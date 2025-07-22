Генпрокурор Кравченко встретился с представителями G7: обсудили ситуацию вокруг НАБУ

Генеральный прокурор Руслан Кравченко вместе главой Службы безопасности Украины Василием Малюком и директором Государственного бюро расследований Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7. Стороны обсудили, в частности, начатые расследования в отношении нескольких сотрудников НАБУ.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили ряд вопросов: от искоренения коррупции и реформы правоохранительных органов, до борьбы с врагом на передовой и внутри страны - с агентами рф", - написал он.

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Как отметил Кравченко, международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и о работе правоохранительных органов Украины в целом, и о недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.