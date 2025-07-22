Генпрокурор Кравченко встретился с представителями G7: обсудили ситуацию вокруг НАБУ
Генеральный прокурор Руслан Кравченко вместе главой Службы безопасности Украины Василием Малюком и директором Государственного бюро расследований Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7. Стороны обсудили, в частности, начатые расследования в отношении нескольких сотрудников НАБУ.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Обсудили ряд вопросов: от искоренения коррупции и реформы правоохранительных органов, до борьбы с врагом на передовой и внутри страны - с агентами рф", - написал он.
Как отметил Кравченко, международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и о работе правоохранительных органов Украины в целом, и о недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.
Убежден - доверие и уверенность общественности в верховенстве права - сверхважные. И в этом наше видение с международными партнерами совпадает. Благодарен за последовательную поддержку Украины", - подчеркнул Генпрокурор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дєрьмак - батько в ФСБ
подоляк - дохлий брат в ФСБ
татаров - холуй ФСБ
точно всіх обговорили ?