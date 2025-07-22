Генпрокурор Кравченко зустрівся з представниками G7: обговорили ситуацію довкола НАБУ

Генеральний прокурор Руслан Кравченко разом головою Служби безпеки України Василем Малюком і директором Державного бюро розслідувань Олексієм Сухачовим поспілкувався з представниками G7. Сторони обговорили, зокрема, розпочаті розслідування щодо кількох співробітників НАБУ.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили низку питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни — з агентами рф", - написав він.

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Як зазначив Кравченко, міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ.