СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ
Напередодні Служба безпеки України опублікувала розшифровку аудіозапису одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, де викрила його у веденні бізнесу з Республікою Дагестан (РФ). Насправді йшлося про Узбекистан.
На це звернули увагу в Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"У СБУ переплутали республіку РФ з країною Узбекистан. СБУ повідомило: як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан)", - зазначили в ЦПК.
Водночас, якщо вслухатись саме в оприлюдненні СБУ уривки, йдеться про продаж насіння конопель, які затребувані державною програмою Узбекистану.
Щобільше, як виявилось в Дагестані навіть відсутня така програма, натомість вона наявна в Узбекистані, зауважили там.
"Не зрозуміло, яким чином СБУ почули там саме Дагестан. Такі дії є неприпустимими з боку органу досудового розслідування, і є не чим іншим, як спробою дискредитації НАБУ", - додає ЦПК.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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вже під вартою, без права застави
кіно триває
Тобто сам факт ведення бізнесу "одним з керівників детективів НАБУ" ніхто не спростовує?
Тоді мені цікаво: це входить у його службові обов'язки? Чи це гобі в вільний від роботи час? І чи одне другому не заважає?
ну раз, ганяли марьванну з узбекистану, то ж інша справа! то, треба всіх відпустити, вибачитись та виписати премію та підвищення.
ферганська долина, відоме місце в узьких кругах.
чи, ви не знайомі з технологією?
- Правда, что академик Акопян выиграл "Волгу" в лотерею?
- Правда. Только не Акопян, а Айвазян, и не "Волгу", а "Запорожец", и не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.
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СБУ виконує замовлення ОПЗЄ.