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Новини Обшук у НАБУ
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Кривонос про кримінальні справи проти підлеглих: За багатьма фактами НАБУ проводило службові перевірки

НАБУ хочуть підпорядкувати генеральному прокурору

За низкою фактів, на основі яких проти чинних працівників НАБУ порушено кримінальні провадження, раніше вже проводилися службові перевірки.

Про це на брифінгу сказав керівник НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За дуже багатьма цими фактами проводилися внутрішні перевірки, у тому числі НАБУ, і ми також готуємо окрему комунікацію цих знахідок", - сказав Кривонос.

За його словами, обшуки у співробітників НАБУ були проведені в межах різних кримінальних проваджень, вони стосувалися і ДТП, і незаконного збагачення, виведення коштів за кордон тощо.

Кривонос зауважив, що ті ДТП, за фактом яких проти співробітників НАБУ були відкриті кримінальні провадження, сталися у 2021 та 2023 році, проте слідство тільки зараз оголосило підозри.

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Він зазначив, що за фактами ДТП в НАБУ також проводили службову перевірку щодо того, чи залишив працівник НАБУ місце пригоди, чи викликав поліцію, чи надав першу домедичну допомогу.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автор: 

НАБУ (5149) ДТП (4515) СБУ (13150) Кривонос Семен (47)


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Топ коментарі
+2
Юля Тимошенко гаряче виступила ЗА підтримку з трибуни під овації СН та ПОЗЖ
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22.07.2025 17:03 Відповісти
+2
Гарні перевірки. Всі виявились чесними і чистими як сльоза дитини.
До чогу тут рік скоєння злочину? В жінки нога відросла, а в іншої нова селезінка виросла?
Як, як таких де...лів аж міжнародні представники обирають головами держ.органів? Це ж пі..дець, що робиться.
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22.07.2025 17:07 Відповісти
+1
Поки маємо Зеленського, така катавасія буде кожен день !
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22.07.2025 17:05 Відповісти
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Юля Тимошенко гаряче виступила ЗА підтримку з трибуни під овації СН та ПОЗЖ
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22.07.2025 17:03 Відповісти
Вона справжній державник! На всі 10000000%
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22.07.2025 17:08 Відповісти
Поки маємо Зеленського, така катавасія буде кожен день !
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22.07.2025 17:05 Відповісти
Гарні перевірки. Всі виявились чесними і чистими як сльоза дитини.
До чогу тут рік скоєння злочину? В жінки нога відросла, а в іншої нова селезінка виросла?
Як, як таких де...лів аж міжнародні представники обирають головами держ.органів? Це ж пі..дець, що робиться.
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22.07.2025 17:07 Відповісти
Не знаю, що за 10 років зробило то НАБУ, тому що скандал за скандалом - то яйца по 17, то міни неякісні ідуть на фронт
І НИКОГО НЕ САДЯТЬ , на гиляки не вішають , у посли посилають
А УКРАЇНА В НАБУ ВІРИЛА І НАВІТЬ ШКАРПЕТКИ ЇМ КУПИЛА ПО 20 евро за пару
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22.07.2025 17:08 Відповісти
Хтось з гумором дав цьому органу, на якаму всю Україну крутили грантожери. ***** це по перше звучить «красіво», по друге точно співпадає з результатами цього процесу на виході.
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22.07.2025 17:10 Відповісти
Они расследуют. Судят судьи.
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22.07.2025 17:12 Відповісти
Дебільні коментарі , усі проблеми з антикорупційними органами саме тому , що їх завжди хотіли негласно підпорядкувати владі , через обрання своїх керівників , через тиск , будь яким чином влада хотіла на них впливати і по факту впливала , але хоч на бумазі вони були незалежними і був шанс що таки щось буде. А зараз офіційно ці органи підпорядкували Зе і тепер срати хотів він і вся його команда на громадян України , бо по-перше він нам нічого не винен , а по друге ми всі винні йому! Вітаю зі святом , сьогодняшній можна назвати днем Коррупції.
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22.07.2025 17:15 Відповісти
А вчора чи завтра ніби буде по іншому? Як тільки до корита дориваються, жруть в 100 пельок і так по колу. Пороблено. Наступні вже готуються.
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22.07.2025 18:02 Відповісти
Да,да верим так оно и было, сами себя тщательно проверяли...
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22.07.2025 17:37 Відповісти
 
 