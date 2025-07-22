Кривонос об уголовных делах против подчиненных: По многим фактам НАБУ проводило служебные проверки

По ряду фактов, на основе которых против действующих работников НАБУ возбуждены уголовные производства, ранее уже проводились служебные проверки.

Об этом на брифинге сказал руководитель НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По очень многим этим фактам проводились внутренние проверки, в том числе НАБУ, и мы также готовим отдельную коммуникацию этих находок", - сказал Кривонос.

По его словам, обыски у сотрудников НАБУ были проведены в рамках различных уголовных производств, они касались и ДТП, и незаконного обогащения, вывода средств за границу и тому подобное.

Кривонос отметил, что те ДТП, по факту которых против сотрудников НАБУ были открыты уголовные производства, произошли в 2021 и 2023 году, однако следствие только сейчас объявило подозрения.

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Он отметил, что по фактам ДТП в НАБУ также проводили служебную проверку относительно того, оставил ли работник НАБУ место происшествия, вызвал ли полицию, оказал ли первую домедицинскую помощь.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.