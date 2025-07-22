УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11550 відвідувачів онлайн
Новини Обшук у НАБУ Тиск на НАБУ
3 221 36

СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ

СБУ спотворила аудіозапис із детективом НАБУ

Напередодні Служба безпеки України опублікувала розшифровку аудіозапису одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, де викрила його у веденні бізнесу з Республікою Дагестан (РФ). Насправді йшлося про Узбекистан. 

На це звернули увагу в Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"У СБУ переплутали республіку РФ з країною Узбекистан. СБУ повідомило: як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан)", - зазначили в ЦПК.

Водночас, якщо вслухатись саме в оприлюдненні СБУ уривки, йдеться про продаж насіння конопель, які затребувані державною програмою Узбекистану.

Щобільше, як виявилось в Дагестані навіть відсутня така програма, натомість вона наявна в Узбекистані, зауважили там.

"Не зрозуміло, яким чином СБУ почули там саме Дагестан. Такі дії є неприпустимими з боку органу досудового розслідування, і є не чим іншим, як спробою дискредитації НАБУ", - додає ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одного з керівників детективів НАБУ Магамедрасулова взяли під варту до 16 вересня

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос про кримінальні справи проти підлеглих: За багатьма фактами НАБУ проводило службові перевірки

Автор: 

НАБУ (5149) СБУ (13150) Центр протидії корупції (280)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
А кацапській паспорта родітєлей сирському тоді підбросили?
показати весь коментар
22.07.2025 18:19 Відповісти
+6
Ось потихеньку спливає шось дуже схоже на замовний сюжет для швидкого голосування... Спостерігаємо далі...
показати весь коментар
22.07.2025 18:28 Відповісти
+5
паспорта и родителей сепаров тоже подбросили
показати весь коментар
22.07.2025 18:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
паспорта и родителей сепаров тоже подбросили
показати весь коментар
22.07.2025 18:14 Відповісти
А кацапській паспорта родітєлей сирському тоді підбросили?
показати весь коментар
22.07.2025 18:19 Відповісти
Ви просто послухайте того Руслана Сєнтябрєвіча. Це топ чиновник України? Як він туди потрапив, хто його призначив? Не факт що він Україну на глобусі знайде...
показати весь коментар
22.07.2025 18:43 Відповісти
А знайшли паспорти саме за день до голосування за відомий закон...
показати весь коментар
22.07.2025 18:48 Відповісти
Так це все міняє в корні, він же звичайний менеджер по насінню а не держ службовець, простіть та відпустити.
показати весь коментар
22.07.2025 18:17 Відповісти
Керівник НАБУ ще підшабашував продажем коноплі , а що робити, коли зарплатня маленька?
показати весь коментар
22.07.2025 18:17 Відповісти
Фсьо, кіна не буде, розходимся....
показати весь коментар
22.07.2025 18:17 Відповісти
та ні
вже під вартою, без права застави
кіно триває
показати весь коментар
22.07.2025 18:20 Відповісти
Як без застави? лохонулись, чи що?
показати весь коментар
22.07.2025 18:22 Відповісти
Так начальнику дефективів набу з узбеками торгувати можна? Це саме те, чим він і має займатись за шалене грошове утримання від платників податків?
показати весь коментар
22.07.2025 18:18 Відповісти
Замєєтьтє, конопля… Нє, конопля свого батька. Техніцкая!
показати весь коментар
22.07.2025 18:18 Відповісти
"[…] Служба безпеки України опублікувала розшифровку аудіозапису одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, де викрила його у веденні бізнесу з Республікою Дагестан (РФ). Насправді йшлося про Узбекистан".

Тобто сам факт ведення бізнесу "одним з керівників детективів НАБУ" ніхто не спростовує?

Тоді мені цікаво: це входить у його службові обов'язки? Чи це гобі в вільний від роботи час? І чи одне другому не заважає?
показати весь коментар
22.07.2025 18:18 Відповісти
В них ненормований р.день. Нема "вільного часу". З це доплата чи надбавка, не пам'ятаю вже.
показати весь коментар
22.07.2025 18:28 Відповісти
Это всё мыльный фэйк ... Пока не найдут парашют!
показати весь коментар
22.07.2025 18:19 Відповісти
Ще не починали розбиратися а білі нитки з діла з запахом властного дерьма вже полізли
показати весь коментар
22.07.2025 18:20 Відповісти
ааа....
ну раз, ганяли марьванну з узбекистану, то ж інша справа! то, треба всіх відпустити, вибачитись та виписати премію та підвищення.
ферганська долина, відоме місце в узьких кругах.
показати весь коментар
22.07.2025 18:20 Відповісти
Насіння і В Узбекистан.
показати весь коментар
22.07.2025 19:08 Відповісти
туди насіння, звідти шишки.
чи, ви не знайомі з технологією?
показати весь коментар
22.07.2025 19:09 Відповісти
та "какая разніца"(с), якщо репресії вимагає сАм Вошьдь, Підєрмачний та їхня зе мафія обіжених..
показати весь коментар
22.07.2025 18:22 Відповісти
Зовсім другий колінкор - бізнес то з узбеками - він на дому ше й шиє
показати весь коментар
22.07.2025 18:24 Відповісти
Сбу, дбр, гпу, нпу - всі вони мають бути тотально люстрованими після внутрішньої деокупації від зеленої нечисті
показати весь коментар
22.07.2025 18:27 Відповісти
"Так це вже ж було!" (кучма)
показати весь коментар
22.07.2025 19:52 Відповісти
Ось потихеньку спливає шось дуже схоже на замовний сюжет для швидкого голосування... Спостерігаємо далі...
показати весь коментар
22.07.2025 18:28 Відповісти
Послухав той запис, там реально хєр поймеш що він говорить. Але не зрозуміло одне - це якої країни держслужбовець?
показати весь коментар
22.07.2025 18:31 Відповісти
Армянское радио спрашивают:
- Правда, что академик Акопян выиграл "Волгу" в лотерею?
- Правда. Только не Акопян, а Айвазян, и не "Волгу", а "Запорожец", и не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.
показати весь коментар
22.07.2025 18:33 Відповісти
Сбушники это маски шоу из 90-ых. Давно пора этот орган реформировать(не все отделы конечно). Не будь гура который появился из-за американцев, набу итд то тут бы даже путьки не нужно было бы
показати весь коментар
22.07.2025 18:35 Відповісти
Тобто чиновнику можна займатись торговлею коноплею з узбеками... ))))))))
показати весь коментар
22.07.2025 18:37 Відповісти
А що тут поганого .
Експорт. Підтримка вітчізняного мента
показати весь коментар
22.07.2025 18:38 Відповісти
Скоро буде кривава війна за владу. Можливо відстріл а можливо двустороння стрілянина ...
показати весь коментар
22.07.2025 18:37 Відповісти
Нєєєє... СБУ не переплутало.
СБУ виконує замовлення ОПЗЄ.
показати весь коментар
22.07.2025 18:51 Відповісти
Простительно,со слухом плоховато,когда от них,путинскмй агент Кулинич,требовал быстро сдать юг Украины он делал это очень громко,ушки у бакановцев болят до сих пор.
показати весь коментар
22.07.2025 19:01 Відповісти
А як правильно Іран чи Ірак??? Хоча....яка різниця
показати весь коментар
22.07.2025 19:11 Відповісти
За логікою зебілятини, опу лідора тре розігнать, бо там корупційний скандал через день, і тут я з ними згоден
показати весь коментар
22.07.2025 19:14 Відповісти
Я его слепила из того что было...
показати весь коментар
22.07.2025 19:19 Відповісти
 
 