовки зеленського розповідають леву чому вони вирішили розірвати лося-а сам акелла десь там збоку зирить-і думає-промахнувся чи ні ?
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22.07.2025 20:24 Відповісти
Залякували послів бо як не дадуть зеленим грабувать країну тоді на них путін нападе
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22.07.2025 20:25 Відповісти
Ми ж захищаємо усю Європу !
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22.07.2025 20:40 Відповісти
Яке викорення корупції? Корупція це ви!!! Гнидам насрати на суспільство. Вирішили ще партнерам золотий дощ в очі запустити..
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22.07.2025 20:25 Відповісти
агентами РФ

дєрьмак - батько в ФСБ
подоляк - дохлий брат в ФСБ
татаров - холуй ФСБ

точно всіх обговорили ?
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22.07.2025 20:26 Відповісти
То НАБУ й САП це,на їх думку "ворожий вплив"-ліквідували,сьогодні,саме ці структури!
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22.07.2025 20:31 Відповісти
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22.07.2025 20:32 Відповісти
Не з тим говорите.
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22.07.2025 20:33 Відповісти
Ага, генеральний прокурор сказав: "Я один буду чесний і справедливий! Зуб даю! Нафіг нам ще то НАБУ чи САП? А все що треба ми й так самі між собою поділимо". Ну і в G7 всі заспокоїлись.
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22.07.2025 20:38 Відповісти
Зрадники України! Неясно тільки, як в це кодло зрадників та ухилянтів попав Малюк?
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22.07.2025 20:43 Відповісти
Він такий же як вони !
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22.07.2025 20:53 Відповісти
Він схожий на отого жирдяя з 95-го кварталу - тіпаж підійшов
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22.07.2025 20:54 Відповісти
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22.07.2025 20:47 Відповісти
Мабуть дуже смішно представникам G7 було слухати "зелену брехню"від "зелених органів" ,в той час, як вони вже знають правду про кума "зезедента" і "зелені диверсійні фірми" з виробництва дронів на гроші від в тому числі і G7.ЄС.та країн НАТО???
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22.07.2025 20:50 Відповісти
Питання тільки одне - на#єра захищати таку країну? І воно до того йде - воювати нікому і нічим, бо патріотів майже не залишилось, а гроші на зброю та оборонні фортифікації розікрали. Так, ми такий-сякий щит для європейських кордонів, але і Європі може терпець урватись...
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22.07.2025 20:51 Відповісти
Народ України захищає не владу!
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22.07.2025 20:53 Відповісти
Вже дозахищався - відступаємо і відступаємо, втрачаємо і військових, і цивільних, економіку добивають шахеди та ракети. Що народ захищає? Оце інородне кодло, яке називається владою і представляє країну? Дозахищались
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22.07.2025 20:58 Відповісти
Ви з окопу?
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22.07.2025 21:20 Відповісти
Послів G7 турбував не арешт детективів НАБУ, а зміна підпорядкування НАБУ і відміна незалежності НАБУ. Бо зрадники були і в СБУ, але від цього ніхто СБУ не підпорядковував поліції. В чому необхідність зараз вносити зміни? Або пояснюйте, або до януковича сусідами.
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22.07.2025 21:13 Відповісти
100 відсотків!
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22.07.2025 21:21 Відповісти
кравченко втікай, а то буде запізно!!!! Третій Майдан на порозі!!!!! Зелених на гілляку!!!! Залужний наш президент!!!!
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22.07.2025 21:30 Відповісти
Депутати на цього прокурора такі надіїї покладали, мабуть своя людина
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22.07.2025 21:34 Відповісти
На зустрічі були ТІЛЬКИ ставленики Зеленського.
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22.07.2025 21:48 Відповісти
Це звернення до яника ? Чи до ху-йла ?
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22.07.2025 21:55 Відповісти
 
 