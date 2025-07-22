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Генпрокурор Кравченко встретился с представителями G7: обсудили ситуацию вокруг НАБУ

Генпрокурор Кравченко встретился с представителями G7

Генеральный прокурор Руслан Кравченко вместе главой Службы безопасности Украины Василием Малюком и директором Государственного бюро расследований Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7. Стороны обсудили, в частности, начатые расследования в отношении нескольких сотрудников НАБУ.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили ряд вопросов: от искоренения коррупции и реформы правоохранительных органов, до борьбы с врагом на передовой и внутри страны - с агентами рф", - написал он.

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Как отметил Кравченко, международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и о работе правоохранительных органов Украины в целом, и о недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.

Убежден - доверие и уверенность общественности в верховенстве права - сверхважные. И в этом наше видение с международными партнерами совпадает. Благодарен за последовательную поддержку Украины", - подчеркнул Генпрокурор.

Автор: 

G7 (877) Кравченко Руслан (60)


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Топ комментарии
+10
Зрадники України *************.
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22.07.2025 20:24 Ответить
+8
агентами РФ

дєрьмак - батько в ФСБ
подоляк - дохлий брат в ФСБ
татаров - холуй ФСБ

точно всіх обговорили ?
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22.07.2025 20:26 Ответить
+4
Запевнив? - сімка заспокоїлась?
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22.07.2025 20:23 Ответить
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Запевнив? - сімка заспокоїлась?
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22.07.2025 20:23 Ответить
Яка ганьба ! Тепер зброї не дочекаємся !
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22.07.2025 20:36 Ответить
зелені тварюки йдіть наХ
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22.07.2025 21:34 Ответить
Зрадники України *************.
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22.07.2025 20:24 Ответить
Показав свій анал після опи? G7 не затягнуло в чорну діру?
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22.07.2025 20:24 Ответить
вовки зеленського розповідають леву чому вони вирішили розірвати лося-а сам акелла десь там збоку зирить-і думає-промахнувся чи ні ?
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22.07.2025 20:24 Ответить
Залякували послів бо як не дадуть зеленим грабувать країну тоді на них путін нападе
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22.07.2025 20:25 Ответить
Ми ж захищаємо усю Європу !
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22.07.2025 20:40 Ответить
Яке викорення корупції? Корупція це ви!!! Гнидам насрати на суспільство. Вирішили ще партнерам золотий дощ в очі запустити..
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22.07.2025 20:25 Ответить
агентами РФ

дєрьмак - батько в ФСБ
подоляк - дохлий брат в ФСБ
татаров - холуй ФСБ

точно всіх обговорили ?
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22.07.2025 20:26 Ответить
То НАБУ й САП це,на їх думку "ворожий вплив"-ліквідували,сьогодні,саме ці структури!
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22.07.2025 20:31 Ответить
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22.07.2025 20:32 Ответить
Не з тим говорите.
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22.07.2025 20:33 Ответить
Ага, генеральний прокурор сказав: "Я один буду чесний і справедливий! Зуб даю! Нафіг нам ще то НАБУ чи САП? А все що треба ми й так самі між собою поділимо". Ну і в G7 всі заспокоїлись.
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22.07.2025 20:38 Ответить
Зрадники України! Неясно тільки, як в це кодло зрадників та ухилянтів попав Малюк?
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22.07.2025 20:43 Ответить
Він такий же як вони !
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22.07.2025 20:53 Ответить
Він схожий на отого жирдяя з 95-го кварталу - тіпаж підійшов
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22.07.2025 20:54 Ответить
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22.07.2025 20:47 Ответить
Мабуть дуже смішно представникам G7 було слухати "зелену брехню"від "зелених органів" ,в той час, як вони вже знають правду про кума "зезедента" і "зелені диверсійні фірми" з виробництва дронів на гроші від в тому числі і G7.ЄС.та країн НАТО???
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22.07.2025 20:50 Ответить
Питання тільки одне - на#єра захищати таку країну? І воно до того йде - воювати нікому і нічим, бо патріотів майже не залишилось, а гроші на зброю та оборонні фортифікації розікрали. Так, ми такий-сякий щит для європейських кордонів, але і Європі може терпець урватись...
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22.07.2025 20:51 Ответить
Народ України захищає не владу!
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22.07.2025 20:53 Ответить
Вже дозахищався - відступаємо і відступаємо, втрачаємо і військових, і цивільних, економіку добивають шахеди та ракети. Що народ захищає? Оце інородне кодло, яке називається владою і представляє країну? Дозахищались
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22.07.2025 20:58 Ответить
Ви з окопу?
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22.07.2025 21:20 Ответить
Послів G7 турбував не арешт детективів НАБУ, а зміна підпорядкування НАБУ і відміна незалежності НАБУ. Бо зрадники були і в СБУ, але від цього ніхто СБУ не підпорядковував поліції. В чому необхідність зараз вносити зміни? Або пояснюйте, або до януковича сусідами.
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22.07.2025 21:13 Ответить
100 відсотків!
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22.07.2025 21:21 Ответить
кравченко втікай, а то буде запізно!!!! Третій Майдан на порозі!!!!! Зелених на гілляку!!!! Залужний наш президент!!!!
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22.07.2025 21:30 Ответить
Депутати на цього прокурора такі надіїї покладали, мабуть своя людина
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22.07.2025 21:34 Ответить
 
 