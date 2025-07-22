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Новости Обыск в НАБУ Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Не позволим пророссийской публике в НАБУ быть неприкосновенной в украинском тылу, - Малюк

сбу,малюк

Глава СБУ Василий Малюк считает неуместным проведение параллелей между президентом Владимиром Зеленским и бывшим президентом-беглецом Виктором Януковичем в контексте обысков у детективов НАБУ.

Об этом он заявил на совместном брифинге с генеральным прокурором Русланом Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Сегодня кто-то рассказывает "о, режим Януковича...", так вот сидит генеральный прокурор, единственный из системы прокуратуры, кто пошел поддерживать обвинение против Януковича и ни один мускул на его лице не скривился", - сказал Малюк.

Он отметил, что действующий нардеп от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко, который 21 июля получил подозрение в государственной измене, возил "титушек" на "Антимайдан". Коллаборационист Армен Горловский (он же Армен Саркисян) и резидент спецслужб России на временно оккупированной территории Донецкой области Юра Енакиевский (Юрий Иванющенко) убивали украинцев.

"Сегодня эта публика проникла туда [в НАБУ], вместе с фесами (агентами ФСБ) сидят у нас на шее и свесили ноги. Я не для этого хороню своих ребят, не для того, чтобы в тылу кто-то назвался неприкасаемым, белым, пушистым и завтра нам нож запихнул в спину", - подчеркнул глава СБУ.

Также читайте: НАБУ и САП не ликвидированы, это просто возвращение к Конституции, - Малюк

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) Малюк Василий (90)


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Топ комментарии
+7
А как там поживает друг президента Ваня Баканов? Ему дадите, или все-таки посадите?
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22.07.2025 23:42 Ответить
+6
Дозволимо проросійській публіці в офісі Зеленського бути недоторканою в українському тилу,- Малюк.
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22.07.2025 23:42 Ответить
+4
малюк зельоний холуй... йди дєрьмака арештуй ..публікант хєров
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22.07.2025 23:42 Ответить
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малюк зельоний холуй... йди дєрьмака арештуй ..публікант хєров
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22.07.2025 23:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=upv_XkexTH0&t=14s


Відео з ТСН - Малюк з матюками пообіцяли НАБУ , Гнпрокурор - "мені не дуже сладко але я так багато тепер несу відповідальності, але я несу за усіх й за все..." - такого примітиву від ГЕНПРОКУРОРА ЩЕ НЕ ЧУЛА
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22.07.2025 23:49 Ответить
А как там поживает друг президента Ваня Баканов? Ему дадите, или все-таки посадите?
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22.07.2025 23:42 Ответить
Нормально себе рочуває в Полтаві...
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22.07.2025 23:44 Ответить
Что и требовалось доказать. Хотя никто так не нашпиговал СБУ руснявыми предателями как "лейтенант" Баканов. Но он - это святое, его трогать "ни-ни".
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22.07.2025 23:52 Ответить
Хіба можна його посадити за те, що повні спецслужби фесів (агентів ФСБ), якщо він друг дитинства Шашличного?
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22.07.2025 23:49 Ответить
Дозволимо проросійській публіці в офісі Зеленського бути недоторканою в українському тилу,- Малюк.
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22.07.2025 23:42 Ответить
якийсь зельоно-руснявий сюр
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22.07.2025 23:43 Ответить
Васильку, а іайно лизнув 😏😏😏
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22.07.2025 23:44 Ответить
А скільки агентури було в СБУ і скільки ще є ? То давайте підпорядкуємо СБУ наприклад міністерству культури
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22.07.2025 23:45 Ответить
Ооо понеслось лизаня яєць, давай працюй.
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22.07.2025 23:45 Ответить
А російські публіці в ОПУ можна сидіти?!Ну це ж прекрасно!Малюк якшо говориш а то говори і б.
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22.07.2025 23:45 Ответить
Федір Христенко, якого Ваньок Бакланов вільно випустив з країни?
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22.07.2025 23:45 Ответить
Громовідвід.
Зеленський герой!
Кравченко герой!
1000-500 замахів і т.д.

А змінилося лише одне!

Був - Бо не втік!
А став - Аби не втік!
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22.07.2025 23:46 Ответить
А як там справи з "проросійською публікою" в СБУ? Те що ви там виявили якихось "агентів кремля" в НАБУ - це добре. Я навіть вірю, що вони справжні. Але, як чином до цього прийнятий, так оперативно закон?
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22.07.2025 23:47 Ответить
зелений лизун за гроші любий каприз влади як в раші силові структури захоплюют владу
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22.07.2025 23:48 Ответить
Скільки співробітників СБУ було затримано на колоборації з кацапами? Щоб у мене в пам'яті є епізоди коли все СБУ 24 лютого з'ібалися з Київа. Всі!!! Це гра в гру - слідкуйте за руками .
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22.07.2025 23:49 Ответить
"Будемо ліпити справи, і оголошувати всіх, хто проти дій Єрмака, агентом ФСБ!"
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22.07.2025 23:53 Ответить
Малюк, ніхто не заперечує, щоб ти виявляв кротів у всіх державних інституціях. Застосовуй для цього всі законі доступні інструменти.

Але чому ти дивишся крізь пальці на кротів в органах влади, які є пропрезидентськими? Та в тому ж ОП - чому досі не виявив жодного крота?
А звідки ти взяв, що в НАБУ - агенти касапів? А що, перевірку їх при прийому на роботу - хіба не твоє відомство робить?
Так тоді сам винуватий!
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22.07.2025 23:54 Ответить
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22.07.2025 23:56 Ответить
малюк стае карликом гнома.
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22.07.2025 23:57 Ответить
Я хороню своїх хлопців, для того, щоб у тилу під прикриттям "зезедента" сиділа рашистська агентура в ОП.татарови арахамії і т.д і т.п ...
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22.07.2025 23:59 Ответить
Ок припустимо той набушник був агентом *****, візьмемо наприклад Мішаню падальяка у якого брательник був Грушником.
чому не розпущено опіс зе ?
такі пояснення не зайдуть навіть самим упоротим зебаранам, хоча я напевно переоцінюю їхні розумові здібності.
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23.07.2025 00:00 Ответить
 
 