Кривонос про кримінальні справи проти підлеглих: За багатьма фактами НАБУ проводило службові перевірки

За низкою фактів, на основі яких проти чинних працівників НАБУ порушено кримінальні провадження, раніше вже проводилися службові перевірки.

Про це на брифінгу сказав керівник НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За дуже багатьма цими фактами проводилися внутрішні перевірки, у тому числі НАБУ, і ми також готуємо окрему комунікацію цих знахідок", - сказав Кривонос.

За його словами, обшуки у співробітників НАБУ були проведені в межах різних кримінальних проваджень, вони стосувалися і ДТП, і незаконного збагачення, виведення коштів за кордон тощо.

Кривонос зауважив, що ті ДТП, за фактом яких проти співробітників НАБУ були відкриті кримінальні провадження, сталися у 2021 та 2023 році, проте слідство тільки зараз оголосило підозри.

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Він зазначив, що за фактами ДТП в НАБУ також проводили службову перевірку щодо того, чи залишив працівник НАБУ місце пригоди, чи викликав поліцію, чи надав першу домедичну допомогу.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.