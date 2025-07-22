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Новости Обыск в НАБУ
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Кривонос об уголовных делах против подчиненных: По многим фактам НАБУ проводило служебные проверки

НАБУ хотят подчинить генеральному прокурору

По ряду фактов, на основе которых против действующих работников НАБУ возбуждены уголовные производства, ранее уже проводились служебные проверки.

Об этом на брифинге сказал руководитель НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По очень многим этим фактам проводились внутренние проверки, в том числе НАБУ, и мы также готовим отдельную коммуникацию этих находок", - сказал Кривонос.

По его словам, обыски у сотрудников НАБУ были проведены в рамках различных уголовных производств, они касались и ДТП, и незаконного обогащения, вывода средств за границу и тому подобное.

Кривонос отметил, что те ДТП, по факту которых против сотрудников НАБУ были открыты уголовные производства, произошли в 2021 и 2023 году, однако следствие только сейчас объявило подозрения.

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Он отметил, что по фактам ДТП в НАБУ также проводили служебную проверку относительно того, оставил ли работник НАБУ место происшествия, вызвал ли полицию, оказал ли первую домедицинскую помощь.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Автор: 

НАБУ (4276) ДТП (7718) СБУ (20213) Кривонос Семен (35)


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Топ комментарии
+2
Юля Тимошенко гаряче виступила ЗА підтримку з трибуни під овації СН та ПОЗЖ
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22.07.2025 17:03 Ответить
+2
Гарні перевірки. Всі виявились чесними і чистими як сльоза дитини.
До чогу тут рік скоєння злочину? В жінки нога відросла, а в іншої нова селезінка виросла?
Як, як таких де...лів аж міжнародні представники обирають головами держ.органів? Це ж пі..дець, що робиться.
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22.07.2025 17:07 Ответить
+1
Поки маємо Зеленського, така катавасія буде кожен день !
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22.07.2025 17:05 Ответить
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Юля Тимошенко гаряче виступила ЗА підтримку з трибуни під овації СН та ПОЗЖ
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22.07.2025 17:03 Ответить
Вона справжній державник! На всі 10000000%
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22.07.2025 17:08 Ответить
Поки маємо Зеленського, така катавасія буде кожен день !
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22.07.2025 17:05 Ответить
Гарні перевірки. Всі виявились чесними і чистими як сльоза дитини.
До чогу тут рік скоєння злочину? В жінки нога відросла, а в іншої нова селезінка виросла?
Як, як таких де...лів аж міжнародні представники обирають головами держ.органів? Це ж пі..дець, що робиться.
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22.07.2025 17:07 Ответить
Не знаю, що за 10 років зробило то НАБУ, тому що скандал за скандалом - то яйца по 17, то міни неякісні ідуть на фронт
І НИКОГО НЕ САДЯТЬ , на гиляки не вішають , у посли посилають
А УКРАЇНА В НАБУ ВІРИЛА І НАВІТЬ ШКАРПЕТКИ ЇМ КУПИЛА ПО 20 евро за пару
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22.07.2025 17:08 Ответить
Хтось з гумором дав цьому органу, на якаму всю Україну крутили грантожери. ***** це по перше звучить «красіво», по друге точно співпадає з результатами цього процесу на виході.
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22.07.2025 17:10 Ответить
Они расследуют. Судят судьи.
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22.07.2025 17:12 Ответить
Дебільні коментарі , усі проблеми з антикорупційними органами саме тому , що їх завжди хотіли негласно підпорядкувати владі , через обрання своїх керівників , через тиск , будь яким чином влада хотіла на них впливати і по факту впливала , але хоч на бумазі вони були незалежними і був шанс що таки щось буде. А зараз офіційно ці органи підпорядкували Зе і тепер срати хотів він і вся його команда на громадян України , бо по-перше він нам нічого не винен , а по друге ми всі винні йому! Вітаю зі святом , сьогодняшній можна назвати днем Коррупції.
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22.07.2025 17:15 Ответить
А вчора чи завтра ніби буде по іншому? Як тільки до корита дориваються, жруть в 100 пельок і так по колу. Пороблено. Наступні вже готуються.
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22.07.2025 18:02 Ответить
Да,да верим так оно и было, сами себя тщательно проверяли...
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22.07.2025 17:37 Ответить
 
 