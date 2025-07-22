СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ

Напередодні Служба безпеки України опублікувала розшифровку аудіозапису одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, де викрила його у веденні бізнесу з Республікою Дагестан (РФ). Насправді йшлося про Узбекистан.

На це звернули увагу в Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"У СБУ переплутали республіку РФ з країною Узбекистан. СБУ повідомило: як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан)", - зазначили в ЦПК.

Водночас, якщо вслухатись саме в оприлюдненні СБУ уривки, йдеться про продаж насіння конопель, які затребувані державною програмою Узбекистану.

Щобільше, як виявилось в Дагестані навіть відсутня така програма, натомість вона наявна в Узбекистані, зауважили там.

"Не зрозуміло, яким чином СБУ почули там саме Дагестан. Такі дії є неприпустимими з боку органу досудового розслідування, і є не чим іншим, як спробою дискредитації НАБУ", - додає ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одного з керівників детективів НАБУ Магамедрасулова взяли під варту до 16 вересня

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос про кримінальні справи проти підлеглих: За багатьма фактами НАБУ проводило службові перевірки