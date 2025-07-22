Не позволим пророссийской публике в НАБУ быть неприкосновенной в украинском тылу, - Малюк

Глава СБУ Василий Малюк считает неуместным проведение параллелей между президентом Владимиром Зеленским и бывшим президентом-беглецом Виктором Януковичем в контексте обысков у детективов НАБУ.

Об этом он заявил на совместном брифинге с генеральным прокурором Русланом Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Сегодня кто-то рассказывает "о, режим Януковича...", так вот сидит генеральный прокурор, единственный из системы прокуратуры, кто пошел поддерживать обвинение против Януковича и ни один мускул на его лице не скривился", - сказал Малюк.

Он отметил, что действующий нардеп от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко, который 21 июля получил подозрение в государственной измене, возил "титушек" на "Антимайдан". Коллаборационист Армен Горловский (он же Армен Саркисян) и резидент спецслужб России на временно оккупированной территории Донецкой области Юра Енакиевский (Юрий Иванющенко) убивали украинцев.

"Сегодня эта публика проникла туда [в НАБУ], вместе с фесами (агентами ФСБ) сидят у нас на шее и свесили ноги. Я не для этого хороню своих ребят, не для того, чтобы в тылу кто-то назвался неприкасаемым, белым, пушистым и завтра нам нож запихнул в спину", - подчеркнул глава СБУ.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.